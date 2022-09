Mit Gewehr in die Luft geschossen? Polizei rückt in Bayern zu Großeinsatz aus

Von: Katarina Amtmann

Die Polizei rückte in Regensburg zu einem Großeinsatz aus (Symbolbild). © IMAGO / YAY Images / Dirk Sattler (Collage: Merkur.de)

In einer Mitteilung an die Regensburger Polizei war die Rede von einem Mann, der in die Luft geschossen habe. Was wirklich passiert ist, ist noch unklar.

Regensburg - Mittwochmittag (7. September) kam es in Regensburg kurzzeitig zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein Mann mit einem Gewehr gesichtet worden war. Das teilt das Präsidium Oberpfalz in einer Pressemitteilung mit.

Regensburg: Hat ein Mann mit einem Gewehr in die Luft geschossen?

Gegen 13.15 Uhr erreichte die Polizei eine einzelne Mitteilung aus dem Stadtteil Harting. Demnach hätte dort ein Mann mit einem Gewehr angeblich in die Luft geschossen. Aufgrund dieser Mitteilung musste die Polizei entsprechend vorsichtig vorgehen und war mit starken Kräften vor Ort, heißt es in der Pressemeldung. Als möglicher Verursacher wurde ein Mann identifiziert, der nach aktuellem Stand legal Waffen besitzen darf.

Polizei Regensburg nimmt Mann in Gewahrsam - Details noch unklar

„Nachdem er von Einsatzkräften angesprochen wurde, verließ er unbewaffnet das Haus und konnte ohne Gegenwehr in Gewahrsam genommen werden. Zu Drohungen, Gewalt oder Verletzungen kam es nach bisherigem Stand nicht.“ Ob es wirklich zur Abgabe von Schüssen gekommen ist, ob waffenrechtliche Verstöße oder andere strafbare Handlungen vorliegen, sollen nun die Ermittlungen der Polizeiinspektion Regensburg Süd klären. Verletzt wurde niemand. (kam)

