Regensburg bekommt ein Kulturzentrum: Gebäude in der Maxstraße hat fragwürdige Vorgeschichte

Von: Stefan Aigner

Wo jetzt nur Plakate hängen soll bald das Kulturleben toben: Maxstraße 26 in Regensburg. © Stefan Aigner

Selbstorganisiert und offen für alle soll es werden: ein soziokulturelles Zentrum in der Maxstraße in Regensburg. Im August startet eine Ausschreibung für Interessierte.

Regensburg – Nach langem Warten soll es nun doch kommen: ein selbstorganisiertes Zentrum für Soziokultur in der Maxstraße 26 in Regensburg. „Wir haben grünes Licht auf allen Ebenen“, sagt Maria Lang vom städtischen Kulturamt. Doch es hat doch etwas mehr Zeit in Anspruch genommen, als zunächst prognostiziert.

Kulturelles Zentrum in der Maxstraße: Es hat lange gedauert

Bereits vor über einem Jahr, im Mai 2021, hatte der Stadtrat beschlossen, das Erdgeschoss des Gebäudes – gut 400 Quadratmeter – für eine entsprechende Nutzung zur Verfügung zu stellen. Von Proberäumen und Ateliers war die Rede, von einer Bühne nebst technischer Grundausstattung, von Ausstellungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten.

Das „M26“ sollte ein „innovatives Pilotprojekt“ werden, vermietet an Kunst- und Kulturschaffende, „frei von Verwertungsinteressen und Konsumzwang“. Eine „Keimzelle des Wandels und der Erneuerung“ könne das werden, hieß es in der Beschlussvorlage.

Doch das mit der „sofortigen Verwendung“ hat nicht so rasch geklappt. Weil die Nutzungsänderung dauerte, bislang war das Erdgeschoss lediglich für Geschäftsräume vorgesehen, gab es dort bislang lediglich ein Kunstkaufhaus, „ArtTraffik“ genannt, unter Regie des Kulturamts. Und so schien das Projekt selbstorganisiertes soziokulturelles Zentrum schon vor dem Aus zu stehen, schließlich war das Vorhaben zunächst nur bis Ende 2022 bewilligt worden.

Langes Warten auf Kulturzentrum: „Nutzungsänderung war Neuland“

Maria Lang begründet die lange Dauer damit, dass eine solche Nutzungsänderung Neuland für die Stadtverwaltung gewesen sei. Doch nun sei alles fertig. „Seit dem 21. Juni liegen alle notwendigen Genehmigungen für eine kulturelle Nutzung vor.“ Die Projektphase wurde zudem bis Ende 2023 verlängert.

Noch vor den Sommerferien will das Kulturamt nun eine Konzeptausschreibung starten. Gesucht werden Kulturvereine und -initiativen, die als ein „Dreier-Konsortium“ den Ort zusammen mit dem Kulturamt entwickeln – Raumbedarf, Betriebskonzept und Raummanagement. „Das soll kein Vereinsheim werden und es soll auch nicht Top-down laufen, sondern gemeinsam mit der Szene erarbeitet werden“, versprechen Lang und ihr Kollege Markus Apfelbacher.

Kulturzentrum in der Maxstraße in Regensburg: Hoffnung auf etwas Langfristiges

In den direkten Betrieb werde sich das Kulturamt dann nicht mehr einmischen. Allerdings werde man mit einem kleinen Büro vor Ort sein – als Ansprechpartner. Auch die Nachbarschaft inklusive Wohnungsloser, die sich am Bahnhof aufhalten will man einbinden. Maria Lang spricht zum Beispiel von einer „Kulturkantine“, die entstehen könne.

„Soziokultur im besten Sinne“, verspricht sie sich davon. Und sowohl sie als auch Apfelbacher hoffen, dass sich trotz der vorerst nur bis 2023 laufenden Projektphase hier „etwas Langfristiges“ etablieren kann, „ein Ort mit Potential am Stadteingang“.

Kulturzentrum in der Maxstraße: Gebäude mit fragwürdiger Geschichte

Das Gebäude in der Maxstraße 26 hat eine eher fragwürdige Vorgeschichte. Die Stadt hatte Anfang 2015 zu einem völlig überhöhten Preis zwischen 13 und 14 Millionen Euro erworben. Anschließend musste mindestens noch einmal vier Millionen in die Schadstoffsanierung gesteckt werden.

Dem Vernehmen war geplant, das Gebäude oder zumindest die Fläche für ein Hotel vorzuhalten, das errichtet werden sollte, falls am nahe gelegenen Ernst-Reuter-Platz ein Kultur- und Kongresszentrum entsteht. Nachdem diese Pläne per Bürgerentscheid gekippt wurden, stand die Immobilie teilweise leer. Das soziokulturelle Zentrum könnte nun eine Ergänzung werden, die Kulturschaffende in Regensburg schon lange fordern.

Zentrum für Soziokultur: Förderung von Stadt und EU

Im Mai 2021 hatte der Stadtrat zunächst 133.000 Euro für das Projekt vorgesehen, 52.000 davon als rein kalkulatorische Mietkosten inklusive Nebenkosten. Aus dem Förderprogramm REACT-EU sollen laut einer Vorlage vom Februar 2022 weitere 340.000 Euro dazu kommen. Und auch aus einem Sonderfonds zur Belebung der Innenstädte gebe es unter Umständen noch Gelder, heißt es vom Kulturamt.

Interessierte können sich voraussichtlich ab August für das Konsortium bewerben. Dann wolle man die Ausschreibung veröffentlichen und nach den Sommerferien Nägel mit Köpfen machen, heißt es.