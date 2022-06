„350 Euro kalt“: Wohnungsangebot macht im Netz die Runde – Bereits erste Besichtigung

Von: Felix Herz

Diese „luxuriöse“ Hütte gibt es für nur 350 Euro warm – direkt bei Regensburg. © Screenshot / Jodel

Die Nachbarn dürften das kleinste Problem sein: Ein nicht ganz ernst gemeintes Mietangebot erheitert derzeit das Netz. Es gab sogar schon eine Besichtigung.

Regensburg – Der Wohnungsmarkt in Deutschland bietet seit Jahren reichlich Diskussionsstoff. Und vor allem für Mieter enormes Frustpotenzial. Zwar ist es kaum in einer Stadt so schlimm wie in München, aber auch die Regensburger sind leidgeprüft – besonders die Studenten, die teilweise sogar für kleinste WG-Zimmer mehrere hundert Euro zahlen müssen. Einen Nutzer auf Jodel parodierte die Situation nun mit einem offensichtlich nicht ganz ernst gemeinten Wohnungsinserat.

Wohnungsangebot auf Jodel: 350 Euro für Hütte im Wald

Auf der sozialen Plattform Jodel postete ein Nutzer einen eher dürftig mit Ästen gebauten Unterschlupf in einem Waldgebiet. Das Foto versah er mit der Überschrift „350 Euro kalt“. Andere User nahmen den Scherz direkt auf, kommentierten zum Beispiel: „Günstig, nehm ich! Im Sommer auch bestimmt angenehm!“ oder „Garantiert ruhige Lage! Nice“.

Sogar einen ersten Interessenten lockte das Angebot in den Wald. In einem anderen Post auf Jodel schrieb er zu einem Foto eines ähnlichen Unterschlupfes: „Richtig bei ‚350 Euro warm‘? Bin zur Besichtigung da“. Beim Stand des derzeitigen Wohnungsmarktes in der Universitätsstadt Regensburg scheinen ein paar Äste im Wald ein verlockendes Angebot zu sein.

Der erste Interessent erschien bereits zur Besichtigung. © Screenshot / Jodel

In Regensburg kann es auch ungemütlicher zugehen: „Zieh wieder bei Mama ein!“

Wohnung zum Spottpreis auf Jodel: Interessent trifft auf Vermieter

Eilig korrigiert der Nutzer noch seine Überschrift, dass es ja 350 Euro kalt seien – man will ja keinen unaufmerksamen Eindruck hinterlassen. Nachdem ein anderer User noch sein Mitleid mit dem Lieferando-Fahrer äußert, meldet sich sogar der Nutzer, der das Inserat zuvor auf Jodel gepostet hatte zu Wort.

Doch offensichtlich handelt es sich um zwei verschiedene „Wohnungen“ in dem Waldstück: „Hallo, hier ist der OJ von ‚350€ kalt‘. Das ist nicht meine Bude. Meine Bude war größer.“ Tja, Pech gehabt – scheint also auch im Wald ein anspruchsvoller Wohnungsmarkt zu sein. Zum Schluss wünschen sich die beiden noch eine gute Nachbarschaft. Klar – wenn man so eine Immobilie mal gefunden hat, will man da ja auch länger drin bleiben, da ist gute Nachbarschaft wichtig. (fhz)

