Schwer verletzter Mann (19) in Regensburger Wohnhaus gefunden – Kriminalpolizei ermittelt

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Polizeibeamte mehrerer Dienststellen sind für den Fall zuständig. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/imago

Regensburger Polizeibeamte fanden in einem Wohnhaus einen schwer verletzten 19-jährigen Mann vor. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft gehen von Fremdeinwirkung aus.

Regensburg – Derzeit findet an der Frankenstraße in Regensburg ein Polizeieinsatz statt, nachdem am Vormittag ein verletzter Mann in einem Wohnhaus aufgefunden wurde, so eine Pressemitteilung. Die Polizei Regensburg erreichte am Mittwoch, 7. Dezember 2022, gegen 10.45 Uhr eine Mitteilung über eine verletzte Person in einem Mehrparteienhaus an der Frankenstraße. Der Hinweis bestätigte sich. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen schwer verletzten 19-jährigen Mann vor. Er wurde vom gerufenen Rettungsdienst unmittelbar in ein Krankenhaus gefahren und wird dort behandelt.

Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten schwere Körperverletzung durch bisher unbekannten Täter

Wie der junge Mann die Verletzungen erlitt, sei bisher unklar. Daher hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Weil die Polizei von Fremdeinwirkung ausgeht, sperrten Einsatzkräfte das Wohngebäude ab und suchen nach möglichen Verdächtigen und Beweismitteln. Ebenfalls sichern Kriminalbeamte Spuren, die Aufschluss über den Tathergang geben können. Im Einsatz sind Einsatzkräfte verschiedener Polizeidienststellen.

Die Straßen sind für den Verkehr weiterhin freigegeben. Jedoch führen Schaulustige zu leichten Verkehrsbehinderungen. Gaffer stellen für Polizei und Rettungsdienst immer öfter ein Problem dar, so wie Mitte Oktober auf der A6. Nähere Auskünfte sind mit Blick auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht möglich.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.