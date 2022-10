Untersuchung zeigt: So viel müssen Studierende für ein WG-Zimmer in Regensburg zahlen

Von: Yasina Hipp

Teilen

Die Preise für WG-Zimmer sind bundesweit gestiegen, in Bayern ist es für Studierende aber besonders teuer. Auch in Regensburg ist es nicht einfach, ein Zimmer zu finden.

Regensburg - In wenigen Tagen startet das neue Semester an den Hochschulen und Universitäten in Bayern. Tausende Studierende zieht es in die bekannten Uni-Städte, wie Passau, Ingolstadt und München. Dabei gestaltet sich die Wohnungssuche alles andere als entspannt.

Die Studenten und Studentinnen müssen sich auf hohe Mietpreise für Wohnungen und WG-Zimmer einstellen. In der Landeshauptstadt ist das natürlich nichts Neues. Aber in anderen Städten überraschen die Preise, so auch in Regensburg. Eine aktuelle Untersuchung zeigt, wie teuer vor allem auch die beliebten WG-Zimmer geworden sind.

Regensburg im bayernweiten Vergleich im oberen Mittelfeld

Die Stadt an der Donau ist sehr beliebt zum Studieren: Mehr als 30.000 junge Menschen zieht es jährlich zum Sommer- und Wintersemester nach Regensburg. Wie viel diese dort für das Wohnen im Schnitt bezahlen müssen, ergab nun eine Untersuchung des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Zusammenarbeit mit dem Portal wg-gesucht.de.

In den Blick genommen wurden deutschlandweit 95 Hochschulstädte mit mindestens 5000 Studierenden. Das Ergebnis zeigt: In Bayern bezahlen Studierende bundesweit am meisten, mit 520 Euro im Schnitt für ein WG-Zimmer. Regensburg liegt dabei im oberen Mittelfeld. 435 Euro sind im Durchschnitt normal für die Donau-Stadt.

Studenten in Regensburg: Die lustigsten Jodel-Geschichten im Überblick Fotostrecke ansehen

Hier lesen: Tipps für Studenten: So kann man bei der Bewerbung punkten.

Regensburg: Aufwändige Wohnungssuche lohnt sich

Während Studierende in Deggendorf und Passau mit 375 Euro bzw. 400 Euro weniger für ein Zimmer zahlen, sind die Preise in Ingolstadt und München aber erwartungsgemäß deutlich höher.

Wer also einen Studienplatz an der Uni Regensburg, der Ostbayerischen Technischen Hochschule oder an der Akademie für Gestaltung ergattert hat, muss sich auf eine nervenaufreibende Wohnungssuche und happige Preise einstellen. Da Regensburg aber gerade für junge Menschen und Studierende viel zu bieten hat, lohnt sich der Aufwand.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Miete: Stimmen Sie mit ab.