Streit um Biotopbebauung in Regensburg geht weiter: Naturschützer erwägen Klage - „Schaltet mal euer Hirn ein“

Von: Stefan Aigner

Demo beim Stadtwäldchen im Stadtwesten Regensburgs. BN-Vorsitzender Raimund Schoberer erwägt eine Klage gegen die Baupläne. © Michael Bothner

Die Bebauung einer bewaldeten Fläche im Stadtwesten von Regensburg rückt immer näher. Nun droht der Bund Naturschutz mit einer Klage gegen das Vorhaben.

Regensburg - Wird die Auseinandersetzung um die Bebauung eines Biotops im Stadtwesten von Regensburg gerichtsmassig? Während am Montag noch gut 50 Naturschützerinnen bei dem kleinen Stadtwäldchen an der Lilienthalstraße demonstrierten, machten die Stadträte im Planungsausschuss tags darauf den nächsten Schritt in Richtung Wohnbebauung. Gegen die Stimmen von ÖDP, Grünen und Linken passierte der Siegerentwurf eines Planungswettbewerbs mehrheitlich das Gremium.

Streit im Biotop-Bebauung in Regensburg: „Das Beste, was wir erreichen konnten“

Die Auseinandersetzung schwelt schon seit über einem Jahr. Etwa 70 Prozent der bewaldeten Fläche sind als Biotop kartiert – wichtig fürs Klima und den Artenschutz argumentieren die Naturschützer, die zwischenzeitlich über 3.000 Unterschriften gegen das Vorhaben der „Immobilien Zentrum Regensburg“-Gruppe gesammelt haben. Doch die Stadt hält dagegen.

Auf der Fläche bestehe seit 1988 ein großflächiges Baurecht für Gewerbe, eine Entwicklung hin zu mehr Wohnbebauung sei daher das Beste, was man erreichen könne. Denn: Das Biotop gebe es zwar, es genieße aber keinen gesetzlichen Schutz, argumentiert die städtische Planungsreferentin Christine Schimpfermann. Damit habe der Investor einen Anspruch auf Baurecht – alles andere könne Regressforderungen nach sich ziehen. „Das ist das Beste, was wir erreichen konnten“, sagt CSU-Stadtrat Josef Zimmermann.

Wohnbebauung statt Biotop in Regensburg: „Das ist es, was wir wollen“

Ein städtisches Klimagutachten, das die Fläche ausdrücklich als „lokal wichtigen thermischen Ausgleichsraum mit bedeutender klimarelevanter Aktivität“ ausweist, verbunden mit dem Hinweis, dass man auf dem Areal „keine weitere Bebauung zulassen“ solle, sei lediglich ein „verwaltungsinternes Dokument“ ohne rechtliche Bindungswirkung.

Die Mehrheit im Stadtrat hat die Planungsreferentin dabei auf ihrer Seite. Durchweg wird der Entwurf eines Münchner Architekturbüros gelobt – als gelungener Ausgleich zwischen angenehmer Wohnatmosphäre und einer öffentlichen Grünfläche. „Das ist es, was wir wollen“, sagt SPD-Stadtrat Klaus Rappert.

Stadträtin Gabriele Opitz (FDP) warnt zudem vor dem Signal, das man aussende, wenn man einem Investor die Bebauung erschwere, weil auf dessen Areal unbeabsichtigt, einfach, weil es so lange unbebaut blieb, ein Biotop entstanden sei. „Da werden andere den Schluss daraus ziehen, auf ihren brachliegenden Flächen alles möglichst kurz zu halten.“ SPD, CSU, Freie Wähler, FDPm und die Brücke-Fraktion des früheren Regensburger Oberbürgermeisters Joachim Wolbergs stimmten denn auch für den Siegerentwurf.

Naturschützer verärgert: „Schaltet mal euer Hirn ein“

Für die Vertreter der Naturschutzverbände ist dieses Vorgehen der Stadt nicht nachvollziehbar. Das Areal an der Lilienthalstraße scheint dabei lediglich der Tropfen zu sein, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. „Es geht um viele Flächen in der Stadt“, sagt beispielsweise Josef Paukner von der Donau-Naab-Regen-Allianz. Doch Schritt für Schritt ginge die Versiegelung wertvoller Flächen ihren Gang – zum Schaden aller. „Manchmal denke ich mir: Schaltet mal euer Hirn ein. Wir brauchen Freiraum fürs Klima und für Biodiversität.“ Doch um so weit zu denken, seien die Abläufe in Politik und Verwaltung wohl schlicht zu eingefahren.

Raimund Schoberer (Bund Naturschutz) gibt sich derweil kämpferisch. „Ich bin zuversichtlich, dass die Bäume hier auch noch in zehn Jahren stehen“, sagt er. Das auf einem Bebauungsplan von 1988 fußende Baurecht für Gewerbe, mit dem der Rechtsanspruch des Investors für die jetzige Wohnbebauung begründet wird, hält Schoberer für zweifelhaft. Nun erwägen die Naturschützer eine Klage. Die Petition gegen eine Bebauung lehnten die Stadträte am Dienstag mehrheitlich ab.