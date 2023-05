Regensburger Korruptionsaffäre: Urteil gegen Bauträger Tretzel rechtskräftig

Von: Stefan Aigner

Teilen

Geständnis nach fast sieben Jahren Unschuldsbeteuerungen: der Bauträger Volker Tretzel vor dem Landgericht München I. © Stefan Aigner

Der Regensburger Unternehmer hatte gestanden, dass er sich das Wohlwollen des früheren Oberbürgermeisters Joachim Wolbergs durch verschleierte Geldzahlungen von rund 450.000 Euro sichern wollte.

Regensburg/München – Für den Bauträger Volker Tretzel ist das Kapitel Regensburger Korruptionsaffäre beendet – zumindest fürs Erste. Wie Laurent Lafleur, Leiter der Pressestelle für Strafsachen am Oberlandesgericht München, unserer Redaktion auf Nachfrage bestätigt, ist die Verurteilung des 80-Jährigen zwischenzeitlich rechtskräftig.

Der Unternehmer Volker Tretzel hat seine zunächst eingelegte Revision gegen das Urteil der fünften Strafkammer des Landgerichts München I zurückgenommen.

Urteil in Regensburger Korruptionsaffäre rechtskräftig: Eineinhalb Jahre auf Bewährung plus 1,5 Millionen Euro Geldstrafe

Die Kammer hatte den Baumagnaten (BTT Bauteam Tretzel) am 2. Februar dieses Jahres wegen vier Fällen der Vorteilsgewährung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten plus einer Geldstrafe von 1,5 Millionen Euro (300 Tagessätze) verurteilt.

Der 80-Jährige hatte zuvor gestanden, wissentlich und zum Zwecke der Verschleierung von finanziellen Zuwendungen ein Strohmann-System eingesetzt zu haben. Mit Zahlungen von rund 450.000 Euro rund um die Kommunalwahl 2014, verteilt über mehrere Personen und Jahre, habe er sich „das Wohlwollen“ des (künftigen) Oberbürgermeisters Joachim Wolbergs sichern wollen. Das habe Wolbergs auch gewusst.

Urteil rechtskräftig: Geständnis sicherte dem Unternehmer Bewährungsstrafe

Dem Urteil vorangegangen war eine Verständigung zwischen Gericht, Verteidigung und Staatsanwaltschaft, in deren Rahmen Tretzel ein umfassendes Geständnis zusicherte. Im Gegenzug musste er nur noch maximal mit einer Bewährungs- und Geldstrafe rechnen. Mit der Verurteilung erledigt waren auch ein weiteres Strafverfahren wegen Nötigung sowie flankierende Steuerstraftatbestände.

Regensburger Korruptionsaffäre: Ex-OB Wolbergs wartet weiter auf seinen Prozess

Joachim Wolbergs selbst hatte den Prozess in München als Zuschauer verfolgt. Die Neuauflage seines Verfahrens ist bislang nicht terminiert. Zuvor muss das Bundesverfassungsgericht noch über Wolbergs‘ Beschwerde gegen die Entscheidung des Bundesgerichtshofes befinden.

Der BGH hatte ein erstes Urteil des Landgerichts Regensburg, bei dem Wolbergs wegen Vorteilsannahme verurteilt, von vielen weiteren Vorwürfen freigesprochen wurde und straffrei ausging, als zu milde beurteilt und zur Neuverhandlung nach München verwiesen. Eine weitere Verurteilung von Wolbergs wegen Bestechlichkeit ließ der Bundesgerichtshof unbeanstandet. Sie ist seitdem rechtskräftig.

Urteil gegen Bauträger rechtskräftig: „Ein dreckiger Deal“

In Zusammenhang mit dem Geständnis von Tretzel und der Verständigung im Vorfeld sprachen Joachim Wolbergs und sein Verteidiger Peter Witting von einem „dreckigen Deal“, der hier eingegangen worden sei. Diese Position vertritt auch der renommierte Regensburger Strafrechtler Professor Jan Bockemühl.

Tretzels Verteidigerin Annette von Stetten wies solche Vorwürfe zurück. Sie hob gleichzeitig den Mut ihres Mandanten hervor. Volker Tretzel sei sich sehr wohl bewusst, dass er in dem wohl noch anstehenden Prozess gegen Wolbergs als Zeuge wird aussagen müssen. Völlig vorbei ist die Korruptionsaffäre auch für Tretzel noch nicht.

Regensburger Korruptionsaffäre: Zahlreiche Verurteilungen und Geldstrafen in Millionenhöhe

In Zusammenhang mit den 2016 bekannt gewordenen Ermittlungen zu verschleierten Wahlkampfspenden aus der Baubranche an SPD und CSU in Regensburg gab es bislang mindestens elf rechtskräftige Verurteilungen mit insgesamt über vier Jahren Freiheitsstrafe (ausgesetzt zur Bewährung) und knapp vier Millionen Euro Geldstrafe. 13 Verfahren wurden nach 153a mit Geldauflagen von über einer halben Million Euro eingestellt.

