Ehrenbürger-Debatte in Regensburg: CSU stellt sich hinter Papst Benedikt XVI.

Von: Stefan Aigner

Papst Benedikt 2006 bei seinem Besuch in Regensburg. © Günter Staudinger

Die CSU-Fraktion im Regensburger Stadtrat hat sich einstimmig dagegen ausgesprochen, Papst Benedikt XVI. die Ehrenbürgerwürde abzuerkennen. Dies sei „nicht angemessen“.

Regensburg - In der Debatte um die Ehrenbürgerschaft von Papst Benedikt XVI. in Regensburg* hat sich die CSU-Fraktion im Stadtrat nun hinter den 94-Jährigen gestellt. Man halte „eine Aberkennung der Ehrenbürgerwürde für nicht angemessen“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Ehrenbürgerschaft von Papst Benedikt XVI.: Soll sie aberkannt werden?

Wie mehrfach berichtet, schwelt die Diskussion um eine mögliche Aberkennung der Ehrenbürgerwürde für den emeritierten Papst nicht nur in Regensburg, sondern auch in Städten wie Freising, Traunstein oder in Markt am Inn. Hintergrund sind Vorwürfe, die Joseph Ratzinger im kürzlich veröffentlichten Missbrauchsgutachten gemacht werden. Es geht um seine Zeit als Erzbischof von München und Freising und die mögliche Vertuschung von Missbrauchstaten und den Schutz von Tätern.

Dabei geht es insbesondere um den Priester Peter H. Trotz bekannter Missbrauchstaten im Bistum Essen wurde dieser nahezu nahtlos im Erzbistum München und Freising wieder in der Gemeindearbeit eingesetzt. Es kam zu neuerlichen Übergriffen. 1986 wurde der H. wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Ratzinger bestritt zunächst, an einer Besprechung teilgenommen zu haben, bei der Peter H. Thema war. Später, nachdem diese Aussage widerlegt war, räumte er ein, die Unwahrheit gesagt zu haben und ließ über seinen Sprecher Georg Gänswein mitteilen, es habe sich um ein „Versehen bei der redaktionellen Bearbeitung“ seiner ersten Stellungnahme gehandelt.

Vorwürfe gegen Papst Benedikt XVI.: Ein Faktencheck und „selbstlose Freunde“

Fest steht, dass Ratzinger an einer Sitzung teilgenommen hatte, bei der es um H.s Unterbringung in München wegen einer Therapie ging. Allerdings bestreitet Ratzinger, etwas über die Hintergründe dieser Therapie gewusst zu haben. Auch für den erneuten Einsatz von Peter H. als Seelsorger sei er nicht verantwortlich gewesen. Generell weist der emeritierte Papst eine persönliche Verantwortung von sich. Flankiert wurde diese neuerliche Stellungnahme von einem „Faktencheck“, verfasst von mehreren Anwälten, die Benedikt XVI. als „selbstlose Freunde“ bezeichnet.

Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer hatte vergangene Woche noch erklärt, dass man bei der Entscheidung über die Ehrenbürgerschaft des Papstes keine Schnellschüsse machen dürfe. „Dafür braucht man mit Sicherheit Zeit.“ Allerdings solle sich jede im Stadtrat vertretene Gruppierung dazu Gedanken machen. Denn eine Debatte darüber sei man den Opfern von Gewalt und Missbrauch in jedem Fall schuldig. Um Joseph Ratzinger von der Liste der Ehrenbürger zu streichen, bräuchte es im Stadtrat eine Zwei-Drittel-Mehrheit.

CSU-Fraktion: Die Verdienste von Papst Benedikt XVI. überwiegen

Bei der CSU-Fraktion, größte politische Gruppierung im Regensburger Stadtrat, scheint dieser Meinungsbildungsprozess bereits abgeschlossen. In der Pressemitteilung ist von „vielfältigen Verdiensten“ die Rede, die sich Joseph Ratzinger für Regensburg erworben habe. „Als lehrender Professor an der Universität war er mit seiner wissenschaftlichen Arbeit wegweisend und als Theologe auch außerhalb der Kirche weltweit anerkannt. Seine Verbundenheit zu Regensburg war in der Zeit als Präfekt der Glaubenskongregation als auch nach seiner Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche immer gegeben. Die Ernennung zum Ehrenbürger erfolgte einstimmig.“

Auch sei zu erwähnen, dass sich Papst Benedikt XVI. während seiner Amtszeit erheblich um die Ahndung von Kindesmissbräuchen bemüht habe. „ Er war einer der ersten, der dem Missbrauch in der Kirche entschlossen entgegengewirkt und die Aufarbeitung der Vergangenheit angestoßen hat“, so die CSU-Fraktion.

CSU-Fraktion nimmt Vorwürfe „sehr ernst“ - und stellt sich einstimmig hinter den Papst

Dem gegenüber „steht die Teilnahme an einer Besprechung, die vor 42 Jahren stattgefunden hat“, heißt es weiter. Das Münchner Missbrauchsgutachten erlaubt nach Meinung der CSU-Fraktion deshalb „keine abschließende Beurteilung zu der Rolle, Schuld und Verantwortung des damaligen Erzbischofs Joseph Ratzinger in Bezug auf Missbrauchsfälle“. Die Vorwürfe nehme man aber „selbstredend“ weiterhin „sehr ernst“ und stehe für einen „umfassenden Aufarbeitungsprozess, gerade um dem Leid der Opfer gerecht zu werden“.

Doch die Festlegung bleibt: Eine Aberkennung der Ehrenbürgerwürde sei „nicht angemessen“. Diese Position vertrete die CSU-Fraktion einstimmig.