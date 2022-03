Welle von Kirchenaustritten in Regensburg: Standesamt erhöht Terminangebot drastisch

Von: Stefan Aigner

Teilen

Die Debatte um das Missbrauchsgutachten geht auch am Bistum Regensburg nicht spurlos vorüber. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. (Symbolbild) © Ingo Wagner/dpa

Die Kirchenaustritte im Bistum Regensburg haben sich im Vergleich zum Vorjahr in den ersten anderthalb Monaten fast verdoppelt. Das Standesamt schiebt Sonderschichten.

Regensburg - Die Debatte um das Münchner Missbrauchsgutachten und die Rolle von Papst Benedikt dem VXI. bei der Vertuschung von sexuellem Missbrauch dürften eine wesentliche Rolle gespielt haben, aber auch die mehrfachen verbalen Ausrutscher von Bischof Rudolf Voderholzer: Die Stadt Regensburg befindet sich bei den Kirchenaustritten in diesem Jahr auf Rekordniveau.

Kirchenaustritte in Regensburg: Standesamt verdoppelt Terminangebot

Wie Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer auf eine Anfrage der Grünen-Stadtratsfraktion mitteilt, haben sich die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr annähernd verdoppelt. Hatten 2021 zwischen dem 3. Januar und dem 16. Februar noch 269 Menschen ihren Austritt aus der Kirchensteuergemeinschaft erklärt, so lag dieses Zahl im selben Zeitraum 2022 bei 503. Für den 17. Februar hatten sich bereits 48 weitere Personen angemeldet, um ihre Mitgliedschaft bei der katholischen (und im geringeren Maß der evangelischen) Kirche zu beenden.

Folgen hat das auch für das Regensburger Standesamt. Dort müssen derzeit Sonderschichten geschoben werden, um die Austrittswelle bewältigen zu können. Wurden früher lediglich 60 Termine pro Woche angeboten, während derer man seinen Austritt erklären konnte, stehen aktuell im städtischen Online-Kalender 142 Termine pro Woche zur Auswahl – die durchschnittliche Wartezeit beträgt allerdings dennoch durchschnittlich drei Wochen.

Kirchenaustritte: Regensburg liegt auf Rekordkurs

Mit den erwähnten über 500 Austritten in den ersten anderthalb Monaten des Jahres hat die Stadt Regensburg bereits mehr als ein Fünftel der Zahlen vom vergangenen Jahr erreicht – damals verließen insgesamt 2.337 Menschen die katholische oder evangelische Kirche. Eine Zahl, die in diesem Jahr – folgt man diesem Trend – um ein Vielfaches höher liegen dürfte.

Noch bis Mitte Februar hatte das Bistum Regensburg ein sogenanntes „Austrittstelefon“ eingerichtet, um auf den, so hieß es, „großen Gesprächsbedarf“ zu reagieren. Doch die Versuche, Gläubige zum Vergleich in der katholischen Kirche zu bewegen, scheinen nicht sonderlich gefruchtet zu haben. Mittlerweile wurde das „Austrittstelefon” wieder stillgelegt. Seinen Austritt erklären konnte man dort ohnehin nicht – für das steuerliche Bekenntnis ist das Standesamt zuständig. Die Gebühren für den Austritt liegen derzeit bei 35 Euro.

Missbrauchsdebatte in Regensburg: Bischof entschuldigt sich bei Beschäftigten

In Zusammenhang mit der Debatte um das Münchner Missbrauchsgutachten hatte der Regensburger Bischof Voderholzer in der Vergangenheit mehrfach Schlagzeilen gemacht. Unter anderem sprach er von einem „Missbrauch des Missbrauchs“. Auch eine Wortmeldung Voderholzers bei der Tagung zum Synodalen Weg in Frankfurt am Main hatte für breite Kritik gesorgt.

In einem Brief an die Beschäftigten im Bistum Regensburg hatte sich der Bischof im Februar dafür entschuldigt. „Es tut mir aufrichtig leid, dass ich selbst durch ungeschicktes Agieren noch dazu beigetragen habe, das Zwielicht zu vergrößern“, schrieb Voderholzer unter anderem.