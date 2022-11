Söder-Beleidigung auf der Heckscheibe: Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Von: Katarina Amtmann

Eine Söder-Beleidigung klebte auf der Heckscheibe - Ein Auto wurde deshalb aus dem Verkehr gezogen. © IMAGO / Sven Simon

Weil er eine Söder-Beleidigung angebracht hatte, wurde ein Autofahrer in Regensburg aus dem Verkehr gezogen. Doch das war noch nicht alles.

Regensburg - Die Polizei hat in der Oberpfalz ein Auto aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Es war ein beleidigender Aufdruck gegen Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder angebracht.

Regensburg: Auto mit Söder-Beleidigung aus dem Verkehr gezogen

Den Fahrer (71) erwarte nun eine Anzeige wegen Beleidigung, wie die Polizei am Montag, 21. November, mitteilte. Das Auto sei zudem nicht verkehrssicher gewesen. Die Beamten hätten es nach der Kontrolle am Sonntag in Regensburg deshalb aus dem Verkehr gezogen.

Dabei fand die Polizei auch heraus, dass der 71-Jährige wegen eines anderen Delikts mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde ins Gefängnis gebracht. Um welches Delikt es sich handelte, wollte ein Polizeisprecher am Montag nicht sagen.

Das ist Markus Söder

CSU-Chef Söder polarisiert

CSU-Chef Söder polarisiert immer wieder. Erst kürzlich zeigte er sich in einem Instagram-Video mit einem Pulli, auf dem sein eigenes Gesicht zu sehen war. Auch zur Grundsteinlegung einer neuen Universität äußerte er sich auf dem Portal. Bei dem Foto, das Söder dazu onlinestellte, fragte sich jemand: „Wer ist denn der Cowboy hinten rechts?“ (kam mit dpa)

