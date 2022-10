Stadtbahn in Regensburg schon „im Graben“: Heftige Kritik des ehemaligen Oberbürgermeisters

Von: Stefan Aigner

Präsentierten das geplante Design der Stadtbahn: Stadtwerk-Projektleiter Frank Steinwede, Stadtbahnneubauamt-Chef Thomas Feig, Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Stadtwerk-Geschäftsführer Manfred Koller. © Stadt Regensburg/Stefan Effenhauser

Scheitert das Thema Stadtbahn an schlechter Kommunikation und mangelndem Rückhalt der Regierungsparteien in Regensburg?

Regensburg - Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Regensburger Ex-OB Joachim Wolbergs die derzeitige Regierungskoalition kritisiert. Doch bei der Sitzung des Ausschusses für den Neubau einer Stadtbahn ist Wolbergs damit nicht allein.

Kritik vom Ex-OB: Koalition fährt die Stadtbahn „in den Graben“

Für Wolbergs ist das „Kind Stadtbahn“ eigentlich schon in den Brunnen gefallen. Und schuld daran ist in seinen Augen die Koalition um Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer.

Einerseits würden Fragen zur Stadtbahn, die die Bürgerinnen und Bürger in Regensburg tatsächlich beschäftigen würden bislang nicht beantwortet – zu den Kosten, zur Trassenführung und zum tatsächlichen Nutzen. Stattdessen gebe es Bürgerbeteiligung zu Fragen des Designs und „parzellierte Bürgerbefragungen“ in einzelnen Stadtteilen. „Wenn Sie so vorgehen, dann sind Sie schon im Graben“, prophezeit Wolbergs.

Stadtbahn für Regensburg? Die CSU bleibt der Quertreiber

Außerdem könne so ein Projekt nur erfolgreich sein, „wenn die regierende Politik es mit Leidenschaft mitträgt“. Doch das sei nicht der Fall, stellt Wolbergs fest. Schließlich sehe man doch, wie die CSU, als größtes Mitglied der Koalition, immer mehr von der Fahne gehe. „Da können Sie das Ganze schon vergessen.“

Tatsächlich werden die Absetzbewegungen der CSU immer offensichtlicher. Noch in der selben Sitzung erklärt CSU-Stadträtin Kathrin Fuchshuber wenig später, dass man ja keinesfalls dem Bau einer Stadtbahn zugestimmt habe, sondern lediglich einer Planung.

Stadtbahn in Regensburg: Genaue Daten gibt es erst im Herbst 2023

Je früher man Zahlen und Fakten habe, desto besser, so Fuchshuber. Schließlich wolle man nicht immer noch mehr Geld ausgeben für ein Projekt, dem man am Ende dann vielleicht gar nicht zustimme, das man am Ende dann vielleicht gar nicht bauen werde, macht sie die aktuelle CSU-Linie deutlich.

Doch bis diese Daten vorliegen, dauert es noch etwas. Den dafür in Auftrag gegebenen Masterplan gibt es voraussichtlich erst im Herbst 2023. Und so lange gibt es eben Bürgerbeteiligungen zum Design oder einen Architektenwettbewerb zum Aussehen der künftigen Stadtbahn-Haltestelle in der Regensburger Altstadt.

Stadtbahn in Regensburg? Wie die Haltestelle aussieht, weiß man schon

80.000 Euro hat sich die Stadt diesen Wettbewerb kosten lassen, bezahlt aus Fördermitteln des Freistaats zur Belebung der Innenstadt. Und der auf Umsetzungskosten von 1,5 Millionen Euro geschätzte Siegerentwurf soll irgendwann einmal am Dachauplatz entstehen oder am Schwanenplatz, wo sich momentan ein nur unwesentlich günstigeres öffentliches Klo befindet.

Kurzen Beifall von der Empore erntet Wolbergs, als er etwas bissig anmerkt, dass man bislang zwar noch nicht einmal sagen könne, ob es überhaupt eine Stadtbahn geben werde, aber zumindest schon wisse, wie die Haltestelle aussehen solle. Doch der Ex-OB ist mit seiner Kritik nicht allein.

Stadtbahn für Regensburg? Kritik an schlechter Kommunikation

Immer wieder wird gefordert, die Kommunikation und den Informationsfluss zu verbessern. Mal lauter, mal leiser. Michael Achmann (Grüne) lobt zwar einerseits den Beteiligungsprozess, merkt aber auch an, dass man damit vielleicht etwas früher hätte beginnen sollen.

Benedikt Suttner (ÖDP) fordert, dass man die Bürger stärker auf den Masterplan hinweisen müsse, der alle notwendigen Informationen liefern werde. Und Maria Simon (Grüne) kritisiert, dass die veröffentlichten Informationen auf der Stadtbahn-Homepage noch sehr unvollständig seien.

Chef des Stadtbahnamts übt leise Selbstkritik

Thomas Feig, Leiter des 2020 geschaffenen Amts für den Stadtbahnneubau, das mit seinen elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jährliche Personalkosten von rund 750.000 Euro und Raummiete von rund 130.000 Euro verursacht, kann mangels Masterplan die aufgeworfenen Fragen nach den Kosten und der endgültigen Trassenführung schlicht nicht beantworten.

Dazu brauche man eben besagte Masterplanung. Vor diesem Hintergrund bittet Feig denn auch die Stadträtinnen und Stadträte um „ein bisschen Geduld“.

Selbstkritisch gibt sich der Amtsleiter mit Blick auf die Stadtbahn-Homepage. „Dass wir mehr Inhalte transportieren müssen, da sind wir uns einig. Da müssen wir besser werden.“

