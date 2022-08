Wohnung mieten und WG-Suche in Regensburg: Studenten vor der großen Hürde

Teilen

Regensburg ist eine beliebte Unistadt. Der Nachteil: Der Wohnungsmarkt ist überlastet. Entsprechend schwierig ist es für Studenten, eine Bleibe zu finden.

Der Wohnungsmarkt in Regensburg ist umkämpft : Vor Semesterstart suchen zahlreiche neue Studenten eine WG oder Wohnung in der Unistadt. Doch die Preise haben es in sich.

: Vor Semesterstart suchen zahlreiche neue Studenten eine WG oder Wohnung in der Unistadt. Doch die Preise haben es in sich. Semesterstart in Regensburg: Tipps zur Wohnungssuche für Studenten.

Regensburg – Studieren in Regensburg hat zahlreiche Vorteile. Das Studienangebot ist groß, neben der Universität Regensburg locken zum Beispiel auch die Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) oder die Akademie für Gestaltung. Und als Studentenstadt mit einer der bundesweit höchsten Kneipendichte überzeugt auch das vielfältige Freizeitangebot, von WG-Partys über Clubs, bis hin zu Bars und Biergärten.

Mehr als 30.000 junge Menschen studieren Semester für Semester in Regensburg. Sie machen ungefähr ein Viertel der städtischen Gesamtbevölkerung aus. Ein tolles Ambiente für Studenten – doch es ist ein zweischneidiges Schwert. Denn entsprechend viele Menschen brauchen eine Wohnung. Die hohe Nachfrage macht es nicht nur schwierig, eine Bleibe zu finden – sie treibt auch die Mietpreise in die Höhe. Sehr zum Leidwesen der Studierenden, die sich entsprechend Sorgen machen.

Stadt Regensburg Wie viele Studenten? Mehr als 30.000 Mietpreise Studentenwohnheim Durchschnittlich zwischen 200 bis 500 Euro Mietpreise WG Durchschnittlich zwischen 300 bis 500 Euro Mietpreise Einzimmerwohnung Ab 400 Euro, teils deutlich teurer Wo wohnen Studenten in Regensburg? Die meisten wohnen in WGs, gefolgt von Einzimmerwohnungen

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Umkämpfter Wohnungsmarkt in Regensburg: Hohe Nachfrage – hohe Mietpreise

Mehr als 30.000 Studenten bevölkern im Winter- und Sommersemester Regensburg. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach Wohnraum. Das macht es nicht nur schwieriger, eine Wohnung oder eine WG zu finden – es treibt auch die Preise in die Höhe. Halbwegs leicht haben es nur Studienanfänger, die in Regensburg aufgewachsen sind, oder dort zumindest schon länger leben. Nicht nur haben sie soziale Kontakte, die bei der Wohnungs- oder WG-Suche helfen – sie können meist auch noch bei ihren Eltern wohnen. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Laut CHE-Ranking auf zeit.de wohnen etwa ein Viertel der Regensburger Studenten im Elternhaus.

Regensburg lockt zahlreiche Studenten an – entsprechend umkämpft ist der Wohnungsmarkt. Teure Mieten sind die Folge. © agrarmotive / Shotshop / IMAGO / Merkur-Collage

Studenten, die neu nach Regensburg ziehen, haben es da ungleich schwerer. Viele müssen tief in die Tasche greifen, um eine Wohnung oder ein WG-Zimmer zu ergattern. Höchstens im Studentenwohnheim ist preiswerter Wohnraum verfügbar – doch die hohe Nachfrage macht es schwer, dort einen Platz zu finden. Die restlichen Studenten müssen mindestens 300 Euro für ein kleines WG-Zimmer oder ab 500 Euro aufwärts für eine Einzimmerwohnung hinlegen. Und das für die preiswerteren Lagen, mit wenigen Quadratmetern. Je größer der Wohnraum und je näher am Zentrum, desto teurer wird es natürlich. Das nimmt teils absurde Ausmaße an – mit entsprechend kuriosen Geschichten.

Semesterstart in Regensburg: Hilfreiche Tipps für die Wohnungs- und WG-Suche

Mitte Oktober beginnt das Wintersemester an den bayerischen Hochschulen – dementsprechend natürlich auch in Regensburg. Studenten, die nun in die Weltkulturerbestadt ziehen wollen, brauchen eine Wohnung oder ein WG-Zimmer. Um bei der Suche erfolgreich zu sein, gibt es drei grundsätzliche Tipps:

1. Früh dran sein: Viele Wohnungen und Zimmer werden bereits zum Ende des vorherigen Semesters frei – denn da ziehen viele Studenten, die ihren Abschluss gemacht haben, aus. Es lohnt, sich möglichst früh auf die Suche zu begeben und eine Wohnung oder WG-Zimmer notfalls ein bis zwei Monate früher zu mieten, als eigentlich nötig.

Viele Wohnungen und Zimmer werden bereits zum Ende des vorherigen Semesters frei – denn da ziehen viele Studenten, die ihren Abschluss gemacht haben, aus. Es lohnt, sich möglichst früh auf die Suche zu begeben und eine Wohnung oder WG-Zimmer notfalls ein bis zwei Monate früher zu mieten, als eigentlich nötig. 2. Alle Kommunikationswege nutzen: Wer eine Wohnung oder WG in Regensburg sucht, nutzt üblicherweise die typischen Kanäle: Webseiten wie wg-gesucht.de, soziale Netzwerke oder Immobilienseiten wie immoScout24.de. Diese decken aber nur einen Teil der Bevölkerung ab – und um bei der Suche nach Wohnraum erfolgreich zu sein, empfiehlt es sich, möglichst alle Optionen abzugrasen. Viele Vermieter nutzen klassische Kommunikationswege bei der Suche nach Mietern – vor allem lokale Zeitungen. Dort eine Wohnungssuche zu veröffentlichen, kann Gold wert sein!

Wer eine Wohnung oder WG in Regensburg sucht, nutzt üblicherweise die typischen Kanäle: Webseiten wie wg-gesucht.de, soziale Netzwerke oder Immobilienseiten wie immoScout24.de. Diese decken aber nur einen Teil der Bevölkerung ab – und um bei der Suche nach Wohnraum erfolgreich zu sein, empfiehlt es sich, möglichst alle Optionen abzugrasen. Viele Vermieter nutzen klassische Kommunikationswege bei der Suche nach Mietern – vor allem lokale Zeitungen. Dort eine Wohnungssuche zu veröffentlichen, kann Gold wert sein! 3. Abstriche machen – und dran bleiben: Der Regensburger Wohnungsmarkt für Studenten ist hart und es kann gut sein, dass man zum Semesterstart nicht die Traumwohnung oder das zentrumsnahe und großflächige WG-Zimmer findet. Das ist kein Grund zur Panik. In diesem Fall ist es ratsam, die Ansprüche herunterzuschrauben, Wohnraum etwas abseits vom Stadtzentrum zu suchen und von dort aus, mithilfe des sich dann mehr und mehr bildenden sozialen Netzes, im Laufe des Semesters weiterzusuchen.

Eines macht die Wohnungssuche für Studenten in Regensburg aber interessant: Ein Studentenviertel per se gibt es nicht. Durch die hohe Zahl der Studenten und der Kompaktheit Regensburgs verteilen sich die jungen Leute auf das gesamte Stadtgebiet. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.