Umstrittenes Bauprojekt in Regensburg: „Betonkoloss“ an Immobilienfonds aus Grünwald verkauft

So soll das „Königstor“ nach Fertigstellung in Regensburg aussehen. © KGAL

Viele Jahre wurde über das „Königstor“ in Regensburg gestritten. Fertig ist der Gebäudekomplex bis heute nicht. Dennoch hat sich ein Immobilienfonds aus Grünwald das Objekt gesichert.

Regensburg - Es dauert voraussichtlich noch über ein Jahr, ehe das „Königstor“ im Regensburger Stadtteil Königswiesen Nord fertiggestellt sein wird – nach über dreijähriger Verzögerung. Doch noch bevor die ersten Mieterinnen und Mieter eingezogen sind und die künftigen Mieten überhaupt feststehen, wurde der bis zu zwölf Stockwerke hohe Gebäudekomplex mit sechs großen Baukörpern bereits verkauft – an einen Immobilienfonds aus München Grünwald.

„Königstor“: Anwohner liefen Sturm gegen Projekt in Regensburg

Die Errichtung des „Königstors“ wurde in Regensburg* über Jahre hinweg heiß diskutiert. Anwohner liefen Sturm gegen den geplanten „Betonkoloss“. Die Stadtspitze musste bei Bürgerversammlungen viel Kritik wegen der Planungen einstecken. Mehr als hundert Nachbarn taten sich 2016 zusammen und klagten vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Einen Baustopp erreichten sie damit allerdings nicht.

2019 einigten sich die Klägergemeinschaften mit den Bauherrn, dem Regensburger Steuerberater Robert Bucher und seinem Weidener Partner Michael Fritsch, auf (nochmalige) Umplanungen. Aus ursprünglich vorgesehenen über 700 Wohnungen wurden zunächst 537 und schließlich nur noch knapp 400, 55 davon öffentlich gefördert.

Regensburg: Nicht gezahlte Löhne - Bauarbeiter besetzten Kran

Schlagzeilen aber machte das Projekt weiter. Im Sommer 2020 besetzten 25 ägyptische Bauarbeiter wegen ausbleibender Löhne einen Kran und stellten die Arbeit ein. Die völlig mittellosen Männer gaben an, seit Monaten kein Geld gesehen zu haben. Sie schliefen teils in Parks, weil sie sich keine Unterkunft leisten konnten. Die Gewerkschaft kritisierte damals das System zahlreicher Sub-, Sub-Sub- und Subunternehmen, an deren Ende die 25 Arbeiter mangels Sprach- und Rechtskenntnissen das Nachsehen hatten.

Doch all diese Widrigkeiten sind bei den Bauherren nun vergessen. Denn sie konnten ihr Projekt nun gewinnbringend an die KGAL Investment Management GmbH & Co KG verkaufen. Das Grünwalder Investment- und Asset-Management-Unternehmen verwaltet Geld mit einem Volumen von rund 15 Milliarden Euro und war unter anderem maßgeblich an der Finanzierung der Münchner Allianz-Arena beteiligt. Vornehmlich investiert man in Immobilien, Flugzeuge und erneuerbare Energien. Das „Königstor“ hat sich KGAL für seinen Immobilienfonds „Wohnen Core 3“ gesichert, der ein Eigenkapital von rund 500 Millionen Euro umfasst.

Nach Kauf durch Immobilienfonds aus Grünwald: Wie hoch werden die Mieten?

In einer Pressemitteilung preist das Grünwalder Investmentunternehmen die Vorteile des neu erworbenen Objekts mit seinen 392 Wohnungen, sechs Gewerbeeinheiten und einer Tiefgarage mit 640 Stellplätzen – 440 davon für die Bewohner, der Rest für den Einzelhandel. Mit den Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen bediene man „genau die Nachfrage am Regensburger Wohnmietmarkt“. Zwei Drittel der Energieversorgung würden gemäß des nachhaltigen Konzepts über Geothermie erfolgen. Für die künftigen Mieter bringe dies „unterdurchschnittliche Heizkosten“ mit sich.

Völlig unklar ist derweil noch, wie sich der Verkauf auf die künftigen Mieten auswirken wird. Dem Vernehmen nach soll erst im Spätherbst mit der Vermarktung der Wohnungen begonnen werden.

