Wegen 90 Zentimetern: Kein Platz für Radler und Fußgänger auf der Oberpfalzbrücke in Regensburg

Von: Stefan Aigner

Die Oberpfalzbrücke in Regensburg muss nach fast 50 Jahren umfassend saniert werden. © Stefan Aigner

Entgegen erster Ankündigungen muss die Oberpfalzbrücke in Regensburg auch für Fußgänger und Radler komplett gesperrt werden – mindestens acht Monate lang.

Regensburg – Bereits seit geraumer Zeit ist klar: Die Oberpfalzbrücke beim Dulktplatz in Regensburg muss von Grund auf saniert werden. Bei einer Prüfung des fast 50 Jahre alten Bauwerks wurden 2017 erhebliche Mängel festgestellt. 2019 wurde die Brücke für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt, mit Ausnahme der Linienbusse, die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde auf 30 km/h reduziert.

Oberpfalzbrücke in Regensburg: Sperrung für Radler und Fußgänger sollte nur kurz sein

Als nun am 7. März die Arbeiten begannen, war klar: Autos können die Brücke bis November nicht mehr passieren und müssen den Umweg über die Protzenweiherbrücke nehmen, um nach Stadtamhof zu kommen oder um ihr Auto am Dultplatz zu parken. Für Fußgänger und Radler allerdings sollte die Sperrung nur vier Wochen dauern und dann wieder benutzbar sein – insbesondere während der Maidult. Das versprachen sowohl die Stadt Regensburg als auch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, kurz: WSA, das als Bundesbehörde für die Sanierung zuständig ist.

Doch nun haben sich diese Hoffnungen zerschlagen. Vergangene Woche teilte die Stadt in einem knappen Dreizeiler mit: „Entgegen anderslautender Meldungen muss die Oberpfalzbrücke aus Verkehrssicherheitsgründen während der gesamten Renovierungszeit, also bis mindestens November 2022, für sämtliche Verkehrsarten gesperrt werden.“ Eine nähere Begründung gab es nicht. Stattdessen verwies die städtische Pressestelle auf das WSA.

Oberpfalzbrücke in Regensburg: Sperrung bis November wegen geänderter Vorschrift

Dort dauert es zwar eine Weile, bis man antwortet, doch nach einigem „Abstimmungsbedarf“ teilt man schließlich mit, worin die Kehrtwende bei der Sperrung für Fußgänger und Radfahrer begründet ist. Demnach geht es offenbar um schlappe 90 Zentimeter, die der gemeinsame Rad- und Fußweg neben der Baustelle zu schmal wäre.

Laut WSA wurde unmittelbar nach Vergabe der Sanierungsarbeiten eine gesetzliche Richtlinie zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen geändert. „Mit der Überarbeitung der Vorschrift haben sich die Breiten, welche den einzelnen Verkehrsströmen zugeordnet werden, vergrößert“, heißt es vom WSA. „Musste beispielsweise ein gemeinsamer Geh- und Radweg nach alter Vorschrift 1,6 Meter breit sein, sind es nach neuer Vorschrift jetzt 2,5 Meter.“

Sperrung der Oberpfalzbrücke: Wer traf diese Entscheidung?

Und diese Breite scheint auf der Brückenbaustelle nicht gegeben – deshalb die verfügte Komplettsperrung. Verantwortlich dafür macht das WSA allerdings die Straßenverkehrsbehörde – und damit die Stadt Regensburg. Dort müsse von der ausführenden Baufirma ein Antrag gestellt werden, „in dem erläutert wird, welcher Streckenabschnitt in welchem Zeitraum für welche Verkehrsarten zur Verfügung stehen soll“. In diesem Antrag könne auch ein Vorschlag zur Umleitung der einzelnen Verkehrsströme gemacht werden.

„Ob dieser Vorschlag genehmigungsfähig ist, liegt in dem Entscheidungsbereich der Straßenverkehrsbehörde. Weder die Entscheidung noch eine Zustimmung liegt also beim WSA Donau MDK.“ Und nach all diesen Ausführungen folgt schließlich der entscheidende Satz: „Es wird voraussichtlich nicht mehr möglich sein, die Sperrung auf den prognostizierten Zeitraum von vier Wochen nach Beginn der Arbeiten zu beschränken.“

Ob es nun an einem schlechten (oder gar nicht eingereichtem) Vorschlag der Baufirma lag oder an einer strengen Auslegung durch die Stadt Regensburg, der zur Sperrung führte, bleibt dabei offen.

Trotzt Sperrung: Stadt Regensburg sieht Dult nicht gefährdet

Die Dulten sieht die Stadt Regensburg dadurch nicht gefährdet. Hier arbeite man an einem „Konzept für die Lenkung der Besucherströme“, heißt es auf Nachfrage. Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr könnten im Notfall auch über die Steinerne Brücke anfahren. „Die Hilfsfrist für diese Gebiete, inkl. des Dultplatzes, wird also in jedem Fall eingehalten.“ Die Verkehrslenkung und Einsatzkonzepte für die Dult müssten aber im Vorfeld mit Polizei und Ordnungsamt „gesondert geklärt“ werden.