Möglicherweise in hilfloser Lage: Regensburger vermisst - Wo ist Marco B. (48)?

Von: Katarina Amtmann

Marco B. aus Regensburg wird vermisst. © Polizei Oberpfalz

Wo ist Marco B. aus Regensburg? Der 48-Jähriger wird seit Mittwoch, 24. August, vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Regensburg - Die Polizei sucht nach einem Vermissten aus Regensburg. Nun bitten die Beamten um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach Marco B. (48).

Mann in Regensburg vermisst - Wo ist Marco B. (48)?

Er wurde am Mittwoch (24. August) gegen 6 Uhr zuletzt im Regensburger Norden gesehen. Er ist vermutlich mit einem weißen Mietfahrzeug (Ford Transit, amtliches Kennzeichen WI-TI8441) oder mit einem Fahrrad unterwegs. Ermittlungen zu seinem aktuellen Aufenthaltsort brachten keine aktuelleren Hinweise, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Vermisste befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Deshalb sucht die Polizei mit Foto und Beschreibung nach dem Regensburger.

Vermisst: Polizei sucht Regensburger - Beschreibung und Fotos veröffentlicht

circa 184 cm groß

schlank

lichtes Haar

Er nutzt aktuell vermutlich einen weißen Ford Transit, amtl. Kennzeichen: WI – TI 8441, oder ein Fahrrad

Regensburger vermisst: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Hinweise zum Vermissten oder zu dem gesuchten Fahrzeug nimmt die Polizei Regensburg unter der Nummer 0941/506-2001 entgegen. Wer den aktuellen Aufenthaltsort des Mannes kennt, kann auch den Notruf 110 wählen. (kam)

