Verdi ruft zu Streik in städtischen Kitas auf – Stadt Regensburg trifft Vorkehrungen

Teilen

Verdi plant einen Streik in den Regensburger Kitas. Die Stadt bereitet sich vor. (Symbolbild) © Holger Hollemann dpa

Die Gewerkschaft “Verdi” hat zu einem Warnstreik in den Regensburger Kitas aufgerufen. Aufgrund der Pandemie kann es zu personellen Problemen kommen.

Regensburg – Wie die Stadt Regensburg auf ihrer Webseite mitteilte, plant Verdi einen Warnstreik an allen städtischen Kindertagesstätten. Am Dienstag (8. März) sollen die Tarifbeschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst die Arbeit für 24 Stunden ruhen lassen, so Verdi. Um Engpässe bei der Betreuung der Kinder zu vermeiden, hat die Stadt Regensburg bereits erste Vorkehrungen getroffen.

Kita-Streik in Regensburg: Personalausfall kann nicht überall behoben werden

Jedoch werden die Einschränkungen von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich ausfallen, da momentan viele Beschäftigte im pädagogischen Sektor erkrankt seien, heißt es aus dem Rathaus. Außerdem sei es aufgrund der pandemischen Lage aktuell sehr schwer, ausreichende Notbesetzungen in den Kitas anzubieten.

Alle News aus Regensburg und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns.

Streik in Regensburg: Infobrief an Eltern

Da jede städtische Kindertagesstätte am Dienstag (8. März) selbst für die Organisation der Betreuung verantwortlich ist, wurden die Eltern durch einen Infobrief der Stadt aufgefordert, sich direkt an die jeweilige Leitung der Einrichtung zu wenden, um mögliche Fragen zu klären.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.