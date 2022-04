Regensburg: Ukrainerinnen untersuchen Kriegsverbrechen — „Könnten erste Anzeichen für einen Völkermord sein“

Von: Jennifer Battaglia

In Regensburg untersuchen ukrainische Wissenschaftlerinnen Kriegsverbrechen in ihrem Heimatland. Unter der Leitung von Dr. Cindy Wittke (unten) arbeitet auch Dr. Kateryna Busol (oben). © IMAGO/Pacific Press Agency/IOS/neverflash.com/Busol (Collage Merkur)

Am Regensburger Leibniz-Institut für Ost- und Südost-Europaforschung werden Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg dokumentiert. Zwei Forscherinnen geben Einblick in ihre Arbeit.

Regensburg - Seit Anfang März ist die aus Kiew stammende Völkerrechtlerin Kateryna Busol in Regensburg. Die 33-Jährige ist eine von drei ukrainischen Wissenschaftlerinnen, die am Leibniz-Institut für Ost- und Südost-Europaforschung (IOS) in der Ukraine begangene Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen analysieren werden. Es ist eine schwierige Aufgabe. Große Sorgen macht sich Busol um ihre Kollegen in der Ukraine. „Um diejenigen, die die Leichen aus den Massengräbern untersuchen und die Zeugen befragen“, sagt sie gegenüber Merkur.de.

Ukraine-Krieg: Gewalt-Eskalation hat massiv zugenommen

Seit Jahren beschäftigt sich Busol, die in Kiew als Anwältin arbeitete und dort an der Universität unterrichtete, intensiv mit der russischen Politik in den besetzen ostukrainischen Gebieten Donezk und Luhansk sowie auf der Halbinsel Krim. „Verbrechen gegen die Menschlichkeit sehen wir dort schon seit 2014“, sagt sie. Dazu zählten Mord, Folter oder Vergewaltigungen. Durch den russischen Angriffskrieg Ende Februar haben diese Verbrechen massiv zugenommen. Busol spricht von einem Gewalt-Exzess. „Uns erreichen Berichte von Massenvergewaltigungen“, sagt sie. „Auch Kinder werden vergewaltigt.“

Dieses neue Ausmaß an Kriegsverbrechen ist für die Forschungsgruppe und alle an der Aufarbeitung Beteiligten eine Herausforderung. „Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft vor Ort sind in diesem Bereich speziell geschult“, sagt Dr. Cindy Wittke, die die rechts- und politikwissenschaftliche Forschungsgruppe am IOS leitet. Die Wissenschaftlerinnen möchten mit der Gruppe zu einem internationalen Wissensaustausch beitragen. „Es geht hier zum Beispiel konkret um Fragetechniken, wie verhindert werden kann, dass Opfer von Kriegsverbrechen durch Schilderungen ihrer Erlebnisse eine Retraumatisierung erleiden“, so Wittke weiter.

Ukraine-Krieg: Hinweise auf potenziellen Genozid werden gesammelt

Außerdem sollen durch die Dokumentation von Kriegsverbrechen Beweise für einen möglichen Genozid gesichert werden. Dafür werden Zeugenbefragungen von Ukrainern vor Ort oder Satellitenbilder ausgewertet. „Wir wissen von russischen Soldaten, die ukrainische Frauen vergewaltigen, damit sie keine Kinder mehr mit ukrainischen Männern bekommen“, sagt Völkerrechtlerin Busol. Auch würden Babys und Kinder nach Russland deportiert und dort adoptiert werden. „All das könnten erste Anzeichen für einen Völkermord sein“, sagt sie.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) habe in den vergangenen Jahren zu wenig gegen die in der Ostukraine verübten Gräueltaten getan. Erst nach sechs Jahren Recherche war 2020 ein Bericht erschienen, in dem zwar genau diese Verbrechen aufgeführt wurden, jedoch dauerte es nochmal bis März dieses Jahres bis auch ein offizielles Ermittlungsverfahren gegen Russland eingeleitet wurde. „So dankbar wie ich dafür bin — das ist einfach sehr, sehr spät“, sagt Busol. Der IStGH wie auch die internationale Gemeinschaft seien auf einem Auge blind gewesen.

Ukraine-Krieg: Wissenschaftler durch Engagement gefährdet

Die von der VolkswagenStiftung für die ukrainischen Wissenschaftlerinnen finanzierten Stipendien gehen zunächst für ein Jahr. „Der Krieg hat auch innerhalb der Wissenschaft eine Solidaritätswelle ausgelöst“, sagt Forschungsgruppenleiterin Wittke. Es war selbstverständlich, dass das IOS ukrainische Wissenschaftler aus seinem Netzwerk unterstützt. „Viele sind aufgrund ihres Engagements seit dem Euromaidan extrem gefährdet“, sagt Wittke. Im Fall einer russischen Besatzung würde ihnen Verfolgung drohen.

Kateryna Busol ist über die in Deutschland erlebte Großzügigkeit und Hilfe sehr dankbar. „Ich hätte so etwas niemals erwartet“, sagt sie. Die Kiewerin wird erst einmal in Regensburg bleiben. Wann sie in ihr Heimatland zurückkehren kann, weiß sie noch nicht. „Sobald es die Situation erlaubt“, meint sie. Bis dahin, möchte sie ihre Arbeit von der Oberpfalz aus fortsetzen. „Die Ukraine ist das Land meiner Vorfahren“, so die Völkerrechtlerin. „Und es wird das Land meiner Kinder sein.“ (jb)

