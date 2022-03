Brand in Regensburg: Wollte unbekannte Person die eigene Wohnung abfackeln?

Am 9. März hat es in der Früh gebrannt. Dabei bemerkte ein Zeuge, wie jemand versucht hatte, die eigene Haustür anzuzünden. Die Kripo Regensburg ermittelt.

Regensburg – Am Mittwoch (9. März) um 4 Uhr in der Früh brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Lohgrabenstraße in Regensburg. Ein Zeuge erklärte der alarmierten Polizei und Feuerwehr, dass ein oder eine Unbekannte die Wohnungstür anzünden wollte. In der Folge haben die Rauchmelder Alarm geschlagen, sodass der Brand rechtzeitig bemerkt und gelöscht werden konnte. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberpfalz.

Regensburg: Zeuge hat unbekannte Person beobachtet

Die Kripo Regensburg war vor Ort und führt die Ermittlungen. Nach den Aussagen des Zeugen besteht der Verdacht der Brandstiftung durch eine bisher unbekannte Person. Warum sie das gemacht hat, ist ebenfalls noch Teil der Ermittlungen. Auch kann es sein, dass die Person einen Brandbeschleuniger benutzt hatte. Sollten Sie etwas bemerkt haben, bittet die Kriminalpolizei Regensburg, sich bei ihr unter der Telefonnummer (0941) 50 6 28 88 zu melden.

