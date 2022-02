Dauerkrach in der Regensburger Koalition: Schwarzer-Peter-Spiel zwischen SPD und CSU

Von: Stefan Aigner

OB Gertrud Maltz-Schwarzfischer ist zunehmend verärgert über den Koalitionspartner CSU. © Günter Staudinger

Angesichts der neuerlichen Konflikte in der Regierungskoalition bezeichnet Regensburgs OB Gertrud Maltz-Schwarzfischer das Verhalten der CSU als „unglücklich“ und „irritierend“.

Regensburg - „Das war keine Liebesheirat“, sagt Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz (SPD). Gemeinsam mit einigen Parteifreunden – Stadträtinnen und Stadträte sowie die beiden Parteivorsitzenden – steht sie vor der Notwohnanlage in der Aussiger Straße. Die Zukunft der dortigen Gebäude, vor allem aber der Menschen, die darin leben, ist der neuste Streitpunkt in der von Konflikten nicht gerade armen Koalition.

Sei es das Thema Stadtbahn oder auch der Umgang mit möglicherweise belasteten Straßennamen – regelmäßig schert die CSU, größte Koalitionsfraktion, aus. Nicht intern, sondern immer wieder öffentlichkeitswirksam mit Presseerklärungen und Wortmeldungen in lokalen Medien. So auch beim Umgang mit der Notwohnanlage.

Regensburger SPD zum Streit um Notwohnungen: „Wir sind nicht weit auseinander.“

Es gibt einen nach wie vor gültigen Beschluss, die heruntergekommene Notwohnanlage in der Aussiger Straße an selber Stelle komplett neu zu bauen. 2020 hatte sich der Stadtrat noch einstimmig für diese Lösung ausgesprochen. Doch nach der Übernahme des Sozialreferats lehnte Bürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU) dieses Vorhaben ab. Eine dezentrale Lösung sei sinnvoller, so Freudenstein, die damit auch Experten auf ihrer Seite hatte.

Die SPD war zwar anfänglich etwas verschnupft ob des Vorpreschens der Bürgermeisterin, allerdings befürworten mittlerweile nahezu alle Koalitionsmitglieder diesen Vorschlag. Auch die SPD sei nicht dagegen, betont der Regensburger Parteivorsitzende Raphael Birnstiel bei dem Vor-Ort-Termin. Man befürworte ein dezentrales Konzept. Ebenso ein „Chancen-Haus“ für rund 20 Familien, das laut einem Vorschlag von Bürgermeisterin Astrid Freudenstein in der Augsburger Straße gebaut werden soll. Und ebenso wie Freudenstein ist man der Ansicht, dass „akuter Handlungsbedarf“ besteht, sagt SPD-Fraktionschef Thomas Burger.

SPD zum Streit um Notwohnungen in Regensburg: „Keine Blockade, sondern gute Gründe.“

Dennoch haben es zwei Vorlagen der Bürgermeisterin zum weiteren Vorgehen zuletzt nicht auf die Tagesordnung des Sozialausschusses geschafft. Und das liege nicht daran, dass die SPD die CSU-Sozialbürgermeisterin blockieren wolle, betont Burger. Nein, dafür gebe es gute Gründe.



Was passiert mit den anderen Menschen in der Aussiger Straße – schließlich reiche das Chancen-Haus noch nicht einmal für alle Familien hier? Wie lange dauert es, bis ein alternatives dezentrales Konzept umgesetzt ist? Wie viel Personal zur Betreuung und zur Hilfe zurück in den regulären Wohnungsmarkt ist gegebenenfalls nötig? All diese Fragen beantworte das bisher vorliegende Konzept der Sozialbürgermeisterin nicht, so der SPD-Fraktionschef.

„Schon seit Jahren“ habe es Überlegungen für ein dezentrales Konzept gegeben. „Uns ist auch klar, dass das die bessere Lösung wäre“, so Maltz-Schwarzfischer. Das Liegenschaftsamt habe dafür aber keine Flächen gefunden. Deshalb habe man sich zunächst zum Neubau an selber Stelle entschieden. Wenn Freudenstein jetzt eine dezentrale Unterbringung vorschlage, dann gebe es hier auch keinen Dissens. „Aber wir brauchen ein fertiges Konzept und wir brauchen Flächen. Wir müssen wissen, wie viel Personal wir brauchen, wo neue Gebäude entstehen sollen und was das alles kostet.“ Ansonsten bestehe die Gefahr, dass man in ein paar Jahren wieder hier in der Aussiger Straße stehe und immer noch nichts passiert sei, befürchtet SPD-Stadtrat Klaus Rappert.

Koalitionsstreit in Regensburg: CSU verärgert, FDP stimmt SPD zu

CSU-Fraktionschef Jürgen Eberwein reagierte am Sonntag verärgert – und mit Kritik am Koalitionspartner. Seit Monaten gebe es ein Gesamtkonzept für alle Zielgruppen, so Eberwein. Von allen Fraktionen habe es dazu „ausschließlich positive Rückmeldungen“ gegeben. Doch die SPD-Fraktion blockiere „nun schon seit einigen Wochen aus nicht nachvollziehbaren Gründen die erforderliche Beschlussfassung und somit die Umsetzung“. Die Sozialdemokraten würden einer CSU-Bürgermeisterin wohl einen solchen sozialpolitischen Erfolg nicht gönnen, heißt es inoffiziell.

Dem wiederum widerspricht Horst Meierhofer, als einer von zwei FDP-Stadträten ebenfalls in der Koalition vertreten. Ja, grundsätzlich sei Freudensteins Konzept gut. „Aber da fehlt eben noch einiges.“ Für eine Beschlussfassung brauche es „nachvollziehbare Grundlagen“, so Meierhofer. Was kostet das Ganze? Wie lange dauert es? Wo wird gebaut? Wie viel Personal zur Betreuung der Menschen ist im Anschluss nötig? Solche Fragen müssten erst beantwortet werden, bevor man entscheiden könne. „Da muss die Bürgermeisterin ihre Hausaufgaben machen.“

Oberbürgermeisterin: „Verhalten der CSU ist irritierend.“

SPD-Fraktionschef Burger versucht es begütigend. Man sei sich im Grunde einig, es fehle nur noch am „Feintuning“. Nun brauche es Aufträge an die Verwaltung, um auch Möglichkeiten für die bedarfsgerechte Unterbringung der übrigen Bewohnerinnen und Bewohner in der Aussiger Straße zu klären. „Maximal zwei Jahre Zeit“ wolle man sich dafür geben.

Dennoch belastet der neuerliche Konflikt das Klima in der Koalition. Sie habe mittlerweile drei Koalitionen erlebt, sagt die Oberbürgermeisterin. Die „Bunte Koalition“ mit SPD, Grünen, Freien Wählern, FDP und Piratin, die Große Koalition mit der CSU und nun die aktuelle Konstellation (SPD, CSU, FDP, Freie Wähler, CSB), von Kritikern gern als „Graue Koalition“ bezeichnet. Es sei neu und „irritierend“, dass die CSU Diskussionen nicht intern oder zumindest im Stadtrat oder den zuständigen Ausschüssen führe, sondern sich stattdessen „auf die mediale Schiene“ begebe. „Das ist unglücklich. Aber diesen Weg hat die CSU nun mal gewählt.“