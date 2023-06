Regensburg tritt wieder bei „Mein Lokal, dein Lokal“ an – Konkurrenz kommt auch aus einer pfälzischen Kleinstadt

Seit Montag im Fernsehen

Von Carina Blumenroth schließen

Bereits zum vierten Mal kochen Restaurantbesitzer aus Regensburg in der Show „Mein Lokal, dein Lokal“ gegeneinander. Seit Montag, 26. Juni, werden die Folgen im TV ausgestrahlt.

Regensburg – Fünf Tage, fünf Restaurantbesitzer: Jeden Tag lädt ein anderer in sein Lokal ein und bewirtet die anderen. Bewertet werden dabei das Konzept, das Essen und der Service. Seit Montag, 26. Juni, sind Gastronomen aus Regensburg in der Sendung ‚Mein Lokal, dein Lokal‘ auf Kabel Eins zu sehen. Gedreht wird jeweils im laufenden Betrieb, wie der Sender informiert.

Gastronomen kochen gegeneinander und geben einander Punkte

‚Mein Lokal, dein Lokal‘ in Regensburg – vom 26. bis 30. Juni Montag bis Freitag, 17.55 Uhr in Kabel Eins

Die Gastronomen bewerten sich in der Sendung einerseits gegenseitig, andererseits wird Profikoch Mike Süsser ebenfalls seine Expertenmeinung abgeben. Gekocht wird das, was auf der Karte steht: Es gibt eine Vorspeise, einen Hauptgang und ein Dessert – dazu exklusive Einblicke in die Küche des Restaurants. Insgesamt können alle Restaurantchefs bis zu zehn Punkte pro Abend vergeben. Die Dreharbeiten zu den aktuellen Folgen aus Regensburg fanden bereits im März statt.

‚Mein Lokal, dein Lokal‘: Wer aus Regensburg dabei ist

Am Montag, 26. Juni, war Koch Oliver Michaelis mit seinem Restaurant NineOfive der Gastgeber. Zu seinen kulinarischen Konkurrenten habe er teilweise noch Kontakt, sagt er der Mittelbayerischen Zeitung. Die Truppe sei demnach angenehm und die Begegnungen auf Augenhöhe gewesen. Die Folge am Dienstag, 27. Juni, ist die einzige, die raus aus Regensburg geht: An dem Tag kocht Melanie Röhl im Tapas Burglengenfeld. Dort werden spanische Klassiker aufgetischt.

Familienbetrieb und internationale Küche bei ‚Mein Lokal, dein Lokal‘

Tran Nhat Thanh aus dem Lokal The Thai ist in der Mittwochsfolge dabei. Das Restaurant ist ein echter Familienbetrieb, der Koch ist Thanhs Vater. Auf den Tisch kommt dort laut Webseite authentisches thailändisches Essen. Am Donnerstag, 29. Juni, werden mexikanische Klassiker aufgetischt. Alejandro Desentis aus dem Restaurant Guacamole lädt zu sich ein. Laut der Mittelbayerischen Zeitung hat der Mexikaner in Mexiko-Stadt bereits mehrere Lokale betrieben.

In der Folge, die am Freitag, 30. Juni, ausgestrahlt wird, kocht Markus Ordziniak im Kneitinger im Antoniushaus. Dort gibt es laut der Webseite des Restaurants „junge, moderne Heimatküche“. Im Februar 2022 feierte Ordziniak die Eröffnung des Wirtshauses. Ordziniak wolle mit seinem Team die Folge gemeinsam im Restaurant nachschauen, sagt er gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung.

Bereits 2014, 2018 und 2021 kamen Teilnehmer von ‚Mein Lokal, dein Lokal‘ aus Regensburg. Die aktuelle Sendewoche ist somit der vierte Besuch der Sendung, die bei Kabel Eins ausgestrahlt wird.

Alle News aus Regensburg und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns.