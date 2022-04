Unfall im Parkhaus: Rentner verwechselt Bremse mit Gaspedal und rauscht in Treppenaufgang

Von: Felix Herz

Unfall im Regensburger Parkhaus: Rentner verwechselte Gas und Bremse © Polizeiinspektion Regensburg Süd

Weil er das Bremspedal mit dem Gas verwechselte, durchbrach ein Rentner die Schranke des Regensburger Parkhauses am Dachauplatz und landete im Treppenaufgang.

Regensburg – Nach einer folgenschweren Verwechslung spricht die Polizei in ihrer Pressemitteilung von „großem Glück“, dass keine Person verletzt worden war. Als ein Rentner am Samstag, dem 23. April, das Parkhaus am Dachauplatz in Regensburg verlassen wollte, fuhr er auf die Ausfahrtschranke zu. Um seinen Parkschein am Automaten einziehen zu lassen, wollte der 77-Jährige abbremsen – verwechselte aber das Brems- mit dem Gaspedal.

Unfall im Regensburger Parkhaus: Rentner verwechselt Bremse mit Gas

Statt anzuhalten, beschleunigte der Wagen des Rentners und durchbrach die Schranke des Parkhauses. Anschließend rumpelte der Automatik-BMW über den Bordstein hinter der Ausfahrtschranke und raste in den Treppenaufgang, wo die Kassenautomaten stehen. Erst dort kam das Auto zum Stehen, glücklicherweise ohne jemanden zu verletzen.

Bei dem Aufprall im Treppenaufgang des Parkhauses entstand ein hoher Sachschaden. © Polizeiinspektion Regensburg Süd

Völlig zu Recht spricht die Polizei Regensburg von großem Glück, dass niemand bei dem Unfall zu Schaden kam. Als der Rentner die Bremse mit dem Gaspedal verwechselte, war es ca. 15 Uhr – zu diesem Zeitpunkt ist das Parkhaus Dachauplatz typischerweise sehr gut besucht.

Hoher Sachschaden entstanden – Rentner bleibt unverletzt

Die Polizei spricht von einem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. © Polizeiinspektion Regensburg Süd

Zwar kam bei dem Unfall keine Person zu Schaden, ein hoher Sachschaden entstand dennoch. Die Polizei spricht dabei von rund 10.000 Euro bezüglich des Schadens am Gebäude und an der Schranke. Vor allem die Wand und das Treppengeländer waren stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Den Schaden am BMW des Rentners beziffern die Beamten mit rund 8.000 Euro. (fh)

