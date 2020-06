Mann in Regensburg auf offener Straße erschossen: Polizei nennt jetzt Details - Täter und Opfer kannten sich 

Zeuge: „Ich hörte erst drei Schüsse, dann ...“

Am Donnerstagmorgen ist in Regensburg ein Mann auf offener Straße erschossen worden. Die Polizei nannte nun neue Details. Es gab eine Festnahme.

In Regensburg* ist am Donnerstagmorgen (18. Juni) ein Mann getötet worden.

ein Mann getötet worden. Demnach soll der Mann auf der Straße umgebracht worden sein.

worden sein. In Tatortnähe konnte ein 55-Jähriger festgenommen werden.

Update von 20.03 Uhr: In Regensburg ist am Donnerstagmorgen ein Mann auf offener Straße erschossen worden. Zeugen riefen bereits vor den Schüssen wegen einer Auseinandersetzung die Polizei. Doch noch vor Eintreffen der Beamten wurde ein 57-jähriger Mann getötet. Nach einer sofortigen Fahndung konnte wenig später in Tatortnähe ein 55-Jähriger festgenommen werden. Bei ihm fand die Polizei auch eine Schusswaffe.

Nach Polizeiangaben kannten sich Täter und Opfer „schon länger“. Das Motiv sei demnach „im engeren, persönlichen Bereich zu suchen“. Beide haben ihren Wohnsitz in Regensburg.

Bei dem Toten wurde eine Obduktion angeordnet. Mit dem Ergebnis ist am Freitag zu rechnen. Gegen den mutmaßlichen Täter hat ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Mann in Regensburg auf offener Straße erschossen - „Ich hörte erst drei Schüsse, dann ...“

Update von 14.48 Uhr: Die schnelle Festnahme des mutmaßlichen Täters gelang auch durch die detaillierten Beschreibungen der Zeugen vor Ort, wie bild.de berichtet. Eine Zeugin beschrieb die Tat gegenüber der Zeitung: „Ich hörte erst drei Schüsse, dann eine Pause, dann wieder drei Schüsse.“

Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar, die Ermittlungen laufen weiter.

Update von 13.25 Uhr: Auch Stunden nach den tödlichen Schüssen in Regensburg gibt es keine weiteren Informationen bezüglich der Hintergründe. Die Ermittlungen der zuständigen Kräfte läuft weiter.

Regensburg: Mann am Morgen auf offener Straße erschossen - Details der Bluttat bekannt

Update von 11.39 Uhr: Nach Angaben von pnp.de sind die Hintergründe der Tat zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar. Demnach leitete die Polizei nach der Alarmierung durch Passanten eine sofortige Großfahndung ein - nur wenige Minuten danach konnte der mutmaßliche Täter gefasst werden. Die Leiche des Opfers soll obduziert werden. Kripo und Staatsanwaltschaft Regensburg ermitteln wegen eines Tötungsdeliktes.

Update von 11.05 Uhr: Nun sind weitere Details um den Mord in Regensburg bekannt. Wie mittelbayerische.de berichtet, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 55-jährigen Mann. Der Getötete soll ein 57-Jähriger sein. Demnach soll dieser durch Schüsse auf offener Straße getötet worden sein.

Die Beamten sollen demnach den 57-jährigen Mann auf der Straße tot aufgefunden haben.

Mord in Regensburg: Ermittlungen am Tatort laufen

Update von 10.29 Uhr: Wie pnp.de berichtet, sollen nach Zeugenaussagen mehrere Schüsse gefallen sein, woraufhin dann eine Person auf der Straße zusammengebrochen sein soll. Noch laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei am Tatort.

Update von 9.53 Uhr: Wie mittelbayerische.de berichtet, sollen Zeugen die Polizei nach dem Mord alarmiert haben. „Bei dem Getöteten handelt es sich um einen Mann, weitere Details wollen wir noch nicht nennen“, so ein Sprecher der Polizei gegenüber der Zeitung.

Aktuell kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz in Regensburg in der Furtmayrstraße. pic.twitter.com/ZK2ollCW7L — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf) June 18, 2020

Demnach soll der Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgenommen worden sein. Der Tatort ist weiterhin gesperrt. Die Polizei bittet, den Bereich um die Furtmayrstraße zu umfahren.

Furtmayrstraße

zu umfahren.

Regensburg: Mann am Morgen auf offener Straße erschossen - Großeinsatz der Polizei läuft

Erstmeldung vom 18. Juni 2020

Regensburg - Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist in Regensburg* am Donnerstagmorgen ein Mann auf der Straße getötet worden. „Eine Person wurde diesbezüglich festgenommen“, teilten die Beamten mit. Der Bereich um den mutmaßlichen Tatort sei weiträumig abgesperrt worden. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.

Mutmaßlich geht es um den Bereich Furtmayrstraße Ecke Sternbergstraße nahe des Hauptbahnhofs im Südosten der Innenstadt.

Regensburg: Mann auf der Straße getötet - Großeinsatz läuft

Wie mittelbayerische.de berichtet, laufe im Augenblick ein größerer Polizeieinsatz in der Furtmayrstraße südöstlich der Altstadt Regensburg*.

Demnach soll ein Mann gegen 8 Uhr morgens getötet worden sein, ein weiterer sei demnach bereits festgenommen worden. Die Ermittlungen laufen.

Mehr Informationen in Kürze





