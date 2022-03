Trauer beim Landratsamt Regensburg - Langjähriger Amtsleiter stirbt unerwartet

Teilen

Das Landratsamt Regensburg trauert um einen langjährigen Mitarbeiter. (Symbolbild) © Sven Hoppe / dpa

Das Landratsamt Regensburg trauert um ihren langjährigen Mitarbeiter Hans-Peter Heindl. Der Leiter der Tiefbauverwaltung verstarb am 26. Februar 2022.

Regensburg – Wie das Landratsamt Regensburg auf seiner Webseite mitteilt, ist Hans-Peter Heindl völlig überraschend am 26. Februar 2022 verstorben. Der Leiter der Tiefbauverwaltung hinterlasse eine große Lücke im Landkreis. Der Bauingenieur sei aufgrund seines Sachverstandes, seiner Zuverlässigkeit und seines großen Verantwortungsbewusstseins ein sehr geschätzter und anerkannter Kollege und Mitarbeiter gewesen, so Landrätin Tanja Schweiger

Regensburg: Steiler Aufstieg von Hans-Peter Heindl

Heindl, geboren am 20. Dezember 1961, begann 1992 als Bauingenieur seinen Dienst beim Landkreis Regensburg. Nach zehn Jahren hervorragender Arbeit im Sachgebiet Tiefbau, stieg Heindl zum stellvertretenden Leiter der Tiefbauverwaltung auf. Zwei Jahre später übernahm er schließlich die alleinige Leitung dieses Ressorts. Der Ingenieur war während seiner leitenden Tätigkeit für mehr als 400 Kilometer Straßen und Radwege verantwortlich. Laut Landrätin Schweiger sei Heindls Arbeit seit Jahrzehnten Garant dafür gewesen, dass der Ausbauzustand der Kreisstraßen solch ein hohes Niveau erreicht habe. Neben der Tätigkeit im Tiefbau, war Heindl auch noch technischer Deponieleiter der Deponie Posthof.

Regensburg: Eintragung im Kondolenzbuch bis 11. März möglich

Alle Bürgerinnen und Bürger, die Hans-Peter Heindl einen letzten Gruß geben wollen, können sich bis Freitag (11. März) zu den üblichen Öffnungszeiten des Landratsamtes im Kondolenzbuch eintragen. Außerdem nimmt das Landratsamt Kondolenzpost für den Verstorbenen an. Diese kann entweder direkt am Haupteingang abgegeben oder per Post an die Adresse Landratsamt Regensburg, Hauptverwaltung, Altmühlstraße 3 in 93059 Regensburg geschickt werden.