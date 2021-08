Fahrverbot: Autofahrer unter Drogeneinfluss von der Polizei gestoppt 

In Begleitung seiner Tochter

Ein unter Drogen stehender Mann wurde auf der Autobahn von der Polizei gestoppt. Nun droht ihm unter anderem ein Fahrverbot.

Regensburg - Am frühen Montagmorgen wurde ein 40-jähriger Mann von der Polizei angehalten, als er mit seinem Pkw auf der A3 bei Regensburg-Ost in Fahrtrichtung Passau fuhr, wie aus einer Meldung der Verkehrspolizei Regensburg hervorgeht. Eine Streife der Verkehrspolizei Regensburg kontrollierte den Mann und stellte dabei einen möglichen vorangegangenen Drogenkonsum beim Fahrer fest. Der Mann war in Begleitung seiner zwölfjährigen Tochter.

Regensburg: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss nachts gestoppt

Die Polizei führte beim Fahrer einen freiwilligen Drogenvortest durch. Dabei wurde der Konsum von Marihuana bestätigt. Der Mann durfte daraufhin nicht weiterfahren und eine Blutabnahme wurde angeordnet.

Da der Mann über keinen festen Wohnsitz und somit keine feste Adresse in der Bundesrepublik Deutschland verfügt, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro bei der Polizei hinterlegen.

Auf den Mann kommen nun ein Bußgeldverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie ein Fahrverbot zu.

