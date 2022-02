Jogger verhindert Flucht - Polizei belohnt sein mutiges Handeln

Ein Jogger stellte sich einem Mann entgegen, der zuvor von der Polizei flüchten wollen. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

In Regensburg hat ein Jogger Mut bewiesen und der Polizei bei der Festnahme eines Drogendealers geholfen. Couragiert stellte er sich dem Mann in den Weg.

Regensburg – Laut der Polizei Regensburg Nord wollte am 18. Januar eine Streife an der Regenbrücke in Regensburger Stadtteil Reinhausen bei einem verdächtig wirkenden Mann die Personalien kontrollieren. Als der 24-Jährige die Polizei erblickte, nahm er sofort Reißaus, lief unter eine Brücke und schmiss das vermutete Rauschgift in den Regen. Anschließend versuchte er vor der Polizei zu flüchten. Das berichtet die Polizei Regensburg Nord.

Regensburg: Mann will fliehen - Jogger schreitet ein

Die Polizei nahm die Verfolgung auf, doch scheinbar war der Verdächtige so schnell, dass die Beamten ihn alleine nicht schnappen konnten. Ein 41-jähriger Jogger, der gerade am Fluss unterwegs war, stellte sich auf Zuruf der Polizei dem Verbrecher in den Weg. Er schaffte es tatsächlich, den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Ordnungshüter festzusetzen. Doch damit nicht genug: Der Läufer stieg trotz eisiger Temperaturen ins Wasser und fischte die vorher weggeworfenen Gegenstände des Flüchtigen aus dem Regen.

Regensburg: Jogger stellt sich Flüchtenden in den Weg - Polizei findet acht Tütchen Marihuana

Die Polizei wurde schnell fündig und der Verdacht bestätigte sich. Acht Beutel, gefüllt mit Marihuana, konnten die Beamten sicherstellen. Gegen den 24-Jährigen wird wegen illegalen Handels mit Betäubungsmittel ermittelt.

Regensburg: Polizei bedankt sich für couragiertes Handeln des Joggers

Der 41-Jährige erhielt nun ein Dankschreiben des Polizeipräsidenten Norbert Zink und eine damit verbundene Belohnung für sein herzhaftes Einschreiten. Denn ohne ihn wäre der mutmaßliche Drogendealer wohl noch auf freiem Fuße.

