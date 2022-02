To-Do-Listen und Einkaufszettel: Paar aus Regensburg inspiriert mit Zettel-Kunst

Lina Schobel und Paul Reßl starten mit der Installation „Es fehlt noch Folgendes“. © Stadt Regensburg / Carolin Binder

Ein Künstlerpaar befüllt in „neunkubikmeter“ den Ausstellungsraum mit weggeschmissenen Zetteln und Listen. Damit wollen sie die Regensburger inspirieren.

Regensburg – Einkaufszettel, To-Do-Listen, Merklisten: Es gibt wahrscheinlich kaum kurzlebigere Schriftstücke als diese. Sie verlieren ihren Wert, sobald die Punkte darauf abgehakt sind, doch ermöglichen sie uns auch einen Einblick in die Gedanken, Aufgaben und die Prioritäten anderer Menschen.

Das dachten Lina Schobel und Paul Reßl, die seit vielen Jahren weggeschmissene Notizzettel von fremden Menschen gesammelt haben, und installieren nun im Ideenraum „neunkubikmeter“ ihre Ausstellung in der Pustetpassage in Regensburg*. Sie trägt den Namen: „Es fehlt noch Folgendes“ und geht bis Dienstag (8. März). Darüber informierte die Stadt Regensburg* in einer Pressemitteilung. Damit geht das Kunstprojekt des Ideenraumes in die zweite Runde.

Pustetpassage in Regensburg: Zwischen all den Schaufenstern versteckt sich Besonderes

Mit der Ausstellung will das Künstlerpaar den Betrachtenden eine neue Perspektive auf ihr eigenes Konsum- und Schreibverhalten ermöglichen. Die bunten Zettel, die an der Scheibe hängen, stechen in der Einkaufspassage hervor. „Wir fanden es spannend, dass sich der Schaukasten so von den normalen Werbeflächen unterscheidet“, erklärt Lina Schobel stolz. „Auf dem Weg von einer Erledigung zur nächsten wollen wir den Passanten bruchstückhafte Einblicke in das private Einkaufsleben von Fremden geben – und sie dazu anregen, ihr eigenes Konsumverhalten zu hinterfragen.“

Die beiden haben in Augsburg* Kommunikationsdesign studiert und ihr Diplom 2021 an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden absolviert. Auch sind sie in zwei Ateliers im Künstlerhaus Andreasstadel vertreten. Über das „neunkubikmeter“ schreibt die Stadt Regensburg: „Das Kulturreferat schafft seit Beginn der Corona-Krise* offene Möglichkeitsräume und experimentelle Plattformen für Kunst und Kultur, um Künstlerinnen und Künstler aus Regensburg zu unterstützen.

Eine dieser Aktionen ist ein Schaukasten in der Pustetpassage, der zu einem temporären und zeitgenössischen Raum für Kunst, Kultur und innovative Ideen verwandelt wird. Alle drei Wochen wandeln die „neunkubikmeter" ihr Gesicht und geben sowohl den bildenden als auch darstellenden Künsten, der Literatur, der Medienkunst und allen weiteren Genres wie Sparten eine Bühne. Nach dem erfolgreichen Start 2021 läuft nun schon die zweite Runde des Projekts."