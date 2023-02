Pizza-Lieferdienst betreibt systematische Schwarzarbeit – Geschäftsführer: „Bin der ehrlichste Mann der Welt“

Von: Stefan Aigner

Teilen

Vor dem Amtsgericht Regensburg mussten sich die Geschäftsführer eines Pizza-Lieferdienstes verantworten. © Michael Gstettenbauer/Imago

Wegen systematischer Schwarzarbeit hat das Amtsgericht Regensburg zwei Geschäftsführer einer Pizzeria zu Bewährungs- und Geldstrafen verurteilt.

Regensburg – Eine zur Bewährung ausgesetzte Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten plus eine Geldstrafe von 7500 Euro (150 Tagessätze á 50 Euro) sowie eine Geldstrafe von 8100 Euro (180 Tagessätze á 45 Euro) – das sind die Strafen für die beiden Geschäftsführer eines Pizza-Lieferdienstes im Stadtosten von Regensburg.

Pizza-Lieferdienst in Regensburg: Systematische Schwarzarbeit

Sie hatten das Pizza-Geschäft systematisch auf illegaler Beschäftigung aufgebaut und standen deshalb seit vergangenem November vor Gericht. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Thomas Schug sah es nun als erwiesen an, dass der eine sich in 34 Fällen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt schuldig gemacht habe, sein Kollege in 19 Fällen.

Sie hatten ihre Beschäftigten nicht oder mit zu wenig Stunden angemeldet. Ein Großteil des Lohnes wurde schwarz ausgezahlt – ehemalige Beschäftigte gaben teilweise aber auch an, dass sie nach wie vor auf Geld warten würden.

Die Betroffenen waren zumeist Männer aus Indien, Pakistan und Afghanistan, die zum Teil direkt neben der Pizzeria schliefen – gegen Lohnabzug. Doch ob sie korrekt bezahlt wurden oder nicht ist vor Gericht kein Thema. Es geht um die Schwarzarbeit.

Schwarzarbeit bei Pizza-Lieferdienst: Mindestens 80.000 Euro Schaden

In seinem Urteil kommt das Schöffengericht zu dem Schluss, dass den Sozialkassen dadurch ein geschätzter Schaden von mindestens 80.000 Euro entstanden ist. Vermutlich mehr.

Wie mehrfach berichtet, flogen der 59-jährige Kaufmann und sein 38-jähriger Kollege aus Pakistan nach zwei Razzien auf, die der Zoll 2019 und 2020 in den Räumen der Pizzeria durchführte.

Demnach wurde mit Beginn der Gewerbeanmeldung ab 2016 systematisch auf Schwarzarbeit zurückgegriffen. Selbst nach einem ersten Ermittlungsverfahren machte man offenbar einfach mit dieser illegalen Praxis weiter.

Schwarzarbeit bei Pizza-Lieferdienst: Ehemalige Beschäftigte informierten die Behörden

Der Tipp für den Zoll kam von einem früheren Beschäftigten, der sich um seinen Lohn geprellt sah. Vor Gericht gab der Mann zudem an, später bedroht worden zu sein. Er solle besser als Zeuge nicht aussagen, habe man ihn gewarnt.

Eine ehemalige Geschäftsführerin tauchte ab und ist nicht mehr auffindbar. Verantworten müssen sich deshalb nur die beiden Männer, die seit Jahren eng miteinander befreundet sind.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Die beiden Angeklagten hatten über ihre Verteidiger stets erklären lassen, dass der Zoll, die notwendigen Arbeitsstunden viel zu hoch geschätzt hätte. Einer der Angeklagten gab in seiner Einlassung an, dass er nichts falsch gemacht habe.

Schwarzarbeit bei Pizza-Lieferdienst: Angeklagter hält sich für „ehrlichsten Menschen der Welt“

Er sei lediglich „so blöd“ gewesen, die Stundenzettel wegzuwerfen. Ansonsten sei er „der ehrlichste Mensch der Welt“, gab der Mann zu Protokoll.

Dem schenkte das Gericht keinen rechten Glauben. Der Zoll habe die nicht gemeldeten Stunden sogar noch niedrig angesetzt. Folge man dem, was manche Zeugen ausgesagt hätten, könne man auch zu deutlich höheren Zahlen kommen, so Richter Schug in seiner Urteilsbegründung.

Zugutehielt das Gericht den beiden Angeklagten zwar, dass sie zuvor nicht vorbestraft waren, gegen sie spreche allerdings das systematische Vorgehen über einen sehr langen Zeitraum.