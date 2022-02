Selbst angebautes Gemüse vom eigenen Acker? Solawi gewinnt in Regensburg an Popularität

Auch im Winter gibt es auf dem Solawi-Acker in Tegernheim etwas zu ernten. © Michael Bothner

Solawi steht für Solidarische Landwirtschaft, gemeinschaftlich bewirtschaftete Äcker und Felder, um selbständig für frisches Gemüse zu sorgen. Wir haben einen Acker bei Regensburg besucht.

Regensburg - Es war Ende 2019, als nordöstlich von Regensburg, in Tegernheim, rund 60 Menschen zusammenkamen, um ein gemeinsames Solawi-Projekt auf die Beine zu stellen. Solawi steht für Solidarische Landwirtschaft. Ein Konzept, das sich zunehmender Beliebtheit erfreut – auch in und um Regensburg. Und so gibt es nun in Tegernheim, unweit der Kirche und zwischen Einfamilienhäusern, die Solawi Tegernheim einen großen Acker, den die Solawi-Gemeinschaft gemeinsam bewirtschaftet.

Solidarische Landwirtschaft in Regensburg: Freiwillige und Profis arbeiten Hand in Hand

„In den Supermärkten finden Sie regionales, unverpacktes, Bio-Gemüse. Aber so gut wie nie alle drei Ansprüche gleichzeitig erfüllt“, erklärt Birgit Bensinger, eines der Gründungsmitglieder, ihre Motivation. Genau diesen Dreiklang haben sich die mittlerweile 120 Mitglieder der Solawi Tegernheim auf die Fahnen geschrieben. Etwa einen Hektar groß ist der Acker, auf dem sie ihr gemeinsames Gemüse anbauen – rund 40 verschiedenen Sorten. Aktuell finden sich auf dem Acker unter anderem Grünkohl, Pastinaken oder der wenig bekannte Portulak – klassisches Wintergemüse.

Das ganze Jahr über gebe es immer etwas zu ernten, sagt Bensinger. Mit Freiwilligen allein ist diese Arbeit nicht zu schaffen. Deshalb vertraut die Solawi Tegernheim auf drei professionelle Gärtner, die für ihre Arbeit auch ganz normal bezahlt werden. Allerdings, so Bensinger: „Jeder soll sich nach seinen Möglichkeiten einbringen und wenn möglich auch bei der Feldarbeit mithelfen.“ Im Sinne eines solidarischen Miteinander. Mal ein Beet rechen, mal bei der Ernte helfen oder Felder bestellen und Folien auslegen. „Zu tun gibt es immer was.“

Solawi Regensburg: Auch im Winter gibt es was zu ernten

Neben Bensinger schlottert der vor wenigen Monaten neu aufgestellte Folientunnel im Wind. Acht auf zwölf Meter hat der in etwa und sorgt im Inneren für derzeit deutlich angenehmere Temperaturen. So geschützt wachsen hier gerade Spinatpflänzchen aus der Erde. Daneben gibt es hierzulande noch eher unbekannten Asia-Salate und anderes Blattgemüse. Allerdings gibt es auch technischen Grenzen. Kartoffeln müssen von einem Biobauern aus der Region zugekauft werden. Zu aufwendig sei deren Anbau. Denn auf schwere landwirtschaftliche Maschinen und Spritzmittel wolle man möglichst verzichten.

Geschützt unter Folien schießen Spinatpflänzchen aus dem Boden. © Michael Bothner

Im Lagerschuppen neben dem Feld hängt ein großer Plan. Solawi-Mitglied Ingo Frank, studierter Logistiker, hat hier die komplette Jahresabfolge zu Papier gebracht. Rechts oben hängen Zwiebeln und Knoblauch. Die haben es schon vor einiger Zeit vom Feld als Lagergemüse in den Holzverschlag geschafft. Auf Regalen stehen mehrere Kisten, in denen das frisch geerntete Gemüse zur Abholung bereitsteht. Regelmäßig kommen während unseres Rundgangs Mitglieder mit ihren großen Taschen und Kisten vorbei, um sich für die Woche einzudecken. Es gehe auch um das Miteinander, erklärt Bensinger. Deshalb lade man auch regelmäßig zum Stammtisch – wenn es Corona und das Wetter zulassen Freitagabend bei Lagerfeuer auf dem Acker.

Solawi Regensburg: Jährliche Bieterrunden sichern die Finanzierung

Die Finanzierung der Arbeit wird jedes Jahr neu geregelt. Immer Ende Februar zur neuen Saison gibt es eine Bieterrunde für alle Mitglieder, die sich dort Anteile für das kommende Jahr sichern können. Ein Anteil deckt in etwa den Bedarf von ein bis zwei Erwachsenen – durchschnittlich etwa 65 Euro pro Monat werden dafür fällig. Die genaue Summe muss jedes Jahr genau kalkuliert werden – Kosten für die Gärtner, die Pacht, Anbaumaterial, Plastiktunnel und alles, was eben so anfalle. In geheimer Runde können dann die Mitglieder mitteilen wie viel sie zahlen wollen, beziehungsweise können. Auch hier gehe es nämlich um Solidarität. „Wir wollen niemanden allein der finanziellen Mittel wegen ausschließen.“

Solawi-Projekte in Stadt und Landkreis Regensburg

Solawi-Projekte gibt es immer mehr – in Etterzhausen haben sich 60 Menschen nach ähnlichem Muster wie in Tegernheim zur Solawi Jura zusammengetan. Bei Solawi Ferni in der Nähe von Regenstauf oder der Solawi in Mintraching sind es im Kern professionelle landwirtschaftliche Betriebe, die für einen festen Abnehmerkreis produzieren. Im Stadtgebiet Regensburg, in Burgweinting, haben ist erst vor kurzem eine solidarisch organisierten Landwirtschaft entstanden. Hinter Oberpflanz verbirgt sich dabei eine Biogärtnerei samt Hofladen. Für einen festen monatlichen Beitrag haben die Solawi-Mitglieder die freie Auswahl aus den angebauten Produkten aus der Region. „Wir sehen uns als Gemeinschaft“, heißt es auf der Homepage. „Wir bauen nicht für eine anonyme Masse an, sondern für Menschen aus Burgweinting und Regensburg.“

In Tegernheim will man das Angebot immer weiter ausbauen. „Wir probieren immer wieder neue Produkte aus und Wege, wie wir Sorten anpflanzen können“, sagt Bensinger. Langweilig werde es also nicht. Und neue Köpfe für den kreativen Austausch seien stets willkommen. „Aktuell sind noch ein paar Anteile für die kommende Saison zu vergeben.“ Danach gäbe es eine Warteliste, für den Fall, dass übers Jahr jemand ausscheide. (Michael Bothner)