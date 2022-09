Studenten in Regensburg: Die lustigsten Jodel-Geschichten im Überblick

1 / 10

In einem Mehrparteienhaus ließ ein Bewohner seinen Müll einfach im Gang stehen. Wenig überraschend stieß das auf harte Kritik. In einem Aushang schrieb jemand: „Warum kannst du deinen stinkenden Hausmüll nicht in den Müllcontainer werfen wie jeder andere Bewohner hier auch? Zieh wieder bei Mama ein, wenn du es nicht schaffst, alleine zu wohnen!“ Eine deutliche Anspielung darauf, dass der beschuldigte Bewohner wohl noch nicht allzu lange alleine wohne. © Screenshot / Jodel