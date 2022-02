Umweltschützer aufgepasst: Regensburg vergibt auch 2022 wieder seinen Umweltpreis

Die Stadt Regensburg verleiht auch in diesem Jahr wieder ihren Umweltpreis. © imageBROKER/Martin Siepmann/imago images

Der Klimawandel ist real - es muss gehandelt werden. Wer das tut, den prämiert die Stadt Regensburg mit dem Umweltpreis 2022 – vorausgesetzt, man bewirbt sich rechtzeitig.

Regensburg – Die Stadt Regensburg* prämiert 2022 wieder diejenigen, die besondere Leistungen im Umwelt-, Natur- und Klimaschutz erbracht haben. Das könnte beispielsweise sein, dass Bürger ihren Garten beziehungsweise Balkon insektenfreundlich gestaltet, unnötigen Müll vermieden oder Maßnahmen durchgeführt haben, die der Luftreinhaltung und der Artenvielfalt dienten.

Umweltschützer in Regensburg: Diese Kriterien braucht es für eine Bewerbung

Bewerben können sich Personen, die als Vorbild für andere voranschreiten, indem sie sich für ökologische Projekte einsetzen. Auch müssen sie ihren Wohnsitz in Regensburg*, oder die Projekte Auswirkung auf die Stadt Regensburg haben. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Daneben können sich Schulen, Kindergärten oder Vereine sowie Firmen bewerben, die ihren Sitz in Regensburg haben.

Regensburg: Bewerbungsunterlagen bis zum 30. April an das Bürgermeisterbüro schicken

Wer sich bewerben oder jemand anderen vorschlagen möchte, sollte seine Unterlagen bis zum 30. April 2022 an das Büro des Bürgermeisters Ludwig Artinger schicken und mit dem Stichwort „Umweltpreis" versehen – Postfach 11 06 43 und 93019 Regensburg. Bei Rückfragen kann man das städtische Umweltamt unter der Telefonnummer (0941) 5 07 13 12 kontaktieren.