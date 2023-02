Peinlicher Formfehler: Regensburger Kündigungsposse geht wohl in die Verlängerung

Von: Stefan Aigner

Wurde im Juni 2019 noch einstimmig zum Vorstandschef der REWAG gewählt: Dr. Torsten Briegel. © Sandra Ehinger

Nachdem das Urteil der Stadt Regensburg peinliche Formfehler bei einer Kündigung attestiert hat, geht der Rechtsstreit wohl weiter. Das ist teuer und der Erfolg zweifelhaft.

Regensburg - Es war eine peinliche Niederlage für die REWAG vor dem Landgericht Regensburg. Der fristlose Rauswurf des Vorstandschefs Torsten Briegel ist demnach unwirksam – und zwar wegen mehrerer Formfehler.

Die Frage, ob Briegel tatsächlich verantwortlich ist für einen Millionenschaden, den er durch falsche Einkaufspolitik verursacht haben soll, wurde nicht geklärt. Von 7,5 Millionen Euro war zuletzt die Rede.

Formfehler bei Kündigung: Hohe Anwaltskosten, über eine halbe Million Abfindung steht im Raum

Das ist aber nicht nur peinlich, sondern auch teuer: Das eigentlich im März 2022 gekündigte und laut Vertrag bis Ende Oktober 2024 vereinbarte Anstellungsverhältnis läuft demnach weiter. Gerichts- und Anwaltskosten dürften sich auf etwa 40.000 Euro belaufen, eine Abfindung von über 600.000 Euro steht im Raum.

Eine Klatsche ist das auch für die Stadt Regensburg, mit knapp 65 Prozent Mehrheitseigentümerin bei dem regionalen Energieversorger – und an der Kündigung maßgeblich beteiligt.

Laut Gericht bei zwei Versuchen gescheitert: Kündigungen sind unwirksam

Gemäß dem Urteil der 2. Kammer für Handelssachen scheiterte die REWAG bzw. die Stadt Regensburg, nämlich bereits am Grundlegenden. Demnach hat man es bei zwei Versuchen nicht hinbekommen, eine formal korrekte Kündigung zuzustellen. Die politische Verantwortung dafür trägt Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD). In ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des Aufsichtsrats bei der REWAG hat sie die beiden, nun für unwirksam beurteilten Kündigungsschreiben unterzeichnet.

Peinliche Formfehler bei Kündigung von REWAG-Chef: Wer ist verantwortlich?

Doch von wem wurde sie dabei juristisch beraten und wer hat die Schreiben verfasst? Der städtische Rechtsreferent Dr. Wolfgang Boeckh weist jede Verantwortung von sich. Er sei mit der Kündigung nicht befasst gewesen – weder formell noch inhaltlich.

Eine Nachfrage bei der Stadt Regensburg ergibt: Beide Kündigungen wurden vom Beteiligungsmanagement der Stadt Regensburg vorbereitet – dessen Chef Xaver Haimerl gilt als einflussreicher Strippenzieher innerhalb der der Regensburger Stadtverwaltung – und eigentlich auch als juristisch beschlagen.

Nach Gerichtsschlappe: Beratender Rechtsanwalt will in Berufung gehen

Allerdings, so heißt es von der städtischen Pressestelle beraten worden – von einem Fachanwalt für Arbeitsrecht. Augenscheinlich ist das Rechtsanwalt Christian Siegert-Bomhard, der die REWAG auch beim gescheiterten Gütetermin vor dem Landgericht Regensburg vertreten hat.

Und der vertritt laut Pressestelle zusammen mit dem Beteiligungsmanagement der Stadt die Auffassung, „dass beide Kündigungen formwirksam ausgesprochen wurden“. Besagter Anwalt werde dem Aufsichtsrat der REWAG deshalb empfehlen, in Berufung zu gehen. Mit erneuten Kosten und unklaren Erfolgsaussichten.

Berufung gegen Landgerichtsurteil: Die Argumentation der Stadt klingt dünn

Ein Blick auf die Details nährt zumindest den Verdacht, dass hier nur das Unvermeidliche hinausgezögert werden soll. Das Landgericht Regensburg hatte an der ersten fristlosen Kündigung vom 7. März 2022 bemängelt, dass der entsprechende Aufsichtsratsbeschluss, mit dem die Oberbürgermeisterin zur Kündigung ermächtigt wurde, dem Schreiben nicht beigelegen sei. Das sei auch nicht nötig, meint die Stadt Regensburg gegenüber unserer Redaktion. Die Ermächtigung der Oberbürgermeisterin ergebe sich bereits aus der Satzung der REWAG.

Urteil des Landgerichts Regensburg: Pflichten bei Kündigung versäumt

Eine Argumentation, die das Gericht ausdrücklich nicht gelten ließ. Wörtlich heißt es im Urteil der 2. Handelskammer: „Dies (also der entsprechende Passus in der Satzung der REWAG) enthebt (…) gerade nicht von der Pflicht, die entsprechende Bevollmächtigung, also den Beschluss als solches, vorzulegen.“ Kurz gesagt: Der Passus reicht nicht. Ausdrücklich nicht. Er sagt gerade nicht das aus, was die Stadt Regensburg daraus zu lesen versucht. Torsten Briegel hat demnach also, drei Tage später, diese Kündigung zurecht unverzüglich zurückgewiesen.

Urteil des Landgerichts Regensburg: Gleich mehrere Fehler bei zweiter Kündigung

Bei der REWAG bzw. der Stadt Regensburg bzw. dem Beteiligungsmanagement bzw. dem mandatierten Fachanwalt reagierte man darauf. Die Stadt Regensburg bzw. das Beteiligungsmanagement habe, „beraten durch den Fachanwalt“, am 16. März 2022 eine neue Kündigung geschickt.

Dieser Kündigung habe man nun den „Originalbeschluss des Aufsichtsrats“ beigelegt. Und diese Kündigung sei dem Kläger „form- und fristgerecht“ am 17. März 2022 zugegangen. Näheres wird in der Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion nicht ausgeführt. Allerdings hat die 2. Handelskammer am Landgericht Regensburg auch diese Argumentation in ihrem Urteil ziemlich zerlegt. Dort finden sich gleich mehrere Gründe, warum auch das zweite Kündigungsschreiben unwirksam war.

Urteil des Landgerichts Regensburg: Frist versäumt, Original fehlt

Zum einen stellt die Kammer fest, dass dieser Kündigung zunächst keine Originalvollmacht, also der Beschluss im Original oder eine beglaubigte Kopie dieses Beschlusses beilag, sondern „lediglich eine eingescannte Kopie“.

Zum zweiten sei die zweiwöchige Frist zur Erklärung einer außerordentlichen Kündigung nicht eingehalten worden. Diese Frist läuft ab dem Zeitpunkt, zu dem der „Kündigungsberechtigte“, also der Aufsichtsrat der REWAG, von den maßgeblichen Tatsachen erfährt, deretwegen die Kündigung ausgesprochen werden soll.

Und darüber, dass Torsten Briegel „von den Regelwerken in eklatanter Weise abgewichen sei und gegen bestimmte Handlungspflichten verstoßen habe“, erfuhr der Aufsichtsrat bereits anlässlich einer Sitzung am 23. Februar 2022.

Urteil des Landgerichts Regensburg: Angeblich zentraler Termin wird in der Kündigung nicht erwähnt

Die REWAG bzw. die Stadt Regensburg wendet dagegen ein, dass der Aufsichtsrat doch erst später von dem Millionenschaden erfahren habe, am 7. März 2022, und dass die Zwei-Wochen-Frist doch erst ab diesem Zeitpunkt zu laufen begonnen habe. Das möge sein, heißt es in dem Urteil der Handelskammer. Das Problem dabei:

Im zweiten Kündigungsschreiben bezieht sich die REWAG bzw. das Beteiligungsmanagement bzw. der von dort mandatierte Rechtsanwalt „eben gerade nicht“ auf die Sitzung vom 7. März, sondern erneut auf jene vom 23. Februar und wiederholt „wortwörtlich“ die Kündigungsgründe aus dem ersten, unwirksamen Schreiben. Somit sei auch die Frist bei der zweiten Kündigung nicht eingehalten.

Prozess: Rewag-Vorstand Torsten Briegel gegen die Stadt Regensburg

Peinliche Kündigungsfehler: Soll hier Verantwortung abgewälzt werden?

Auffällig in der Stellungnahme der städtischen Pressestelle ist, dass man stets auf den Fachanwalt verweist, den man mandatiert habe, von dem man beraten worden sei und der dem Aufsichtsrat empfehlen werde, in Berufung zu gehen.

Vielleicht ist es ein Abwälzen von Verantwortung, vielleicht ein Hinweis darauf, wer irgendwann einmal für den sechsstelligen Schaden den in Haftung genommen werden kann, wenn auch die Berufungsinstanz bestätigen sollte, dass hier nicht nur peinliche, sondern auch teure Fehler gemacht wurden – die nun in die Verlängerung gehen.

