Ungewöhnliche Reise: Zwei Rentner, ein Floß und der Traum vom Schwarzen Meer

Für Josef Reindl geht ein Lebenstraum in Erfüllung. Zusammen mit Frank Kuks genießt er den Beginn der Fahrt durch das Donautal. © Michael Bothner

Auf eine ungewöhnliche Reise haben sich Josef Reindl und Hans Peter Binder aufgemacht, um dem Alltagsstress zu entfliehen.

Regensburg/Bad Abbach - Für Josef Reindl war es ein Lebenstraum. Schon als junger Mann plante er, mit einem Floß über die Donau ans Schwarze Meer zu fahren. Über 45 Jahre ist das bereits her.

Aber dann sei die Liebe dazwischen gekommen. Dann die Kinder. Und vor allem die Arbeit habe ihn davon abgehalten, seine Reise wirklich anzutreten, erzählt der heute 65-Jährige. Doch losgelassen hat ihn diese Idee nie – und nun ist er endlich unterwegs.

Regensburg: Mit dem Floß ans Schwarze Meer - Zum Abschied der Defiliermarsch

Vom Yachthafen in Bad Abbach ist Reindl am Mittwoch Richtung Schwarzes Meer aufgebrochen. Mit einem kleinen Defiliermarsch hat er sich von seiner Familie und dem winkenden Enkel verabschiedet. „Zünftig“, wie es sich gehört. Die Zurückgebliebenen winken noch ein paar Mal. Dann verschwinden sie hinter der Uferböschung und vor dem Floß offenbart sich das Donautal.

Acht bis zwölf Wochen wird Reindl wohl unterwegs sein. Begleitet wird er dabei von Hans Peter Binder. Beide wollten sich vorab möglichst wenig festlegen, sich lieber von der Donau und der Reise treiben lassen. „Wenn es uns wo gefällt, dann bleiben wir da halt länger“, sagt Binder.

Mit dem Floß ans Schwarze Meer: Die Liegestühle dürfen nicht fehlen

Gekannt haben sich die beiden Rentner vorher nicht. „Lustigerweise haben wir in der gleichen Kaserne die Sanitäterausbildung der Bundeswehr gemacht“, erzählt Binder. Über einen Zeitungsartikel wurde er auf das Vorhaben aufmerksam. Und eine Floßfahrt zum Schwarzen Meer habe ihn sofort gereizt. „Da will ich mit“, habe er sich gedacht. Und mit Reindl, der einen Mitstreiter für die Floßfahrt suchte, wurde Binder sich schnell einig.

Die Einrichtung ist spartanisch, aber doch gemütlich – ein Stockbett, ein paar Regale, Kühlschrank und Küchenzeile und alles mögliche, was eben braucht für so eine Reise. Zwei Angeln hängen an der Decke. Konserven und Schwimmwesten sind verstaut. Auch ein Funkgerät hängt bereit. Und zur Entspannung gibt es auf der Kajüte ein Sonnendeck mit zwei Liegestühlen.

Floßfahrt zum Schwarzen Meer: Ein „Weihnachtsmann“ spendete die Grundausstattung

Ein Schwan zeigt kurzzeitig Interesse an dem ungewöhnlichen Gefährt, dreht dann aber ab. Am Ufer winken ein paar Angler. Und im Hintergrund taucht ein Spargelfeld auf, auf dem gerade gearbeitet wird. Die Reise diene auch zur eigenen Entschleunigung, sagt Reindl. Die beiden Rentnern wollen dem Alltagsstress entfliehen – zumindest für ein paar Wochen.

Im letzten Herbst 2021 war noch nicht absehbar, ob es mit der Reise klappen würde. Damals schrieb Reindl mehrere Ponton-Bauer an – und fand Frank Kuks, den er heute seinen „Weihnachtsmann“ nennt. Kuks baut mit seiner Firma Ufloat seit 2017 im lettischen Riga Pontons.

Er und Reindl schrieben mehrfach Mails hin und her. „Irgendwann wollte ich aber mal wissen was mich das kosten würde“, sagt Reindl. Und dann kam die alles entscheidende Nachricht: Kuks wollte Reindl die Grundausstattung schenken – über 6.000 Euro.

Einfach mal dem Alltag entfliehen: Floßfahrt zum Schwarzen Meer

Zum Start der Reise ist Kuks extra angereist und begleitet Reindl und Binder ein Stück des Weges. Das Floß habe sie nach dem Spender benannt: Frank-Donava.

Nach ein paar Problemen an der Schleuse in Regensburg schafft es die Crew des kleinen Floßes am Mittwoch immerhin bis nach Geisling. Vom Übernachtungsplatz schickt uns Reindl Fotos – man hat es sich mit ein paar Bier gemütlich gemacht. Entschleunigung läuft. (Michael Bothner)