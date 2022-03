Gegen Callcenter-Betrug: Polizei und Bäckerinnungen starten Tüten-Aktion

Teilen

Die Polizei stellt Bäckertütenaktion gegen Callcenter-Betrug vor. © Polizeipräsidium Oberpfalz

Polizeipräsidium und Bäckerinnungen der Oberpfalz haben spezielle Bäckertüten vorgestellt, die Bürger für Callcenter-Betrug sensibilisieren sollen.

Regensburg – Am Dienstag (22. März) stellte das Polizeipräsidium Oberpfalz zusammen mit oberpfälzischen Bäckerinnungen eine besondere Aufklärungskampagne zum Thema Callcenter-Betrug vor.

Gegen Callcenter-Betrug in Bayern: Polizei und Bäckerinnungen starten Tüten-Aktion

Dazu wurden rund 80.000 Bäckertüten mit Infos bedruckt, wie man sich vor dieser speziellen Betrugsmasche schützen kann. Zudem findet man auf den Tüten die Kontaktdaten der Beratungsstellen der oberpfälzischen Kripo. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger kostenlos zu verschiedenen Themen beraten lassen. Polizeipräsident Norbert Zink präsentierte die neuen Tüten bei der Bäckerei Schuller in Amberg, Polizeivizepräsident Thomas Schöniger in der Backmanufaktur Klein in Regensburg. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberpfalz.

80.000 Bäckertüten wurden mit Hinweisen zu Callcenter-Betrug bedruckt. © Polizeipräsidium Oberpfalz

Regensburg: „Falsche Polizisten“ verursachen Millionenschaden

2021 verursachte Callcenter-Betrug in der Oberpfalz einen Schaden in siebenstelliger Höhe. Ein großes Problem seien Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgeben, erklärte Zink bei der Vorstellung der Kampagne. Sie hätten es vor allem auf ältere Mitbürger abgesehen. Per Anruf kündigen sie zunächst eine angebliche Straftat an. Dann versuchen sie, ihr Opfer dazu zu überreden, ihnen Geld oder Schmuck zu übergeben, die „in Sicherheit“ gebracht werden müssten. Oft erwähnen die Täter dabei vermeintliche Amtspersonen wie Richter oder Staatsanwälte, um glaubhafter zu wirken.

So schützen Sie sich vor Callcenter-Betrug

Beachten Sie diese Hinweise der Polizei, um sich vor falschen Polizeibeamten zu schützen:

Lassen Sie sich am Telefon zu nichts drängen, egal welchen Grund der Anrufer vorgibt: seien es angebliche Ermittlungen oder auch Einbrecher, die in Ihrer Gegend aktiv sein sollen.

Legen Sie bei Anrufen, bei denen Sie kein gutes Gefühl haben, einfach auf. Das ist nicht unhöflich – im Zweifelsfall können Sie die 110 wählen.

Echte Polizeibeamte werden niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände fordern, um ihre Ermittlungen durchführen zu können.

Händigen Sie Unbekannten nie Geld oder Wertgegenstände aus und rufen Sie nie unter der Nummer zurück, die Ihnen am Telefon angezeigt wird.

Die Kontaktdaten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen finden Sie hier.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.