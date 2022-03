Neue Radrouten für Regensburg: Ein großes Netz mit vielen Unsicherheiten

Von: Stefan Aigner

Nahmobilitätskoordinator Thomas Großmüller und OB Getrud Maltz-Schwarzfischer präsentieren mit Regine Wörle und Ernst Seidemann die Pläne für das neue Radroutennetz. © Stefan Aigner

Die Stadt Regensburg legt Pläne für ein Hauptradroutennetz vor. Das Ziel: Die Stadt soll attraktiver für den Radverkehr werden. Doch vieles ist bislang noch Wunschdenken.

Regensburg - Die Stadt Regensburg hat viel vor. 15 Monate, nachdem der Stadtrat dir Forderungen eines Bürgerbegehrens für einen besseren Radverkehr übernommen hat, wurde vergangene Woche nun das Konzept für dessen Umsetzung präsentiert. Insgesamt 18 Hauptradrouten, ein Gesamtstreckennetz von 172 Kilometern, soll „in den kommenden Jahren“ entstehen. Dies sei „ein essentieller Baustein für die weitere Entwicklung des Radverkehrs“, so Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer bei einer Pressekonferenz.

Ein kleinerer Teil der notwendigen Maßnahmen ist bereits in Planung oder wird schon umgesetzt: beispielsweise die neue Donauquerung nach Sinzing, aber auch der laufende Ausbau der Prüfeninger Straße. Doch vieles andere wird noch länger dauern und nicht immer ist klar, ob die Umsetzung wirklich gelingen wird.

Hauptradrouten für Regensburg: Sechs Abschnitte haben Priorität

Knapp die Hälfte des vorgesehenen Routennetzes – insgesamt soll es 172 Kilometer lang werden – gelten als lang- und längerfristige Planungen mit vielen Unwägbarkeiten. Bis 2024 sollen zunächst sechs Etappen in Angriff genommen werden:

zwischen Dultplatz und Schwabelweis, nördlich der Donau,

zwischen Großprüfening und Weichs,



zwischen Königswiesen, Campus und Prinz-Leopold-Kaserne,

von Grass über Kumpfmühl ins Zentrum bis nach Kareth,

von Burgweinting-West zum Kasernenviertel ins Zentrum bis nach Lappersdorf.

Fahrradstraßen sollen für mehr Vorfahrt für Radler sorgen

„Ein Großteil“ dieser Trassen soll abseits der Hauptverkehrsachsen in Form von Fahrradstraßen laufen. Damit folgt man der Anregung der Initiatoren des Bürgerbegehrens. Der Vorteil solcher Fahrradstraßen: Weniger Ampeln und Einmündungen, zudem sollen die Radler grundsätzlich Vorfahrt gegenüber Nebenstraßen haben, was die Fahrzeiten zusätzlich verkürzt.

Außerdem, das sagt Regine Wörle vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub), müssten durch dieses Modell nicht Fahrradwege an den Hauptverkehrsrouten nicht auf Kosten von Grünstreifen, Fußgängerwegen und Autospuren erweitert werden. „Es war nicht unser Anliegen, den Kfz-Verkehr zu beeinträchtigen“, so Wörle. Auch die Fußgängerzone in der Altstadt soll durch die Hauptrouten entlastet werden. Die Hoffnung: Radfahrer, die es eilig haben, werden über diese Schnellrouten fahren und nicht mitten durch die Altstadt.

Vage Formulierungen in der Beschlussvorlage

Doch bei allem Lob ist vieles noch völlig unklar. An vielen Stellen habe man vorerst nur die Konfliktpunkte identifiziert, aber noch keine Lösung, sagt OB Maltz-Schwarzfischer. Ein Beispiel dafür ist beispielsweise die Kumpfmühler Straße südlich der Brücke – hier sehen die Planungen vor, eine Autospur zugunsten der Radler zu streichen. Ähnliches gilt für die D.-Martin-Luther-Straße. Die Beschlussvorlage bleibt hier vage in den Formulierungen.

Beide Straßenabschnitte hätten „im Radverkehr eine hohe Bedeutung und sollen zudem die Altstadt vom Durchfahrtsradverkehr entlasten“, heißt es einerseits. Andererseits ist von einer gleichfalls hohen Bedeutung für die Altstadterschließung und den Busverkehr die Rede. „Insofern gilt es, beide Trassen im Zuge des anstehenden Altstadterschließungskonzepts eingehend zu untersuchen“, lautet die Formulierung, mit der eine Entscheidung zu diesen Punkten vertagt wird, teils aus praktischen Gründen, teils aus Koalitionsräson, wo die Meinungen dazu teils deutlich auseinandergehen.

Hauptradroutennetz in Regensburg: Für die Umsetzung braucht es viel Geld

Wenig Hoffnung macht Nahmobilitätskoordinator Thomas Großmüller auch in Bezug auf ein großflächiges Angehen punktueller Verbesserungen – wie etwa fehlende Bordsteinabsenkungen. Solche Kleinbaustellen seien für Unternehmen extrem unattraktiv extrem unattraktiv und könnten deshalb nur nebenbei, im Zuge größerer Baumaßnahmen, mit erledigt werden. Einen Überblick solcher Problemstellen hat man bei der Stadt Regensburg offenbar nicht.

Um etwa die Hälfte des Hauptroutennetzes umsetzen zu können, wären laut aktuellen Schätzungen etwa 23 Millionen Euro notwendig – weitaus mehr als derzeit im Haushalt jährlich eingestellten 400.000 Euro.