50 Jahre Regensburg: Landkreis feiert Jubiläum mit besonderen Veranstaltungen und Aktionen

Landrätin Tanja Schweiger mit dem Orgateam „50 Jahre Landkreis Regensburg“: Maximilian Sedlmaier, Abteilungsleiter Regionalentwicklung und Wirtschaft, Petula Hermansky (h.r.), Pressestelle, Conny Broszio (v.l.), Hauptverwaltung, und Susanne Spitzer, Regionalentwicklung und Wirtschaft (nicht auf dem Foto). Auf dem Bild vorne zu sehen ist die Ausstellungstafel „Medienzentrum“ im Rahmen der wachsenden Ausstellung „50 Jahre Landkreis Regensburg“. © Verena Knerr/Landkreis Regensburg

Am Mittwoch feiert der Landkreis sein 50-jähriges Bestehen. Dafür sind viele Aktionen für Groß und Klein geplant. Auch gibt es etwas zu gewinnen!

Regensburg – 50 Jahre Regensburg! Der Landkreis hat sich im letzten halben Jahrhundert stark entwickelt – ob in Wirtschaft, Kultur oder Gesellschaft. Für Landrätin Tanja Schweiger ein Grund zu feiern, und zwar am Mittwoch (23. März): „Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen wollen wir die 50 Jahre Revue passieren lassen und mit den Bürgerinnen und Bürgern gebührend feiern.“

Den Auftakt dazu gibt Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx mit der Veranstaltung „Mit Optimismus in die Zukunft! Wie konstruktive Visionen Gesellschaft und Wirtschaft verändern können“ am Mittwoch um 16 Uhr. Er nimmt Bürgerinnen und Bürger des Landkreises mit auf eine Online-Reise in die Zukunft. Interessierte können unter www.landkreis-regensburg.de/50-jahre teilnehmen. Das Vokalensemble „Herrengedeck“ wird Horx dabei musikalisch begleiten, wie der Landkreis in einer Pressemitteilung schreibt.

Regensburg: Viele spannende Veranstaltungen und Ausstellungen geplant

Für diejenigen, die sich schon davor informieren wollen, gibt es eine Ausstellung im Foyer des Landratsamtes (Altmühlstraße 3, 93059 Regensburg) und online. Diese soll wöchentlich mit weiteren Ausstellungstafeln bestückt werden. Unter anderem die Wirtschaftsförderung im Landkreis sowie der Kreisverband für Gartenkultur werden einen Vortrag halten.

Und das war erst der Anfang. So wird beispielsweise eine auch 50-Jahre-Fotorallye ausgestellt, bei der die Regensburger den eigenen Landkreis entdecken können. Zudem soll es ein Blasmusikfestival „Heimatblosn„ geben und einen Tag der offenen Tür im Landratsamt. Außerdem arbeitet die WIKOMmedia Verlags GmbH derzeit zusammen mit Mitarbeitenden des Landratsamtes an einer Chronik zu den 50 Jahren des „Regensburger Land“.