Kult in Regensburg: Das Ostengassenfest kehrt zurück - aber es braucht noch Spenden

Freut sich auf das Ostengassenfest: Reinhard Kellner (Mitte) mit einigen Mistreiterinnen. © Herbert Baumgärtner

Nach coronabedinger Pause soll es heuer wieder das beliebte Ostengassenfest in Regensburg geben. Für die Finanzierung braucht es allerdings noch Spenden.

Regensburg - Für viele Regensburgerinnen und Regensburger ist es eine willkommene Alternative zum oft überlaufenem und kommerziellerem Bürgerfest, für soziale Organisationen und Vereine eine wichtige Einnahmequelle – die Rede ist vom Gassenfest, das die Sozialen Initiativen seit 2005 im zweijährigen Turnus veranstalten. Nun soll es nach coronabedingter Pause heuer wieder ein Ostengassenfest in der Ostnerwacht in Regensburg geben.

Ostengassenfest in Regensburg: 17 Jahre für den sozialen Zweck

Erstmals vor 17 Jahren luden die Sozialen Initiativen zum gemeinsamen Feiern ein, damals noch zwischen Bismarck- und Ägidienplatz sowie im Bereich des Ölbergs und der Silbernen Fischgasse. 2010 wechselte man in die Ostengasse und an die Donaulände. Ehe das Museum der Bayerischen Geschichte auf dem Donaumarkt gebaut wurde, bespielte man auch diese Fläche – mit Konzerten, Infoständen von Vereinen und Kinderprogramm.

Der Schwerpunkt lag dabei schon immer auf dem sozialen Aspekt und einem solidarischen Miteinander. Die Preise für Speisen und Getränke sind deutlich günstiger als bei anderen Veranstaltungen in der Stadt Regensburg – auch Leute mit kleinem Geldbeutel sollen mitfeiern können. Wer es sich leisten kann, der darf hingegen auch etwas mehr zahlen.

Ostengassenfest: Plattform für Vereine, Communitys und Kulturinitiativen

Das soziale Gesicht Regensburgs sieht man auch an den Organisatoren und Beteiligten – diverse Vereinen bei den Sozialen Initiativen, Ständen von migrantischen Communitys oder Kulturvereinen. Es ist ein breites Angebot dessen, was Regensburg eben auch ausmacht, aber oft viel zu wenig wahrgenommen wird. Beim Ostengassenfest haben diese Gruppen eine Plattform, um sich zu präsentieren und etwas Geld in die Kassen zu bekommen. Für einige ist der Erlös alle zwei Jahre einen wesentlichen Teil ihres Budgets.

Auch heuer gibt es bereits viele Rückmeldungen und großes Interesse an der Wiederauflage, sagt Reinhard Kellner von den Sozialen Initiativen. „Wir freuen uns, dass viele wieder mitmachen wollen und offenbar nur darauf gewartet haben, dass wir endlich starten.“

Musik, Kinderprogramm und Gratis-Haarschnitt für Bedürftige

Mit dabei ist beispielsweise der Mundartmusiker Fredmann Lill mit Kinderprogramm in seinem Beduinenzelt. Die Barber Angels bieten einen Gratis-Haarschnitt für Bedürftige und alle anderen – dann gegen Spende. Eine Ausstellung der Fotografischen Gesellschaft mit Selfie-Aktion soll es geben, Führungen auf den Ostentorturm oder einen Behindertenparcour im ehemaligen Kloster St. Klara. Rund 30 Vereine, Selbsthilfegruppen und Projekte werden mit Infoständen vor Ort sein, über 100 Bands, Straßenmusikerinnen und Tanzgruppen füllen die Bühnen mit Leben.

Es fehlt nur noch ein bisschen Geld, um das Ganze finanzieren zu können. Ende Februar wollen die Verantwortlichen endgültig entscheiden, ob die Stände dieses Jahr aufgebaut werden können. Rund 16.000 Euro fallen laut Kalkulation unter anderem für Bühnentechnik (3.500 Euro), Strom und Wasser (2.000 Euro), Bewerbung (1.000 Euro) und Versicherungen (600 Euro) an. Jeweils 1.200 Euro müssen für Toiletten und die städtischen Genehmigungen bezahlt werden. All das könne über die Standgebühr, einem Zuschuss des Kulturamtes von 3.000 Euro und bereits zugesagten Spenden gestemmt werden, so Kellner.

Zur Finanzierung braucht es noch Spenden

Aber es fehlen noch zwei große Posten mit je 3.500 Euro – der notwendige Sicherheitsdienst und die entsprechende Straßenbeschilderung. Kellner hofft auf die Spendenbereitschaft der Regensburgerinnen und Regensburger. „Denn so sieht die Gleichung aus: Die Sozialen Initiativen als Veranstalter sorgen für günstige Standgebühren, Publikum und Livemusik, aber alles, was an den Standeln zum Beispiel für Würstlbraten, Veggie-Essen, Ausschank, Kaffee und Kuchen, Trödl- oder Buchverkauf erlöst wird, kommt direkt den Anliegen der Initiativen zugute.“

1.000 bis 2.000 Euro hätten die einzelnen Standbetreiber in der Vergangenheit eingenommen. Manche sogar mehr. Wer jetzt also das Ostengassenfest mit einer Spende ermögliche, „vervielfacht seine Spende zugunsten engagierter Projekte für Obdachlose, einkommensarme Familien, Geflüchtete, einsame Senioren oder suchtkranke Menschen“, so Kellner

Spenden können mit dem Kennwort „Strudl-Gassn“ auf das Konto DE50 7505 0000 0000 0390 65 (Soziale Initiativen) eingezahlt werden. „Bis 200 Euro gilt der Überweisungsbeleg als Spendenbescheinigung beim Finanzamt, weil die Sozialen Initiativen seit 1974 gemeinnützig anerkannt sind. Bei größeren Beträgen gibt’s natürlich eine Spendenquittung“, wirbt Kellner. (Michael Bothner)