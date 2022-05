Steine aufs Gleis gelegt: Jugendlicher lacht, als Zug darüber fährt - „Lebensgefährlich!“

Von: Katarina Amtmann

Ein Güterzug überführ in Regensburg Steine, die Unbekannte aufs Gleis gelegt hatten (Symbolbild). © IMAGO / Arnulf Hettrich

Unbekannte legten in Regensburg Steine aufs Gleis. Als ein Güterzug darüber fuhr, lachte einer der Jugendlichen. Die Polizei sucht Zeugen.

Regensburg - Bisher Unbekannte haben am Dienstag (24. Mai) am Haltepunkt Regensburg-Burgweinting Steine auf die Gleise gelegt. Nun ermittelt die Bundespolizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen.

Regensburg: Unbekannte legen Steine aufs Gleis - Güterzug fährt darüber

Gegen 21.30 Uhr überfuhr auf der Strecke Regensburg - München am Haltepunkt Regensburg-Burgweinting ein Güterzug mehrere aufgelegte Steine, wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung mitteilte. In diesem Moment hielten sich im Wartehäuschen zwei Personen auf. Der Lokführer konnte eine der Personen als einen circa 16 Jahre alten Jugendlichen beschreiben. „Der Junge schaute zum Lokführer und lachte, als der Zug die Steine überfuhr“, heißt es weiter.

Die beiden Personen waren schon weg, als eine alarmierte Streife der Bundespolizei am Ort eintraf. Durch den Vorfall verspäteten sich mehrere Züge.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr in Regensburg Die Bundespolizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Personen im Wartehäuschen machen können Hinweise an die Bundespolizeiinspektion Waldmünchen unter der Nummer 09972 9408-0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de

Unbekannte legen in Regensburg Steine aufs Gleis - „Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich!“

Aufgrund des Vorfalls warnt die Bundespolizeiinspektion Waldmünchen insbesondere Kinder und Jugendliche: „Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich! Züge können nicht ausweichen und haben einen langen Bremsweg.“ Viele Güterzüge seien außerdem nicht in den öffentlichen Fahrplan eingetragen.



Das Auflegen von Steinen berge durch die weitreichende Splitterwirkung zusätzliche Gefahren. Züge könnten zudem beschädigt werden oder im schlimmsten Fall entgleisen.

Güterzug fährt in Regensburg über Steine - „lieber Spaßbremse als Notbremse!“

„Geldbußen wegen Ordnungswidrigkeiten oder gar strafrechtliche Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr können die Folge einer leichtsinnigen Handlung sein. Entstandene Personen- und Sachschäden im Falle einer Notbremsung können zivilrechtliche Schmerzensgeld- und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen. Daher lieber Spaßbremse als Notbremse“, so die Polizei (kam)

