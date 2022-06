Missbrauchsverdacht unter Kindern in Regensburger Kindergarten: Ein seltsamer Elternbrief

Von: Stefan Aigner

Ein Missbrauchsskandal überschattet einen Regensburger Kindergarten (Symbolbild). © Christian Charisius/dpa

Nachdem mögliche Übergriffe unter Gleichaltrigen an einem Regensburger Kindergarten bekannt geworden sind, reagiert der Träger mit einem Elternbrief. Doch dem widerspricht die Staatsanwaltschaft.

Regensburg – Haben drei Jungen zwischen fünf und sechs Jahren in einem Regensburger Kindergarten ein Mädchen mit blankem Penis umringt, aufgefordert, sich ebenfalls auszuziehen und verletzt, als sie sich geweigert hat? Entsprechende Vorwürfe erheben die Eltern des Mädchens Ende Mai in einer internen Chat-Gruppe (unser Bericht). Passiert sein soll das Ganze am 1. April. Kripo und Staatsanwaltschaft haben deshalb Ermittlungen aufgenommen.

Missbrauchsverdacht in Regensburger Kindergarten: Elternbrief wirft Fragen auf

Die Leitung des Kindergartens hat nun, nachdem es auch Vorwürfe von Desinteresse und fehlender Information gab, mit einem Elternbrief reagiert. Doch der wirft weitere Fragen auf.

Wörtlich heißt es in dem Schreiben mit Datum 30. Mai, dass es sich um eine Situation gehandelt habe, „in der sich Kinder die eigene Hose heruntergezogen haben und sich kurz entblößten”. Und weiter:



„Ein weiteres Kind wurde gefragt, ob es das auch tun möchte, was das Kind verneinte. Daraufhin wurde die Situation von unseren Mitarbeitenden beobachtet und unmittelbar im Anschluss mit den Kindern thematisiert und mit den betroffenen Eltern besprochen.“

Kindergartenleitung nach Missbrauchsverdacht: „Haben Gespräche geführt.“

Im Nachgang seien dann Vorwürfe aufgekommen, „die die Situation völlig anders beschrieben, als sie sich für uns tatsächlich dargestellt hatte“, so die Kita-Leitung. Deshalb habe man unmittelbar und zeitnah entsprechend des vorhandenen Kinderschutzkonzeptes reagiert, „die Vorwürfe ernst genommen und die Situation sowohl intern als auch in Zusammenarbeit mit externen Stellen geprüft und aufgearbeitet“.

Man habe Gespräche mit den betroffenen Eltern und Kindern geführt, die Kindergartenaufsicht und den Kita-Träger informiert.

Aufsichtsbehörde nach Missbrauchsvorwürfen: „Fehlverhalten beim Personal nicht nachweisbar“

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist das Amt für Tagesbetreuung bei der Stadt Regensburg. Dort bestätigt man gegenüber unserer Redaktion, dass der Vorfall von der Einrichtungsleitung „unverzüglich“ gemeldet worden sei. Weiter heißt es:

„Es fand ein Beratungsgespräch mit der Leiterin des Amts für Tagesbetreuung von Kindern statt, in dem die Einrichtungsleitung um Stellungnahme gebeten wurde. Nach eingehender Prüfung dieser Stellungnahme kam die Fachaufsicht zu dem Ergebnis, dass die Schilderung der Vorkommnisse durch die Einrichtungsleitung umfassend, stichhaltig und vollumfänglich nachvollziehbar ist. Ein Fehlverhalten der Betreuungskräfte ist nicht nachweisbar.“

Missbrauchsverdacht im Kindergarten: Aufsichtsbehörde nicht zuständig für Verletzungen

Die von den Mitarbeitenden getroffenen Maßnahmen seien „professionell nach dem derzeitigen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Frühpädagogik umgesetzt“ worden.

Das Fazit der Behörde: Die Vorwürfe gegen Personal und Leitung, etwa wegen Verletzung der Aufsichtspflicht, hätten sich nicht bestätigt. Was aber genau passiert ist und ob es Verletzungen gegeben hat, die laut den Eltern des Mädchens ärztlich dokumentiert sind, müsse die Polizei klären. Die Überprüfung von Verletzungen sei nicht die Aufgabe der Aufsichtsbehörde.

Die Eltern des Mädchens schreiben in der Chatgruppe, dass ihr Kind aufgehört habe, zu essen, das Haus zu verlassen und zu schlafen. Das Kind leide an einer starken PTBS und die Ärzte, die sie untersuchten, hätten erklärt, dass dies „brutalste sexuelle Gewalt unter Gleichaltrigen“ gewesen sei.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft: Elternbrief erweckt falschen Eindruck

Im Elternbrief der Kindergartenleitung wird auf diese Vorwürfe nicht näher eingegangen. Es wird aber durchaus erwähnt, dass es Ermittlungen der Kriminalpolizei gegeben habe. Diese habe den Ermittlungsbericht der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Und weiter heißt es:

„In diesem wurden die Vorwürfe ebenfalls nicht bestätigt. Das Verfahren wurde von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Nach unseren Informationen stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein, weil sich der Verdacht eines strafbaren Verhaltens nicht bestätigt hatte und nicht etwa, weil die Kinder strafunmündig sind.“

Der Eindruck, der dadurch erweckt wird, ist klar: Die Vorwürfe sind demnach nachweislich und staatsanwaltschaftlich bestätigt falsch.

Missbrauchsverdacht: Staatsanwaltschaft widerspricht Elternbrief

Doch das ist so nicht richtig. Das stellt auch die Regensburger Staatsanwaltschaft auf Nachfrage klar. Zwar treffe es zu, dass ein erstes Ermittlungsverfahren gegen die drei Beteiligten Jungen eingestellt worden sei – eben weil sie zu jung sind, um strafrechtlich belangt werden zu können, also strafunmündig.

Wörtlich schreibt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft zu der Darstellung in dem Elternbrief:

„Das Verfahren gegen die Kindergartenkinder wurde mit Verfügung vom 13.05.2022 eingestellt, da diese nicht schuldfähig sind. Ausführungen zum Tatverdacht enthält die Einstellungsverfügung nicht.“

Anders ausgedrückt: Dazu, ob die Vorwürfe zutreffen oder nicht und welche Verletzungen es gab oder nicht, hat die Staatsanwaltschaft bei ihrer Einstellung keinerlei Feststellungen getroffen – entgegen der Darstellung der Kindergartenleitung.

Missbrauchsverdacht in Regensburger Kindergarten: Ermittlungen gegen Aufsichtspersonal

Aktuell laufen wegen einer neuerlichen Strafanzeige Ermittlungen „gegen die namentlich noch nicht bekannten Aufsichtspersonen im Kindergarten“, so die Staatsanwaltschaft. Die Eltern des Mädchens werfen ihnen „Körperverletzung durch Unterlassen“ vor. Diese Ermittlungen stünden noch am Anfang.

Während die Leitung des Kindergartens in ihrem Brief abschließend um Vertrauen wirbt – „Wir können Ihnen versichern, dass Ihre Kinder bei uns sehr gut und sicher betreut werden“ – haben die Eltern des betroffenen Mädchens das Schreiben ihrem Rechtsanwalt gegeben.

Missbrauchsvorwürfe: Familie engagiert renommierten Anwalt

Der ist kein Unbekannter: Es ist der Regensburger Jurist Ulrich Weber, der sich als unabhängiger Aufklärer beim Missbrauchsskandal bei den Regensburger Domspatzen einen Namen gemacht hat. Er bezeichnet den Elternbrief der Kindergartenleitung in einer ersten Reaktion als „reichlich kühn“.

