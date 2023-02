Streit um lukratives Siedlerhäuschen in Regensburg – Bauherr zieht gegen Stadt vor Gericht

Von: Stefan Aigner

Im Zuge der Aufweichung des Denkmalschutzes entstanden in der Ganghofersiedlung unterschiedlichste Anbauten. © Stadt Regensburg

In der Ganghofersiedlung in Regensburg konnten Investoren dank Aufweichung des Denkmalschutzes ordentlich Kasse machen. Einer nicht – er klagte.

Regensburg – Als die „Grüne Mitte“, eine Tochter der Bauträger-Gruppe „Immobilien Zentrum Regensburg“, kurz IZ, mit der „Revitalisierung“ der Ganghofersiedlung begann, da herrschte eine gewisse Goldgräberstimmung unter potenziellen Investoren und Bauherren.

Ganghofersiedlung in Regensburg: Luxussanierung trotz „sozialer Bauchschmerzen“

Das in die Jahre gekommene, denkmalgeschützte Viertel, errichtet während der Nazi-Zeit unter dem Namen „Göring-Heim“, sollte sich von einer preisgünstigen Gegend zu einem Quartier für Gutsituierte wandeln und luxussaniert werden.

Das bringe zwar „soziale Bauchschmerzen“ schrieb die Zeitschrift Capital im Jahr 2010. Jedoch würden die Investition angesichts möglicher Denkmalschutzabschreibungen interessant werden.

„Um eine moderne Bebauung überhaupt erst möglich zu machen, hat die Stadt den Denkmalschutz aufgeweicht“, heißt es weiter. „Zudem können die kleinen Häuschen durch einen Anbau auf fast 150 Quadratmeter erweitert werden.“

Ganghofersiedlung in Regensburg: Ein Siedlerhäuschen mit Anbau kann schon mal eine Million kosten

Mittlerweile ist aus dem einstigen Wohnviertel für Kleinrenter, Studenten und Geringverdiener mittlerweile tatsächlich jene gutbürgerliche Gegend geworden, die den Anlegern prophezeit wurde.

Sanierte Siedlerhäuschen mit Anbau wechseln heute auch schon für Preise um die Millionengrenze den Eigentümer. Da verwundert es zunächst einmal nicht, wenn ein Bauherr, der sich an dieser Preisrallye nicht beteiligen darf, vor Gericht zieht.

Mann darf Siedlerhäuschen nicht erweitern: „Das kann doch kein Mensch nachvollziehen.“

Der Mann klagte vor dem Verwaltungsgericht, weil ihm die Stadt Regensburg just jenen Anbau nicht genehmigen will, der besagtes Häuschen erst so richtig lukrativ machen würde – und der bei quasi allen anderen Häuschen auf dem Areal kein Problem ist.

„Das kann doch kein Mensch nachvollziehen. Auch keiner meiner Nachbarn“, ärgert sich der Betroffene. Dass die Stadt auf stur schalte, das verstehe keiner.

Bauoberrat über Ganghofersiedlung in Regensburg: „Das Häuschen dürfte da gar nicht mehr stehen.“

Doch der Teufel steckt im Detail und dieses Detail steht in dem öffentlich einsehbaren Bebauungsplan für die Ganghofersiedlung. Ein zur Verhandlung geladener Bauoberrat vom Planungsamt der Stadt hat ihn entworfen und sagt: Das Häuschen des Mannes an der Rosseggerstraße dürfte eigentlich überhaupt nicht mehr stehen.

Den schließlich habe dieser genau vor dieses Häuschen ein großes Mehrfamilienhaus bauen dürfen – und hier sei im Bebauungsplan klar festgelegt, dass dann das Häuschen dahinter wegmüsse, um einen durchgehenden Grünzug zu gewährleisten. Das müsse der Kläger gewusst haben, als er Grundstück und Häuschen vom IZ gekauft habe – und da gebe es denn auch nichts zu jammern.

Stadt Regensburg bleibt hart: Ein Anbau ist nicht drin

Doch irgendwie hat niemand kontrolliert, ob das Siedlerhäuschen auch abgerissen wurde, als das Mehrfamilienhaus gebaut wurde. Während beim Nachbargrundstück der Abriss durchgezogen wurde (vermutlich, weil man Platz für die Tiefgarageneinfahrt brauchte), blieb an besagter Stelle das Häuschen stehen.

Abgerissen werden muss es nun im Nachgang nicht mehr. Es gilt Bestandsschutz. Selbst sanieren dürfte es der Eigentümer – doch die Genehmigung für einen Anbau gibt es von der Stadt Regensburg nicht. Punktum.

Anwalt kündigt an: „Das Häuschen wird uns noch länger beschäftigen.“

Der Rechtsanwalt des Bauherrn will das so nicht stehen lassen. Schließlich herrsche Wohnungsmangel. Da müsse man doch froh sein, wenn jemand Geld in die Hand nehme, um so ein Häuschen zu erhalten und zu sanieren. Aber so ohne Anbau, mit nur 80 Quadratmeter, da sei das doch nicht zu vermarkten.

Die Richter am Verwaltungsgericht überzeugt das nicht. Sie lassen durchblicken, dass man der Stadt Regensburg recht geben werde. Daraufhin wird die Klage zurückgezogen, ebenso der strittige Bauantrag. Man will einen neuen einreichen – zunächst für die Sanierung und dann erneut für einen Anbau. „Das Häuschen wird uns noch länger beschäftigen“, prophezeit der Anwalt des Klägers.

