Missbrauchsverdacht in Regensburger Kindergarten – Übergriff unter Gleichaltrigen?

Von: Stefan Aigner

Die Regensburger Kriminalpolizei ermittelt wegen Missbrauchsverdacht in einem Kindergarten. Unter den Kindern soll es zu sexuellen Übergriffen gekommen sein.

Was sich am 1. April in einem Kindergarten in Regensburg abgespielt haben soll, geht über das, was man als harmlose „Doktorspiele“ bezeichnen könnte, wohl weit hinaus. In einer Chat-Gruppe von Eltern des Kindergartens erhebt eine Familie schwere Vorwürfe. Es geht um sexuelle Übergriffe unter Gleichaltrigen, aber auch um Bedrohung durch Eltern der mutmaßlichen „Täter“ und Tatenlosigkeit der Verantwortlichen.

Missbrauchsverdacht in Kindergarten: Drei Jungen gegen ein Mächden

Folgt man den Schilderungen, dann sollen mehrere Jungen im Alter zwischen fünf und sechs Jahren ein Mädchen mit blankem Penis umringt haben. Dann hätten sie das Mädchen gezwungen, sich ebenfalls auszuziehen. Laut den entsprechenden Chat-Auszügen, die unserer Redaktion vorliegen, wurden bei einer späteren Untersuchung im Krankenhaus mehrere Verletzungen im Intimbereich des Mädchens festgestellt.

Ein Arzt habe von brutalster sexueller Gewalt unter Gleichaltrigen gesprochen. Die Jungen hätten das Mädchen getreten und geschlagen, um sie dazu zu bringen, ihre Hose loszulassen und sie im Intimbereich anfassen zu können.

Missbrauchsverdacht in Kindergarten: Nicht der erste Fall?

Auch andere Eltern melden sich in dem Chat zu Wort. Eine andere Mutter berichtet davon, dass ihre Tochter verletzt worden sei – offenbar von denselben Jungen. Von ähnlichen Übergriffen bereits im Jahr 2021 ist die Rede.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft bestätigen auf Nachfrage, dass wegen des Vorfalls derzeit Ermittlungen laufen. Zunächst habe es eine entsprechende Strafanzeige gegen mehrere männliche Kindergartenkinder gegeben, so Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher. Das Verfahren gegen die Jungen sei mangels Strafmündigkeit aber eingestellt worden.

Zwischenzeitlich gebe es eine Anzeige gegen die namentlich noch nicht bekannten Aufsichtspersonen im Kindergarten, denen „Körperverletzung durch Unterlassen“ vorgeworfen werde, so Rauscher weiter. Diese Ermittlungen stünden allerdings noch ganz am Anfang.

Übergriff in Regensburger Kindergarten: Eltern sollen Eltern bedroht haben

In der Chat-Gruppe herrscht helle Aufregung, nachdem die Eltern des betroffenen Mädchens die Vorwürfe öffentlich gemacht haben. Sie hätten nie zu diesem Mittel gegriffen, rechtfertigen sie diesen Schritt. Mit den minderjährigen Jungen, die übergriffig geworden sind, habe man sogar Mitleid.

Allerdings seien sie von den Eltern eines der Jungen zuvor bedroht worden. Auch deshalb hätten sie mittlerweile Anzeige erstattet, heißt es in einem aktuellen Chat-Auszug. Und weiter: „Schützen Sie sich und ihre Mädchen vor den gewalttätigen Drohungen einiger Eltern der Angreifer.“

Kritik nach Missbrauchsvorwürfen: Blieb die Leitung untätig?

Kritik wird an der Leitung des Kindergartens laut. Demnach habe es bereits 2021 ähnliche Vorfälle gegeben, zum Teil mit denselben beteiligten Jungen. Doch weder habe die Leitung reagiert noch seien die Eltern der betroffenen Kindergartengruppe darüber informiert worden. Bei den Erzieherinnen habe es daran „leider kein Interesse“ gegeben. Eine Bitte unserer Redaktion um Stellungnahme an den privaten Trägerverein des Kindergartens blieb bislang unbeantwortet.

