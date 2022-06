Global denken, regional handeln: In Regensburg läuft wieder die Nachhaltigkeitswoche

Teilen

Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN stehen diese Woche in Regensburg im Fokus. © Michael Bothner

Über 120 Veranstaltungen quer über die Stadt verteilt bietet aktuell die Nachhaltigkeitswoche in Regensburg. Es geht um das globale Miteinander.

Regensburg – Regional an der Lösung globaler Probleme mitarbeiten: Diesen Auftrag sehen die Verantwortlichen, der Regensburger Nachhaltigkeitswoche, die derzeit in der Bezirkshauptstadt der Oberpfalz stattfindet (zum Programm).

Nachhaltigkeitswoche in Regensburg: Lokal nach Lösungen für globale Ziele suchen

Mehr als 120 Veranstaltungen, quer über die Stadt verteilt, finden im Rahmen der seit Montag laufenden Aktionswoche dieses Jahr in Regensburg statt. Unter dem Motto „17 Ziele. Unsere Zukunft“ beschäftigen sich die einzelnen Vorträge und Workshops bereits zum vierten Mal mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.

Diese 17 „Sustainable Development Goals“ sind Kern der Agenda 2030 und sollen weltweit die Grundlage dafür schaffen, wirtschaftlichen Fortschritt im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit und im Rahmen der ökologischen Grenzen der Erde zu gestalten.

Nachhaltigkeitswoche in Regensburg: Viele Ziele in weiter Ferne

Bis 2030 soll Armut und Hunger weltweit beendet werden. Allen Menschen soll ein gesundes Leben und hochwertige Bildung ermöglicht werden. Aber auch nachhaltiger Konsum und Produktion, Geschlechtergerechtigkeit sowie Frieden stehen auf der Agenda. Ziele, die momentan wieder weit weg erscheinen.

So die lauten großen Ziele der UN, die angesichts der weltweiten Krisen und des Kriegs in der Ukraine gerade in weite Ferne gerückt zu sein scheinen. Nicht zuletzt der Klimaschutz könne aufgrund der weltweiten Verwerfungen unter die Räder geraten, befürchten viele.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Neugründung in Regensburg „Architects for Future“

Dabei gibt es genug zu tun, sagt beispielsweise Diplomingenieurin Ulla Basqué. Sie wird am Freitag an der Uni der Stadt Regensburg über die „Bauwende jetzt – Klimaresiliente Städte und CO₂-neutrale Gebäude“ referieren – der Startschuss zu einer Regensburger Gruppe der „Architects for Future“.

Einige ihrer Mitstreiter sind bereits seit 2019 in Kontakt mit der Fridays for Future-Bewegung, sagt Basqué. 2020 dann wurde von Architekten bundesweit ein eigener Aktivenkreis gegründet, ähnlich wie die Scientists for Future.

Gemeinsam haben die verschiedenen Teile der For-Future-Bewegungen ihre Forderung nach der Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens – die Begrenzung der Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad. „Wir richten uns sowohl an die Baubranche, als auch an die gesamte Gesellschaft, Wirtschaft und Politik“, so Basqué.

Regensburger Nachhaltigkeitswoche: Bauen und Energie sind zwei große Themen

Man wolle „kooperativ auf allen Ebenen zukunftsfähige Lösungen erarbeiten und einen nachhaltigen Wandel in die Wege leiten“. Die Baubranche könne dabei eine wichtige Rolle spielen. Tatsächlich spielen das Thema Bauen sowie Fragen der Energieversorgung während der Aktionswoche immer wieder eine Rolle.

Am Donnerstag beschäftigt sich beispielsweise ein Vortrag mit modernen Möglichkeiten der Wärmeversorgung, tags darauf geht es um eine CO₂-neutrale Gebäudeklimatisierung. Die Energie dafür könnten bald Mikroorganismen liefern. Jedenfalls, wenn es nach dem Regensburger Unternehmen Microbify geht. Wie dessen Macher aus Archäen grünes Gas her- und damit die Energieversorgung sichergestellt werden kann, ist ebenfalls Thema eines Vortrages.

Nachhaltigkeitswoche: Seenotretter nimmt humanitäre Krisen in den Fokus

Auch Flucht und Vertreibung sind während der Nachhaltigkeitswoche Thema. An der Universität läuft eine Ausstellung über die Situation Geflüchteter in Europa und an den EU-Außengrenzen. Am Sonntag zeigen die Regensburger Seenotretter von Sea-Eye den Dokumentarfilm „Route 4“, bei dem ein Filmteam das Seenotrettungsschiff ALAN KURDI 15 Monate lang auf mehreren Missionen im zentralen Mittelmeer begleitete, der tödlichsten Fluchtroute der Welt. Sea-Eye Gründer Michael Buschheuer wird im Rahmen der Aktionswoche zudem einen Vortrag über „Humanitäre Krisen – Was tun?“ halten.

Nachhaltigkeitswoche: Regensburger sollen gemeinsam veganes Kochbuch schreiben

Das ist nur eine kleine Auswahl der unterschiedlichen Themen und Perspektiven, die die Nachhaltigkeitswoche bietet. Immer wieder wird auch zum Mitmachen eingeladen – die Döpfer-Hochschulen rufen beispielsweise dazu auf, Rezepte für ein veganes Kochbuch von Regensburgern für Regensburger einzuschicken.

Anders als im vergangenen Jahr fehlen 2022 aber die ganz großen Namen wie etwa ein Harald Lesch, die die Leute anziehen könnten. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass dieses Mal wieder mehr auf Präsenzveranstaltungen gesetzt wird. Stattdessen befindet sich auf dem Neupfarrplatz noch bis Donnerstag das „17-Ziele-Dorf“ als Dauerinfostand, an dem auch verschiedene Angebote präsentiert werden.

Nachhaltigkeitswoche in Regensburg: Vernetzungsplattform und notwendiger Wiederkäuer

Wirkliche Impulse dürfte die Aktionswoche unterdessen nicht setzen. Einige Punkte sind seit vielen Jahren Thema, wie etwa nachhaltiger Konsum. Dass sie wieder umfangreich im Programm enthalten sind, dürfte vielmehr aufzeigen, wie langsam bisher die gesellschaftlichen Veränderungen voranschreiten. Und so ist die Aktionswoche einerseits eine Vernetzungsplattform, die auch viele Unternehmen zur eigenen Präsentation nutzen, aber auch ein, notwendiger, gesellschaftlicher Wiederkäuer. (Michael Bothner)