Koalitionsstreit um Notwohnungen in Regensburg: SPD lässt CSU-Sozialbürgermeisterin auflaufen

Von: Stefan Aigner

Auf Konfrontationskurs: Sozialbürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU) und SPD-Fraktionschef Thomas Burger. © Michael Bothner/Günter Staudinger

Die Notwohnanlage zur Unterbringung von Menschen, die in Regensburg von Obdachlosigkeit bedroht sind, ist in die Jahre gekommen. Ersatz muss her. Wie der aussehen soll, darüber streitet die Koalition im Rathaus mit zunehmend härteren Bandagen.

Regensburg - Die Regensburger Koalition streitet – wieder einmal. Nach der Debatte um Stadtbahn und den Umgang mit Straßennamen geht es dieses Mal um die Zukunft der städtischen Notwohnanlage. Zwei Beschlussvorlagen, die Sozialbürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU*) diese Woche im Bildungsausschuss vorlegen wollte, haben es nicht auf die Tagesordnung geschafft. Die SPD* ist mit den Vorschlägen der Bürgermeisterin nicht zufrieden.

Neubau der Notwohnanlage in Regensburg: Sozialbürgermeisterin ist dagegen

Es geht um die künftige Unterbringung von Obdachlosen beziehungsweise von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen in Regensburg*, eine zeitgemäße Ersatzlösung für die heruntergekommene Notwohnanlage in der Aussiger Straße. In dem Gebäudekomplex, der aus den 50er Jahren stammt, leben aktuell 130 Menschen, darunter 57 Kinder und Jugendliche. Alleinerziehende und Familien mit Kindern leben hier Tür an Tür mit alkohol- und anderweitig suchtkranken Menschen, ohne Warmwasser, ohne vernünftige Heizung, mit Gemeinschaftsduschen im Keller.

Ein ursprünglicher Beschluss sah vor, an gleicher Stelle einen Neubau zu errichten – Kostenpunkt ohne Innenausbau und Betreuungsangebote: zwischen 22 und 23 Millionen Euro. Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD, CSU, Freie Wähler, FDP* und CSB noch darauf geeinigt, diesen Neubau durchzuziehen. Doch nach ihrem Amtsantritt als Sozialbürgermeisterin stellte sich Astrid Freudenstein öffentlich gegen diese Linie und plädiert seitdem für eine dezentrale Lösung.

Vorschläge der Sozialbürgermeisterin: Zustimmung von Fachleuten

Während vor allem die SPD verschnupft auf diesen Vorstoß reagierte, kam von Fachleuten Zustimmung. Reinhard Kellner, Chef der Sozialen Initiativen in Regensburg, sagt: „Wenn uns gleich jemand nach unserer Meinung gefragt hätte, hätten wir von vorneherein gesagt, dass ein solcher Neubau ein Unding ist.“ Dass die SPD in diesem Punkt noch so herumlaviere, verstehe er nicht, so Kellner. Er bescheinigt Freudenstein „großes Engagement“ bei der Suche nach einer zeitgemäßen Ersatzlösung. „Ich habe in den letzten 25 Jahren niemanden erlebt, der sich so qualifiziert und intensiv mit diesem Thema beschäftigt.“

Kellner ist Mitglied in einem Steuerungsgremium, das die Sozialbürgermeisterin ins Leben gerufen hat. Dort treffen sich regelmäßig städtische und externe Fachleute, Initiativen und Fachstellen, um Lösungen zu erarbeiten. Es gab Exkursionen nach Wien, Besuche in Frankfurt, Freiburg und Erfurt, um sich über die Konzepte in diesen Städten zu informieren. Dort habe Freudenstein, die Vorschläge, die es nun nicht in den Sozialausschuss geschafft haben schon einmal vorgestellt, so Kellner. Allerdings nur mündlich. „Die konkreten Vorlagen kennen wir nicht.“

Freudenstein plant ein „Chancen-Haus“ für Familien

Unter anderem plant Freudenstein ein „Übergangsheim für Familien“, ein sogenanntes „Chancen-Haus“. Dafür hat die Bürgermeisterin bereits ein Grundstück in der Augsburger Straße sowie eine fertige Machbarkeitsstudie der städtischen Wohnbaugesellschaft Stadtbau GmbH. 20 Familien könnten in dem fertigen Gebäude untergebracht werden, plus ein Büro zur sozialen Betreuung. An einem Objekt am Eisbuckel sei die Stadt dran, heißt es weiter.

Die zweite Vorlage der Bürgermeisterin, ein „Rahmenkonzept zur Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe“, hätte darüber hinaus Grundsätzliches zum weiteren Vorgehen beinhaltet. Unter anderem wird dabei auf das Wiener Projekt „VinziDorf“ Bezug genommen, ein Konzept zur Unterbringung und Betreuung obdachloser alkoholkranker Menschen – auch hierfür hat Freudenstein bereits eine städtische Liegenschaft im Auge.

Vorschläge der Sozialbürgermeisterin: Der SPD fehlt ein klarer Zeitplan

SPD-Fraktionschef Thomas Burger allerdings reicht das nicht. Es fehle am konkreten „zeitlichen Horizont“ der Maßnahmen, sagt er. Und: „Ein einzelnes Element hilft uns nichts. Es braucht eine Gesamtlösung für alle Bewohner. Da muss die Bürgermeisterin ihre Hausaufgaben machen und mal Gas geben.“ Dass die Debatte an die Öffentlichkeit gelangt ist, sieht Burger als neuerlichen Vertrauensbruch innerhalb der Koalition.

Reinhard Kellner ist da etwas anderer Ansicht. „Das Chancen-Haus in der Augsburger Straße könnte man sofort machen“, ist er überzeugt. „Dann wäre vor allem für die Kinder eine Lösung gefunden. Die müssen dringend weg aus der Aussiger Straße.“ Und dazu müsse man auch auf kein Gesamtkonzept warten. „Die Aussiger Straße ist ja nicht erst seit gestern in einem so maroden Zustand wie jetzt.“ Und der werde sich auch nicht weiter verschlechtern, wenn es noch zwei Jahre dauere, bis auch für die übrigen Bewohner eine Lösung gefunden sei.

Die SPD will angesichts dieser Kritik nun offenbar nachlegen. Für das Wochenende hat sie Medienvertreter zu einem Termin vor Ort geladen.