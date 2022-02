Regensburg ruft zur verantwortungsvollen Tierhaltung auf: Kastration von Katzen ist Tierschutz

Die Stadt Regensburg ruft zur Kastration von Hauskatzen auf. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Im Kampf gegen verwilderte Tiere weist das Umweltamt Regensburg daraufhin, dass zu einer verantwortungsvollen Haltung von Katzen auch die Kastration gehört.

Regensburg - In Deutschland leben rund zwei Millionen verwilderte Katzen auf der Straße. Die Tiere stellen ein immens großes Problem für die Natur dar. Besonders für Kleinvögel sind sie eine große Gefahr. Auch Amphibien und junge Hasen passen ins Beuteschema der kleinen Raubtiere. Um die rasante Verbreitung einzudämmen, ruft das Umweltamt der Stadt Regensburg Katzenhalterinnen und -halter nun dazu auf, ihre Haustiere kastrieren zu lassen.

Regensburg: Katzenkastration gehört zu verantwortungsvoller Haltung

Die Kastration von Katzen und Katern vor der Geschlechtsreife gehöre zu einer verantwortungsvollen Haltung, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie Dr. Matthias Engel, Leiter der Abteilung Veterinärwesen beim städtischen Umweltamt, erklärt, stammen die meisten verwilderten Tiere „von Katzen ab, die sich in der Obhut von Menschen befanden und deren Fortpflanzung nicht kontrolliert wurde“.

Ein Leben auf der Straße stellt aber nicht nur für andere Kleintiere ein Problem dar, auch die Katzen selbst leiden darunter, wie Matthias Engel verdeutlicht: „Anders als Wildtiere gehören sie einer domestizierten Art an und sind deswegen nicht an ein Leben ohne menschliche Unterstützung angepasst.“ Leben Katzen dauerhaft außerhalb menschlicher Obhut, erführen sie häufig „Schmerzen, Leiden oder Schäden in erheblichem Ausmaß“.

Regensburg: Katzen vermehren sich rasant

Katzen haben eine extrem hohe Vermehrungsrate: Eine weibliche Katze kann ab dem fünften Lebensmonat pro Jahr zwei Würfe mit jeweils vier bis sechs Nachkommen haben, die ebenfalls ab dem fünften Lebensmonat vermehrungsfähig sind. So entstehen innerhalb weniger Monate zahlreiche neue Generationen.

Laut dem Umweltamt der Stadt Regensburg führt das dazu, dass viele freigebende Katzen ihr Leben unter schlechten, tierschutzwidrigen Bedingungen führen müssen. Sie leiden dann etwa unter Parasitenbefall, Mangelernährung und Infektionen. „Die Lebenserwartung von Katzen ohne menschliche Betreuung und medizinische Versorgung ist erheblich geringer als die von in menschlicher Obhut gehaltenen Katzen. So treten Katzenkrankheiten, wie Katzenschnupfen, signifikant häufiger auf, auch der Anteil an unterernährten Katzen ist deutlich höher“, erklärt Matthias Engel.

Die Kastration von Katzen und Katern ist daher ein unabdingbarer Teil des Tierschutzes. Bei einer Kastration handelt es sich um eine reine Routineoperation, die üblicherweise ohne Probleme abläuft.