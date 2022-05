Gutachter gibt Erklärung ab: Tod bei Polizeieinsatz nahe Regensburg war wahrscheinlich Herzversagen

Von: Stefan Aigner

Bei einem Polizeieinsatz zwischen Regensburg und Wenzenbach kam am 20. März ein 31-Jähriger ums Leben (Symbolfoto). © Stefan Aigner

Nach dem Tod eines 31-Jährigen bei einem Polizeieinsatz in der Nähe von Regensburg liefert der beauftragte Gutachter eine mögliche Erklärung.

Regensburg/Wenzenbach - Der Tod des 31-Jährigen Daniel S. bei einem Polizeieinsatz in Grünthal (Landkreis Regensburg) am 20. März war ein „Zusammenspiel verschiedener Ursachen“. Zu diesem Ergebnis kommt der von der Staatsanwaltschaft beauftragte Sachverständige des rechtsmedizinischen Instituts in Erlangen. Er spricht von akutem Herzversagen, ausgelöst durch die Anstrengung bei den heftigen Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Tod bei Polizeieinsatz nahe Regensburg: Widersprüche zu zweitem Gutachten

Dabei verweist der Gutachter auf das „grenzwertig hohen Herzgewicht des Verstorbenen mit latenter Versagensbereitschaft der Herzmuskulatur“, auf die Einnahme von Medikamenten, Daniel S. litt seit seinem 16. Lebensjahr unter Schizophrenie, und eine mögliche (Wechsel-)Wirkung mit Cannabinoiden, die im Blut nachgewiesen wurden.

Eindeutig festgestellt ist die Todesursache damit allerdings weiterhin nicht – der Sachverständige liefert lediglich eine mögliche Erklärung. Zudem gibt es Widersprüche zu einem Gutachten, dass die Hinterbliebenen von Daniel S. mithilfe eines Spenders bei der LMU in München in Auftrag gegeben hatten.

Polizeieinsatz nahe Regensburg: Beamte erhielten falsche Informationen

Wie mehrfach berichtet, war der 31-jährige bei einem Polizeieinsatz am Abend des 20. März aus bislang ungeklärter Ursache ums Leben gekommen. Eine Polizeistreife hatte Daniel S., der seit seinem 16. Lebensjahr an Schizophrenie litt, auf einer Straße bei Grünthal gestellt. Zuvor soll er einen anderen Mann durch einen Faustschlag verletzt haben. Seine Partnerin verständigte die Polizei und folgte Daniel S. bis zum Eintreffen einer ersten Streife.

Die Beamten gingen zu diesem Zeitpunkt offenbar davon aus, dass er mit einer Eisenstange zugeschlagen hatte. Eine Angabe, die sich später als falsch herausstellte. Woher sie stammte und warum die Beamten mit dieser heiklen Falschinformation zum Einsatz kamen, ist bislang nicht öffentlich bekannt.

Tod bei Polizeieinsatz nahe Regensburg: Zu viel Druck auf den Brustkorb?

Bei seiner Festnahme soll sich der 31-Jährige dann heftig gewehrt und einen Polizisten verletzt haben. Nach bisherigen Schilderungen wurde er von den Beamten zu Boden gebracht und an den Händen gefesselt. Weil er sich weiter wehrte, seien mit Hilfe einer zweiten Streife auch die Füße gefesselt worden. Im Zuge all dessen soll der 31-Jährige irgendwann das Bewusstsein verloren haben und starb schließlich. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Zwei Obduktionen, eine durch das rechtsmedizinische Institut in Erlangen und an der LMU München brachten keine Erkenntnisse zur Todesursache. Allerdings wurden Einblutungen im Gewebe festgestellt – möglicherweise ausgelöst durch Druck auf den Brustkorb ausgelöst und eine daraus folgende Atemblockade. Laut Rechtsanwalt Philipp Pruy, der die Hinterbliebenen von Daniel S. vertritt, hätten die Münchner Gutachter „nahezu ausgeschlossen“, dass diese Einblutungen im Nachhinein, durch Reanimationsversuche, entstanden sein könnten.

Tod bei Polizeieinsatz: Gutachter entlastet Polizeibeamte

Dem widerspricht augenscheinlich der Erlanger Rechtsmediziner in seiner abschließenden Einschätzung für die Staatsanwaltschaft. Einblutungen im Zuge von Wiederbelebungsversuchen hält er sehr wohl für möglich.

Die Einblutungen, die unter anderem in den Augenlidern, in Bindehaut und Lungenfell von Daniel S. festgestellt wurden, seien „nicht zwingend auf eine Behinderung der Atemtätigkeit schließen ließen“, so der Gutachter. Solche Stauungsblutungen träten „bei verschiedensten Todesursachen“ auf, insbesondere bei 29 Prozent der reanimierten Herztodesfälle.

Tod bei Polizeieinsatz: Staatsanwaltschaft sieht keinen Verdacht auf strafbares Verhalten

Gegen eine „durch Brustkompression verursachte Atemfunktionsstörung“ – vereinfacht ausgedrückt: die Annahme, dass Daniel S. keine Luft mehr bekam, weil etwa durch Sitzen auf seinem Oberkörper der Brustkorb zu stark zusammengepresst wurde – spreche zudem das akute Auftreten des Kreislaufzusammenbruchs. Das hätten die dabei anwesenden Zeugen geschildert – im unmittelbaren Umfeld also die vier Polizeibeamten. „Im Falle einer Brustkompression sei (…) nämlich von einem langsam fortschreitenden (progredienten) Eintritt des Kreislaufzusammenbruchs auszugehen“, heißt es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft.

Auf Basis dieser Einschätzung des Sachverständigen sowie aus den Aussagen zweier unabhängiger Augenzeugen, welche die Festnahme (aus der Entfernung) beobachtet und kein „potenziell strafbares Verhalten der eingesetzten Polizeibeamten/innen“ geschildert hätten, kommt die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis, dass es weiterhin keinen Anfangsverdacht einer Straftat gegen die vier eingesetzten Polizeibeamten gibt.

Polizeieinsatz nahe Regensburg: Beamte hatten Body-Cams abgeschaltet

Licht ins Dunkel hätten die Body-Cams bringen können, die alle eingesetzten Polizeibeamten trugen, die aber – es gibt dazu keine Verpflichtung – nicht eingeschaltet waren.

Die Hinterbliebenen von Daniel S. und deren Rechtsanwalt Pruy haben nun noch die Gelegenheit zu einer Stellungnahme und zum Nachhaken mit weiteren Fragen an den Gutachter.

