Ukrainische Hafenstadt Odessa: Regensburg stellt Gemälde zu Partnerstadt aus

Die Potemkinsche Treppe in Odessa von Adolf Ivanovich Loza. © Josef Dendorfer

Vom 22. März bis zum 24. April hängt im Historischen Museum Regensburg Adolf Lozas Gemälde zur ukrainischen Stadt Odessa aus, die von Russland angegriffen wurde.

Regensburg – Im Jahr 1990 malte Adolf Loza die wichtigste Hafenstadt der Ukraine: Odessa. In diesem Jahr wurde sie auch Partnerstadt von Regensburg. Heute ist sie Ziel des russischen Angriffskrieges. Wie die Stadt Regensburg schreibt, hängt das Gemälde seit Dienstag (22. März) und noch bis zum 24. April im Historischen Museum aus. Gordian Fritz wird die Präsentation mit einem ntv-Filmbericht zur Lage in Odessa vom 14. März begleiten. Angesichts der dramatischen Lage hatte schon Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer Mitte März zur Hilfe für die Partnerstadt aufgerufen.

Der Künstler Adolf Loza wurde 1931 geboren und studierte an der Kunstschule in Odessa und absolvierte 1966 ein Kunststudium an der Staatlichen Akademie in Charkiw. 2004 starb er.

Regensburg: Gemälde zu Odessas Wahrzeichen – die Potemkinsche Treppe

Auf dem Gemälde sieht man die Potemkinsche Treppe, Odessas Wahrzeichen. Sie ist 143 Meter lang und galt nach ihrem Bau, der von 1837 bis 1841 dauerte, zunächst als „Boulevard-Stufen“. Erst seit 1955 trägt sie den Namen „Potemkinsche Treppe“, was sich auf das Schlachtschiff „Fürst Potemkin von Taurien„ zurückführen lässt, auf dem die Meuterei während der russischen Revolution 1905 stattfand.

Im Film „Panzerkreuzer Potemkin“ hatte Sergej Eisenstein dieses dramatische Ereignis 1925 aufgenommen und in einer weltberühmten Szene gezeigt, wie Soldaten die Zivilisten bei der Treppe töten. Darunter eine Mutter, die den Kinderwagen losgelassen hat, weil sie ebenfalls Opfer der Morde wurde – im Film rollt der Wagen die Treppe herunter.

