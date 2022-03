Nach nicht einmal drei Jahren: Regensburg feuert unerwartet REWAG-Chef

Von: Stefan Aigner

Nach drei Jahren ist Schluss für Rewag-Geschäftsführer Torsten Briegel. © David Ebener/dpa

Nach etwas mehr als zweieinhalb Jahren sucht der Regensburger Energieversorger REWAG erneut nach einem neuen Vorstandschef. Der alte wurde vergangene Woche gefeuert.

Regensburg – Noch keine drei Jahre war Dr. Torsten Briegel im Amt – nun wurde der 43-jährige Vorstandschef des Regensburger Energieversorgers REWAG gefeuert. Das bestätigt die städtische Pressestelle unserer Redaktion auf Nachfrage. Hintergrund sind dem Vernehmen nach drastische Ergebniseinbrüche bei dem Energiekonzern, an dem die Stadt Regensburg knapp 65 Prozent der Anteile hält; der Rest gehört dem Energieriesen E.ON.

REWAG-Chef gefeuert: „Mit sofortiger Wirkung“ abgelöst

Wie die städtische Pressestelle mitteilt, hatte Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz Schwarzfischer (SPD) in ihrer Eigenschaft als Aufsichtsratsvorsitzende der REWAG bereits vergangene Woche zu einer außerordentlichen Sitzung geladen. Einziger Tagesordnungspunkt: Torsten Briegel. Dessen Vertrag wurde vorzeitig gelöst und er als REWAG-Vorstand „mit sofortiger Wirkung“ abgelöst. Die Position soll „zeitnah“ ausgeschrieben werden. Zu den Gründen für das unerwartete Aus für Briegel schweigt die Stadt.

Wurde im Juni 2019 noch einstimmig zum Vorstandschef der REWAG gewählt: Dr. Torsten Briegel. © Sandra Ehinger

Es erscheint allerdings eher zweifelhaft, dass allein ihm die Verantwortung für den neuerlichen Ergebniseinbruch zuzuschreiben ist. Bereits im Geschäftsjahr 2020 war der Jahresüberschuss der REWAG im Vergleich zu den Vorjahren erstmals rückläufig. Geplant waren 22,1 Millionen, erreicht wurden lediglich 20,9 Millionen Euro. Im Vergleich zu 2019 sank das Ergebnis um 2,7 Millionen Euro – ein Einbruch von über zehn Prozent. Damals war von Folgen der Corona-Pandemie die Rede und von „einmaligen Sondereinflüssen“, die das Ergebnis verhagelt hätten. Der Geschäftsbericht für 2021, der nun den Ausschlag für Briegels Demission gegeben haben soll, liegt bislang noch nicht öffentlich vor, soll aber nochmals deutlich schlechter sein.

Hohe Verluste haben Folgen für den Haushalt der Stadt Regensburg

Folgen hat das für den Querverbund innerhalb der Regensburger Stadtwerke, wo die REWAG als „Cash Cow“ alljährlich einen bedeutenden Beitrag zum Verlustausgleich beim immer teureren ÖPNV und den kostenintensiven Bäderbetrieben liefert. Schon in den zurückliegenden Jahren hatte der REWAG-Überschuss nicht mehr ausgereicht, um all diese Verluste in Gänze auszugleichen. Die Folge: Es muss Geld aus dem Haushalt nachgeschossen werden, was nun auch Auswirkungen auf künftige Investitionspläne der Stadt Regensburg haben dürfte. Eine Hiobsbotschaft für die ambitionierten Pläne der Rathaus-Koalition.

Thorsten Briegel war erst Mitte Juni 2019 zum neuen Vorstandsvorsitzenden der REWAG gewählt worden und hatte damals den bisherigen Chef Olaf Hermes abgelöst. Wie überraschend das Aus für den 43-Jährigen kam, zeigt ein Interview, das Briegel erst Ende Februar der Mittelbayerischen Zeitung gegeben hatte. Dort skizzierte er als REWAG-Chef noch die aktuellen Probleme und künftigen Herausforderungen für den Regensburger Energiekonzern. Diese Herausforderungen wird nun ein neuer Vorstandsvorsitzender meistern müssen.