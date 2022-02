„Demokratie leben!“: Landkreis Regensburg beteiligt sich am Bundesprogramm

Landkreis Regensburg beteiligt sich an Bundesprogramm. (Symbolbild) © Manfred Segerer/Regensburg

Die Demokratie fördern und Vielfalt gestalten – das sind die Ziele der Bundesinitiative „Demokratie leben!“. Nun beteiligt sich der Landkreis Regensburg.

Regensburg - Weniger als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in einer Demokratie, knapp 40 Prozent sogar in einer Diktatur. In Deutschland können wir uns glücklich schätzen: Die Bundesrepublik steht auf Platz 15 des Demokratieindex. Dennoch sehen neue Studien die Demokratie auch hierzulande auf dem Rückzug – es gilt, sie zu schützen. Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ setzt sich bereits seit 2015 dafür ein. Nun beteiligt sich auch der Landkreis Regensburg* an der Initiative.

Das beschloss der Jugendhilfeausschuss auf Vorschlag von Landrätin Tanja Schweiger in seiner Sitzung am vergangenen Montag (14. Februar), wie aus einer Pressemitteilung des Landkreises Regensburg hervorgeht. Für die Umsetzung des Programms will der Landkreis zwei Teilzeitstellen schaffen. Projektträger ist das Kreisjugendamt Regensburg* in enger Zusammenarbeit mit dem Verein für Jugendarbeit im Landkreis Regensburg e.V.

Regensburg: Landkreis will politische Bildung stärken

Ziel von „Demokratie leben!“ ist die Unterstützung des zivilgesellschaftlichen Einsatzes für die Demokratie, für ein vielfältiges und friedliches Miteinander und das Engagement gegen Extremismus. Vor allem Kinder und Jugendliche, Eltern, Familienangehörige und Bezugspersonen sowie junge Erwachsene, die sich allesamt in der Kinder- und Jugendhilfe engagieren, sollen von dem Konzept „Demokratie leben!“ profitieren und ein Bewusstsein für eine vielfältige, offene und tolerante Gesellschaft erhalten.

Mit dem Förderprogramm könne man bisherige Aktivitäten beim Thema politische Bildung nochmals deutlicher ausbauen und die Präventionsarbeit gegen Ausgrenzung weiter stärken, erklärt Landrätin Tanja Schweiger. Auch bereits bestehende Angebote, wie etwa „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ könnten mit dem Programm unterstützt werden.

Die Ziele von „Demokratie leben!“

„Demokratie leben!“ verfolgt vor allem drei Ziele: Demokratie fördern, Vielfalt gestalten und Extremismus vorbeugen. Das Programm will Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dabei unterstützen, ihre Mitbestimmungsrechte wahrzunehmen und Lösungen zu erarbeiten, um allen Menschen in Deutschland ein diskriminierungsfreies und friedliches Leben zu ermöglichen sowie demokratie- und menschenfeindlicher Haltungen zu verhindern.

Das Förderprogramm unterstützt unter anderem Städte, Landkreise und kommunale Zusammenschlüsse dabei, vor Ort passende Strategien für die konkrete Situation zu entwickeln. Für die Umsetzung wird vor Ort eine Koordinierungs- und Fachstelle eingerichtet, die die Partnerschaft für Demokratie koordiniert. Im Landkreis Regensburg werden eine sozialpädagogische Fachkraft und eine Verwaltungsfachkraft geschaffen.

