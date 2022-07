Eine kleine Ukraine im Süden von Regensburg

Von: Michael Bothner

Die Ganghofersiedlung kurz nach ihrer Errichtung. © Europaeum Universität Regensburg

Fast 2.000 Ukrainerinnen, die vor dem Krieg geflüchtet sind, leben zur Zeit in Regensburg. Was viele nicht wissen: Schon einmal suchten viele Menschen aus der Ukraine hier Zuflucht.

Regensburg - Die Ganghofersiedlung im Stadtsüden von Regensburg hat seit ihrer Errichtung im Jahr 1939 einige Epochen durchlaufen. Einst planten die Nazis unter dem Namen „Göring-Heim“, hier die Arbeiter der Regensburger Messerschmitt-Werke unterbringen. Die barackenhafte Architektur und Anordnung der Häuser, die ein bisschen an Kasernen erinnert, verwundert daher kaum – auch wenn die meisten Häuser saniert sind.

Nach dem II. Weltkrieg: Aus „Göring-Heim“ wurde die Ganghofersiedlung

„So eine Siedlung wie hier ist mir sonst eigentlich aus keiner anderen deutschen Stadt bekannt“, sagt Professor Walter Koschmal. Koschmal lehrt Slawistik an der Universität Regensburg und ihn beschäftigt vor allem eine Phase der Ganghofersiedlung, sie unmittelbar nach dem II. Weltkrieg begann.

Denn sechs Jahre nach dem Bau von „Göring-Heim“ kam der Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland. Regensburg fiel unter US-Kontrolle. Die Bewohner mussten weichen. Das Areal wurde in Ganghofersiedlung umbenannt und zu einem Camp für Displaced Persons (DP) – heimatlose Ausländer, die nach Kriegsende aus Osteuropa flohen. Nach Regensburg kamen vor allem Menschen aus der Ukraine – 5.000 von ihnen lebten hier in der Spitze.

Ukrainer in der Ganhofersiedlung: Auch ein Kriegsverbrecher lebte hier

Die Ukraine war längere Zeit von Nazi-Deutschland besetzt. Nicht alle störte das. Vielen war Hitler lieber als Stalin, auch weil es die Hoffnung gab, unter den Nazis womöglich einen unabhängigen Staat aufbauen zu können. Manche wurden Teil des NS-Apparats, machten zum Beispiel als KZ-Aufseher Karriere.

So auch John Demjanjuk, der 2011 in München wegen Beihilfe zum Mord an 28.060 Menschen im Vernichtungslager Sobibor verurteilt wurde. 1947 lebte Demjanjuk kurzzeitig in der Ganghofersiedlung. „Wir wissen natürlich, dass hier auch Leute lebten die mit den Nazis kooperiert haben“, sagt Koschmal. Das sei „überhaupt keine Frage“. Der Leiter des Europaeum an der Uni Regensburg verweist dabei auf spätere Briefe und Texte von Ukrainern, die ihre Zeit im DP-Camp rückblickend als geradezu paradiesisch beschrieben und als mit die „schönste Zeit in ihrem Leben“. Von „good old Regensburg“ sei immer wieder zu lesen gewesen, sagt Koschmal.

Regensburg bot viel Platz für Kriegsflüchtlinge

Er ist über seine Arbeit irgendwann auch auf die Historie der Ganghofersiedlung gestoßen und wie sie für ein paar Jahre zu einer „kleinen Ukraine“ am südlichen Rand der Domstadt wurde. Weil Regensburg im Krieg weitestgehend verschont und erhalten blieb, habe die Stadt vergleichsweise viel Platz und Wohnraum geboten.

Während bei den ehemaligen ukrainischen Bewohnern der Ganghofersiedlung an Regensburg viele Erinnerungen erhalten sind, gebe „nicht eine Erwähnung an die Zeit davor“. „Die wurde schlichtweg verdrängt.“ Koschmal spricht von einer „undefinierten Angst, über diese Zeit zu reden“.

Daher ließe sich auch nicht klären, wie viele der nach Regensburg Geflüchteten zuvor mit den Nazis paktiert hatten. Der größte Teil von ihnen seien aber wohl Zwangsarbeiter gewesen. Sie flohen nach Kriegsende vor der Sowjetunion. Kamen nach Regensburg und standen vor einer ungewissen Zukunft.

Die kleine Ukraine im Süden von Regensburg existierte fünf Jahre

Unter den 5.000 Menschen, die hier lebten, war auch Bohdan Z. Malaniak. Bei seiner Arbeit stieß Koschmal 2014 in New York auf einen alten Film. „Striving for dignity“ – nach Würde streben – heißt der Streifen. Es sind Aufnahmen von 1947, gepaart mit den romantisierten, pathetischen Erinnerungen Malaniaks an seine Jugend in der Ganghofersiedlung. Der rund halbstündige Film sei ein einzigartiges – wenn auch nicht ganz objektives – Zeitdokument über Regensburg, die Nachkriegszeit und über Displaced Persons, sagt Koschmal.

In der Ukraine sei dieser Film zudem überhaupt nicht bekannt. Aber auch in Regensburg, wo der Film 2015 erstmals gezeigt wurde, sei die „kleine Ukraine“, die zwischen 1945 und 1950 existierte, noch immer vielen kein Begriff.

Kleine Ukraine in Regensburg: Es gab sogar eigene Briefmarken

Ein eigener kleiner Mikrokosmos hatte sich damals in der Ganghofersiedlung herausgebildet. „Hier haben auch viele bekannte ukrainische Kulturschaffende der damaligen Zeit gelebt und gewirkt“, berichtet Koschmal. Es habe ein reiches gesellschaftliches Leben gegeben, sportliche Aktivitäten. Eine Apotheke, ein eigenes Krankenhaus, sogar eine Post gab es. Um mit anderen DP-Camps zu kommunizieren, brauchte es spezielle Briefmarken. Die wurden in der eigenen Druckerei produziert.

Im Gymnasium sollen Briefen von damals zufolge die „besten Lehrer überhaupt“ anfangs vor allem ukrainisch gelehrt haben. Da habe laut Koschmal noch die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in die Heimat bestanden. „Ab 1947 aber, wissen wir, wurde vermehrt Englisch unterrichtet.“ Immer mehr zog es Menschen nach Übersee, sah man doch mit Stalin im Osten keine Zukunft mehr.

Kleine Ukraine in Regensburg: Viele Fragen offen

Anfang der 1950er dann wurde das Camp in Regensburg aufgelöst. Viele der kurz nach Krieg vertriebenen Menschen zogen wieder in ihre Häuser. Doch nicht alle Ukrainer wanderten damals in die USA aus. Etwa tausend, schätzt Koschmal, sind in Regensburg und der Umgebung geblieben. Genau wisse man das nicht. Und schon gar nicht, was aus diesen Menschen geworden ist. Heute firmiert das Areal unter dem Namen „Grüne Mitte“, wurde für 130 Millionen Euro grundsaniert. Viel hat sich verändert. Wenig erinnert an die Vergangenheit. „Es gibt allerdings noch viele offene Fragen“, sagt Koschmal. (Michael Bothner)

