Betreut und doch alleingelassen: 61-Jähriger findet seine Wohnung nach Klinikaufenthalt völlig verwüstet vor

Von: Stefan Aigner

Teilen

Paul Hirschreuther sitzt allein und verzweifelt in seiner Wohnung: Nach einem Einbruch ist sie völlig verwüstet. © Stefan Aigner

Nach vier Monaten Aufenthalt im Bezirksklinikum Regensburg, wo er sich zudem mit Corona ansteckte, fand ein 61-Jähriger seine Wohnung völlig verwüstet vor – ein Einbruch durch die offene Terrassentür. Sein gesetzlicher Betreuer scheint sich während seiner Abwesenheit um nichts gekümmert zu haben.

Regensburg - Paul Hirschreuther (Name geändert) hat nicht viele schöne Tage gehabt in seinem Leben. Einen Großteil, beginnend mit dem sechsten Lebensjahr, verbrachte er in psychiatrischen Einrichtungen. Weil als Kind sehr lebhaft war und es ihm oft an Impulskontrolle fehlte, bekam er von klein auf starke Beruhigungsmittel – Valium und Tavor. Später, als sein Verhalten als ADHS charakterisiert wurde, kam noch Ritalin hinzu. Heute ist Hirschreuther 61 Jahre alt und schwer medikamentenabhängig. Benzos, Barbiturate und Alkohol gehörten für ihn seit Jahrzehnten zum Alltag. Allein kommt er nur schwer klar. Arbeitsstellen verlor er wegen seiner Abhängigkeit meist schnell. Heute lebt er von einer kleinen Waisenrente und dem, was ihm seine Eltern hinterlassen haben.

Neben der Diagnose ADHS und den körperlichen Folgen des jahrelangen Medikamentenmissbrauchs wurden bei ihm Polytoxikomanie – die Abhängigkeit von mehreren Suchtstoffen – und ein posttraumatisches Belastungssyndrom festgestellt. Doch trotz alledem ist es nicht seine Schuld, dass er am vergangenen Mittwoch in einer völlig verwüsteten Wohnung sitzt.

Nach Streit mit Heranwachsenden um Medikamente: 61-Jähriger landet im Bezirksklinikum Regensburg

Eigentlich hätte es ein guter Tag für Hirschreuther sein sollen. Nach fast vier Monaten auf einer geschlossenen Station des Bezirksklinikums Regensburg durfte er endlich wieder nachhause. Bereits am 4. Dezember war er dort eingewiesen worden. Zuvor hatte es eine Auseinandersetzung auf der Terrasse vor seiner Wohnung gegeben. Heranwachsende, die regelmäßig in der Gegend herumlungern, hatten es immer mal auf Hirschreuthers Medikamente abgesehen. Aus gegenseitigem Geben und Nehmen, gemeinsamen Alkohol- und Drogenkonsum scheint sich, folgt man den Schilderungen des 61-Jährigen, zunehmend eine Situation entwickelt zu haben, in der er sich bis heute bedroht fühlt. Er könne schlecht Nein sagen, erzählt Hirschreuther. Und man kann es sich vorstellen, wenn man ihn kennenlernt.

Mehrfach habe er sich an die Polizei gewandt, um der Situation Herr zu werden. Doch dort habe man ihn nicht ernst genommen. An jenem Tag kam es dann zu einer Eskalation – Hirschreuther landete mit Verletzungen im Krankenhaus und wurde von dort mit einem Mix aus Alkohol und Medikamenten im Blut ins Bezirksklinikum eingeliefert. Die Wohnung blieb zurück – mit beschädigter und damit offener Balkontür.

Regensburg: Kaputte Terrassentür lud Diebe ein - Doch niemand kümmerte sich

Eigentlich ist Paul Hirschreuther nicht völlig auf sich allein gestellt. Aufgrund seiner Suchterkrankung und der damit einhergehenden Einschränkungen wurde ihm ein gesetzlicher Betreuer zur Seite gestellt – mit umfassenden Vollmachten. Seit 2015 ist das der Regensburger Berufsbetreuer Johannes H.

Diesen habe er über die kaputte Terrassentür informiert, sagt Hirschreuther. Doch darum gekümmert scheint H. sich nicht zu haben. Mehrfach habe er vom Bezirksklinikum aus versucht, Johannes H. zu erreichen. Doch ran gegangen sei immer nur der Anrufbeantworter. Rückruf – Fehlanzeige. „Ich hatte keine Sachen zum Wechseln, kein Geld und kein Handy.“ Erst nachdem die Station am Bezirksklinikum mehrfach bei Johannes H. angerufen habe, sei dieser irgendwann doch mal aufgetaucht – Wochen später.

Im Bezirksklinikum Regensburg: 61-Jähriger infiziert sich mit Corona

Eigentlich hätte Paul Hirschreuther ohnehin nur zur Entgiftung auf der Station bleiben sollen. Doch kurzzeitig wurde überlegt, ihm einen festen Therapieplatz zu besorgen. Als das scheiterte und Hirschreuther wieder entlassen werden sollte, klappte aber auch das nicht: Der 61-Jährige, geimpft und geboostert, hatte sich im Bezirksklinikum mit Corona infiziert. Kein Einzelfall. Das bestätigt die medbo, Betreibergesellschaft des Bezirks, auf Nachfrage. Stand 14. März seien „48 Covid positive Patientinnen und Patienten in allen Kliniken am Standort Regensburg behandelt“ worden, so eine Sprecherin. „Bei den derzeit ausgesprochen hohen Infektionszahlen können wir nicht ausschließen, dass sich vereinzelt Infektionen innerhalb des Klinikums weiterverbreitet haben.“

Folgt man Hirschreuther war das auf seiner Station eher die Regel denn die Ausnahme. Er spricht davon, dass dort im Lauf der Zeit fast alle Patienten positiv getestet worden seien. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Hirschreuthers Infektion zumindest ist dokumentiert – als er am Mittwoch genesen nachhause kommt, liegt in seinem Briefkasten die längst überholte Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes. Doch das ist Hirschreuthers geringstes Problem als er nach negativem Test schließlich doch entlassen wird.

Nach Entlassung: Wohnung durchwühlt auf der Suche nach Drogen und Medikamenten

Seine Wohnung ist völlig verwüstet. Zerwühlter Klamotten liegen kreuz und quer neben den Kartons, in denen sich befunden haben. Auch der Schrank wurde augenscheinlich durchsucht. Mehrere Gegenstände, Medikamente und Bargeld sind verschwunden. Die Terrassentür hängt in den Angeln, die Fläche davor ist übersät mit Glasscherben.

In der Küche schimmelt das Essen in dem Geschirr, das Hirschreuther bei seiner Einweisung vor über drei Monaten zurücklassen musste. Das Wasser ist abgestellt – wie sich später herausstellt, wurde damit auf die ständig laufende Klospülung reagiert. Die Ameisenstraße, die sich in der Wohnung gebildet hat, hat Hirschreuther eben weggefegt. Gekümmert hat sich um diese Wohnung während seiner Abwesenheit niemand. Der Betreuer scheint niemanden geschickt zu haben.

Regensburg: 61-Jähriger will Betreuer wechseln - doch der wehrt sich

Schon länger kritisiert Paul Hirschreuther seinen Betreuer. Johannes H. kümmere sich nicht, sei nie erreichbar, sagt er. Aus dem Bezirksklinikum heraus hat Hirschreuther deshalb einen Wechsel des Betreuers beantragt. Er hat jemanden vorgeschlagen, den er über einen befreundeten Pastor kennt. Ein langjähriger Freund Hirschreuthers, der ihm als ehrenamtlicher Betreuer zur Seite stand, ist nämlich vor kurzem gestorben. Und seitdem gibt es nur noch Berufsbetreuer Johannes H.

Der will Hirschreuthers Betreuung weiter übernehmen, wie aus einer Stellungnahme gegenüber dem Amtsgericht hervorgeht. Von einer mangelhaften Betreuung könne keine Rede sein, schreibt er. Den von Hirschreuther bevorzugten Betreuer hält er für „völlig ungeeignet“. Dieser habe eine christliche Therapieeinrichtung vorgeschlagen, die „kein angemessenes“ Konzept biete und gehöre zudem einer Freikirche an, der Hirschreuther bei einem Betreuerwechsel „ausgeliefert“ wäre. Er selbst habe sich hingegen immer darum bemüht, Herrn Hirschreuther „angemessen zu unterstützen“, schreibt Johannes H. weiter.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Viele Fragen - doch der Betreuer ist telefonisch nicht zu erreichen

Als wir Hirschreuther in seiner Wohnung besuchen, entdeckt er unter den Briefen, die während seiner Abwesenheit eingetrudelt sind noch ein Schreiben der Staatsanwaltschaft. Seit über 14 Tagen lag es in seinem Briefkasten. Wohl in Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit den Heranwachsenden wird gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Frist zur Stellungnahme, die ihm von der Staatsanwaltschaft gewährt wurde, ist aber bereits verstrichen. Hirschreuther war da noch im Bezirksklinikum? Hat sich sein Betreuer darum gekümmert? Der 61-Jährige weiß es nicht – er erreicht Johannes H. telefonisch nicht.

Auch wir haben versucht mit Johannes H. zu sprechen – doch es meldet sich nur der Anrufbeantworter.