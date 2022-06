Streit um Motorboothafen in Regensburg: Noch Gnadenfrist bis 2025?

Von: Stefan Aigner

Die Flächen für die Anlegestellen der Motorbootvereine am Oberen Wöhrd wurden zum Jahresende 2021 gekündigt. © Stefan Aigner

Die Flächen und Anleger für zwei Motorbootvereine in Regensburg sind seit Ende 2021 gekündigt. Doch klappt es mit dem Umzug auf ein neues Gelände? Es gibt viele Unwägbarkeiten.

Regensburg – Beim Streit um die Zukunft des Motorboothafens am Oberen Wöhrd in Regensburg war man sich im vergangenen Dezember eigentlich einig. Der scheidende Regierungspräsident Axel Bartelt hatte seinerzeit zu einem Runden Tisch geladen, um die Beteiligten zu einer Einigung zu bewegen.

Streit um Motorboothafen in Regensburg: Stadt bietet Ausweichfläche an

Und tatsächlich: Die Stadt Regensburg stellte den betroffenen Vereinen Ausweichflächen in Weichs, am Nordufer der Donau, in Aussicht. Diese wiederum sagten zu, den möglichen Ersatzstandort zu prüfen und das Wasserwirtschaftsamt, Verpächter der zwischenzeitlich gekündigten Flächen am Oberen Wöhrd, erklärte sich bereit, den Vereinen noch etwas mehr Zeit zu lassen, ehe sie ihr angestammtes Areal verlassen müssen.

Rein rechtlich ist der Pachtvertrag für die Uferflächen zum Jahresende 2021 unwiderruflich ausgelaufen. Betroffen sind davon die Firma Kainz, der Wasserskiclub Regensburg (MWSC), der allerdings über eigene Flächen und Anleger bei Sinzing verfügt, und der Regensburger Motorboot- und Wassersportverein (RMWV).

Streit um Motorboothafen in Regensburg: Kündigung schon lange bekannt

Dass diese den angestammten Ort früher oder später verlassen müssen, ist eigentlich schon lange bekannt. Ein Flussraumkonzept, das die Umgestaltung der Uferflächen zur Naherholung, Hochwasserschutz und damit das Aus der Anlegestellen vorsieht, stammt aus dem Jahr 2010.

Erstmals 2015 wurde dann vom Wasserwirtschaftsamt eine Kündigung des Pachtvertrags angekündigt, mehrfach wiederholt und schließlich zum Jahresende 2021 auch offiziell ausgesprochen.

Streit um Motorboothafen in Regensburg: Vereine zwischen Widerstand und Kompromissbereitschaft

Doch lange wollte man das beim RMWV nicht so recht wahrhaben. Zunächst war es der frühere Vorsitzende Josef Antes, der sich mit markigen Worten gegen Kritiker und die geplante Verlegung des Bootshafens nebst großzügig gestaltetem Vereinsgelände wandte.

Nach Antes Abtritt versuchte anfänglich auch sein Nachfolger Wolfgang Prause den Status Quo aufrecht und das Vereinsgelände vor Ort zu erhalten. Im Hintergrund zog dabei auch frühere Regensburger Oberbürgermeister Hans Schaidinger die Strippen – langjähriges Mitglied in dem Motorbootverein mit besten Verbindungen zu CSU-Parteifreunden in München.

Glaubt man Stimmen aus dem Umfeld des Vereins, vertritt Schaidinger die Haltung, dass ein Umzug des Vereins, der weniger als 60 Mitglieder haben soll, nicht in Frage kommt.

Streit um Motorboothafen in Regensburg: Beteiligte bleiben wortkarg

Die Beteiligten bleiben auf Nachfrage bislang eher wortkarg. Bei der Regierung der Oberpfalz verweist man darauf, dass man lediglich zum Runden Tisch geladen habe, aber ansonsten nicht involviert sei. Wörtlich heißt es in einer Stellungnahme: „Inwieweit die Vereine den vorgeschlagenen Standort weiter verfolgen oder bereits Schritte für eine Klärung der Randbedingungen zur Nutzung eingeleitet haben, ist uns nicht bekannt. Auch ist uns nicht bekannt, ob die Stadt Regensburg eine vorgreifende fachrechtliche Prüfung des Standortvorschlags unternommen hat.“

Die Stadt Regensburg wiederum bekräftigt zwar, dass man den Vereinen besagte Flächen in Weichs zur Verfügung stellen und auch die Umsiedlung unterstützen würde, aber: „Den Rest (Abklärung, Planung, Finanzierung, etc.)“ müssten diese „selbst organisieren“.

Das Wasserwirtschaftsamt, Verpächterin der bisherigen und seit Ende Dezember gekündigten Flächen, lässt sich zunächst kaum in die Karten schauen. Erst auf mehrfach Nachfrage wird erklärt, dass mit der Umgestaltung der Flächen 2025 begonnen werden soll und die Vereine spätestens dann weg sein müssen.

Streit um Motorboothafen in Regensburg: Welche Rolle spielt der Alt-OB?

Doch ob das klappt, steht in den Sternen. Denn im RMWV soll es laut einem Insider immer noch zwei Lager geben. Einerseits um den bisherigen Vorsitzenden Wolfgang Prause. Der zeigt sich durchaus umzugsbereit und verweist darauf, dass man „gerade aktiv dabei“ sei, die „Machbarkeit der Umsiedelung zu überprüfen“.

Nach mehreren Ortsbegehungen habe man nun eine Berliner Fachfirma mit dieser Aufgabe beauftragt. Die Ergebnisse sollen laut Prause bis „Mitte/Ende Juni“ vorliegen. Auf der anderen Seite soll es nach wie vor ein Lager um Alt-OB Schaidinger geben, der den Umzug ablehnt.

Streit um Motorboothafen in Regensburg: Was kostet der Umzug und wer zahlt?

Ein Problem, vor dem der Verein so oder so steht: Auch wenn die Stadt die Flächen in Weichs kostenlos oder für eine günstige Pacht zur Verfügung stellen sollte, bleiben immer noch die Kosten zum Anlegen eines neuen Bootshafens, für ein neues Vereinsheim und für die ebenfalls nicht unbedingt günstigen Räumung des bisherigen Geländes.

Dass die Stadt hier allzu großzügig einspringen würde, ließe sich vor dem Hintergrund der eher wenigen Vereinsmitglieder nur schwerlich rechtfertigen. Und ob sich unter diesen Mitgliedern jemand findet, der dafür in die Bresche springt, bleibt abzuwarten.

